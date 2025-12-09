Себу — один из самых крупных городов страны, основанный в 1565 году.
Вы увидите его главные достопримечательности: форт Сан-Педро, крест Магеллана и базилику Санто-Ниньо. Посетите Национальный музей и место гибели Магеллана. Прогуляетесь по храму Лии и чудесному саду цветов Сирао Гарден. Всё это в истинно филиппинской атмосфере — без спешки, по-дружески и с улыбкой.
Описание экскурсии
«Маленький Амстердам» Себу — сад цветов Сирао Гарден в живописных горах.
Храм Лии, построенный Теодорико Адарном в честь любви к своей жене. Его называют «Тадж-Махалом Себу».
Памятник Лапу-Лапу — он посвящён национальному филиппинскому герою и считается символом храбрости в борьбе с колонизаторами.
Форт Сан-Педро — он был построен испанцами с оборонительными целями.
Крест Магеллана — один из символов города, установленный в честь первого кругосветного плавания под предводительством Магеллана в 1521 году.
Национальный музей — здесь вы увидите артефакты местной истории.
Базилика Санто-Ниньо — старейшая римско-католическая церковь в стране, предположительно построенная на месте, где нашли изображение Святого Младенца из Себу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на кондиционированном автомобиле
- Транспорт и все все входные билеты включены в стоимость
- Экскурсию проведёт русскоговорящий гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Себу
Провели экскурсии для 21 туриста
Живу на острове Себу более 10 лет и за это время хорошо узнала и полюбила Филиппины. В непринужденной дружеской обстановке наших экскурсий мы покажем вам именно настоящие Филиппины и вам обязательно захочется вернуться в эту замечательную страну! С нами работают профессиональные русскоязычные гиды и проверенные водители.
