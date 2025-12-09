Себу — один из самых крупных городов страны, основанный в 1565 году. Вы увидите его главные достопримечательности: форт Сан-Педро, крест Магеллана и базилику Санто-Ниньо. Посетите Национальный музей и место гибели Магеллана. Прогуляетесь по храму Лии и чудесному саду цветов Сирао Гарден. Всё это в истинно филиппинской атмосфере — без спешки, по-дружески и с улыбкой.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

от $210 за человека

Описание экскурсии

«Маленький Амстердам» Себу — сад цветов Сирао Гарден в живописных горах.

Храм Лии, построенный Теодорико Адарном в честь любви к своей жене. Его называют «Тадж-Махалом Себу».

Памятник Лапу-Лапу — он посвящён национальному филиппинскому герою и считается символом храбрости в борьбе с колонизаторами.

Форт Сан-Педро — он был построен испанцами с оборонительными целями.

Крест Магеллана — один из символов города, установленный в честь первого кругосветного плавания под предводительством Магеллана в 1521 году.

Национальный музей — здесь вы увидите артефакты местной истории.

Базилика Санто-Ниньо — старейшая римско-католическая церковь в стране, предположительно построенная на месте, где нашли изображение Святого Младенца из Себу.

Организационные детали