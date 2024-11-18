Индивидуальная
Экзотика острова Бохол
Отправиться в гости к удивительной природе, людям и животным
Завтра в 06:00
5 апр в 06:00
от $410 за человека
Водная прогулка
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
Поплавать с китовыми акулами, искупаться в природных бассейнах и прогуляться по песчаной косе
Начало: У вашего отеля
5 апр в 04:00
6 апр в 04:00
$250 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
5 апр в 04:00
$250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССамат18 ноября 2024Александр молодец, экскурсия была очень насыщеная и интересная
- ЮЮлия19 марта 2024Отличная экскурсия! У меня была индивидуальная и я очень довольна, все организовано и мне не пришлось ничего делать, кроме как наслаждаться.
- ААртём13 октября 2022Замечательная экскурсия как по логистике, так и по содержанию. Ни единого нарекания, всё максимально комфортно! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Себу в апреле 2025
Сейчас в Себу в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 410. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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