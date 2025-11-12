Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Себу — один из самых крупных городов страны, основанный в 1565 году.



Вас ждет увлекательная экскурсия-знакомство с городом в истинно филиппинской атмосфере — без спешки, по-дружески и с улыбкой.