Люди со всего мира прилетают на Филлипины, чтобы поплавать с удивительными китовыми акулами. Это можете сделать и вы в рамках нашей насыщенной однодневной экскурсии.
Описание экскурсииПосле незабываемого снорклинга с самыми большими в мире рыбами вы позавтракаете на берегу моря и отправитесь на прогулку до водопада Тумалог. Также в программе посещение чудотворной церкви Симала. Наш тайминг:
- 3:30 Выезд из отеля;
- 6:30 Прибытие в Ослоб;
- 7:00-8:00 Плавание с акулами;
- 8:30 Завтрак;
- 9:00-10:00 Посещение водопада Тумалог;
- 10:00 Выезд в Сибонга;
- 12:00 Прибытие в церковь Симала;
- 12:00-13:00 Экскурсия по церкви;
- 13:30 Выезд в отель;
• 15:30 Прибытие в отель. Важная информация:
- Экскурсия состоится при участии не менее двух человек;
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенца, сменную одежду;
- Для посещения церкви Симала необходимо одеться в соответствии со следующими правилами: одежда для мужчин и женщин должна быть с закрытыми плечами (футболки, рубашки, платья, на майки и сарафаны необходимо сверху надеть что-либо), и ниже колена (платья, юбки, брюки (женщины в брюках допускаются). Также должна быть закрытая обувь (не шлепанцы и не сланцы).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбацкая деревня Ослоб (снорклинг с акулами)
- Водопад Тумалог
- Провинциальная горная местность Сибонга
- Церковь Симала
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (с трансфером в обе стороны)
- Завтрак
- Экологические сборы и иные платежи
- Входные билеты
- Жилеты и маски.
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Дополнительные остановки вне программы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Завершение: Город Себу или Лапу-Лапу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 3:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсия состоится при участии не менее двух человек
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенца, сменную одежду
- Для посещения церкви Симала необходимо одеться в соответствии со следующими правилами: одежда для мужчин и женщин должна быть с закрытыми плечами (футболки, рубашки, платья, на майки и сарафаны необходимо сверху надеть что-либо), и ниже колена (платья, юбки, брюки (женщины в брюках допускаются). Также должна быть закрытая обувь (не шлепанцы и не сланцы)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
