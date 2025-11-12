Себу — один из самых крупных городов страны, основанный в 1565 году.
Вас ждет увлекательная экскурсия-знакомство с городом в истинно филиппинской атмосфере — без спешки, по-дружески и с улыбкой.
Описание экскурсииВы увидите главные достопримечательности Себу: форт Сан-Педро, крест Магеллана и базилику Санто-Ниньо. Посетите Национальный музей и место гибели Магеллана. Прогуляетесь по храму Лии и чудесному саду цветов Сирао Гарден. Наш тайминг:
- 8:00 Выезд из отеля;
- 9:00-10:00 Посещение Сирао Гарден;
- 10:00-10:30 Посещение Храма Лии;
- 11:30-13:00 Пешеходная экскурсия по Себу по маршруту Форт Сан-Педро — Крест Магеллана — Базилика Санто-Ниньо — национальный музей;
- 13:30 Посещение места гибели Магеллана;
- 14:00 Возвращение в отель. Важная информация: Экскурсия состоится при участии не менее двух человек.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сад Сирао - маленький Амстердам Себу
- Храм Лии - Тадж Махал Себу
- Место гибели Магеллана
- Крест Магеллана
- Форт Сан Педро
- Национальный музей Филиппин
- Базилика Санто Ниньо
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (с трансфером в обе стороны)
- Все входные билеты и платежи.
Что не входит в цену
- Питание во время экскурсии
- Дополнительные остановки во время экскурсии.
Место начала и завершения?
Ваш отель в городе Себу или Лапу-Лапу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсия состоится при участии не менее двух человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Себу
