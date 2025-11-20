Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность поплавать рядом с китовыми акулами в Ослобе и испытать адреналин от каньонинга на водопаде Кавасан.
В сопровождении опытного русскоязычного гида, участники начнут своё приключение с раннего утра, чтобы избежать очередей.
После встречи с морскими гигантами, путешествие продолжится в Бадиан, где начнётся захватывающий каньонинг. В стоимость уже включены трансфер, обед и вся необходимая экипировка
6 причин купить эту экскурсию
- 🐋 Плавание с китовыми акулами
- 🌊 Каньонинг на водопаде Кавасан
- 🚌 Включённый трансфер
- 🍽️ Обед в местном кафе
- 🗣️ Русскоязычный гид
- 🎒 Вся экипировка включена
Что можно увидеть
- Китовые акулы
- Водопад Кавасан
Описание экскурсии
3:30 — выезд из отеля
Ранний старт, чтобы оказаться в числе первых у китовых акул и избежать очередей.
7:00–7:30 — прибытие в Ослоб
Короткий отдых перед встречей с морскими гигантами.
8:00–9:00 — снорклинг с китовыми акулами
Инструктаж, лодочная прогулка и 30 минут в воде рядом с величественными и дружелюбными обитателями океана.
9:30 — переезд в Бадиан
Живописная дорога вдоль побережья — около 1,5 ч.
11:00–11:30 — прибытие к началу маршрута каньонинга
Вы получите экипировку, прослушаете инструктаж и настроитесь на приключение.
11:30–13:30 — каньонинг на водопаде Кавасан
Спуск по водопадам, прыжки с уступов, заплывы в природных бассейнах — всё под контролем опытных инструкторов.
14:30–15:00 — обед в местном кафе (включён)
Вкусный филиппинский обед с видом на природу — время восстановить силы.
15:00–18:00 — возвращение в отель
Во время путешествия вы узнаете:
- Почему китовые акулы приплывают именно в Ослоб и как местные рыбаки стали их друзьями
- Интересные факты об этих морских гигантах — самых больших рыбах в мире
- О роли водопада Кавасан в экотуризме Себу и его уникальной экосистеме
Организационные детали
- Поедем на автомобилях Nissan Almera, Suzuki APV, Toyota Hiace
- Программа 10+
- В стоимость входит: трансфер, все входные билеты, аренда экипировки (маски и жилеты для снорклинга, каски, обувь и жилеты для каньонинга), обед. Перед стартом проводится инструктаж
- Отдельно по желанию можно заказать видеосъёмку плавания с акулами — 550 песо
- С вами будет опытный гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Себу
Здравствуйте, меня зовут Андрей! Я живу на Филиппинах много лет, хорошо знаю и люблю их. Моя команда и я будем рады организовать вам незабываемое путешествие в эту чудесную страну и подарить только положительные впечатления от наших экскурсий!
