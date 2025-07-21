Себу - город с богатой историей и культурой, основанный в 1565 году.
Туристы смогут посетить знаковые места, такие как форт Сан-Педро, крест Магеллана и базилика Санто-Ниньо.
В программе также предусмотрено посещение Национального музея и площади, где установлен памятник Магеллану.
Прогулка по храму Лии и цветочному саду Сирао позволит насладиться филиппинской атмосферой и культурой. Экскурсия подарит уникальные впечатления и позволит глубже понять историю Филиппин
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические места
- 🕌 Погружение в культуру Себу
- 🌺 Прекрасные природные виды
- 🗺️ Индивидуальный подход
- 📚 Интересные факты и истории
Описание экскурсии
- Цветочный сад Сирао
- Храм Лии — здешний Тадж-Махал
- Место гибели Магеллана — площадь с двумя памятниками враждующим сторонам: Магеллану и филиппинскому вождю Лапу-Лапу
- Крест Магеллана — символ принятия католицизма на Филиппинах
- Первый филиппинский форт Сан-Педро
- Национальный музей Филиппин
- Базилика Санто-Ниньо
Поговорим об истории города Себу и Филиппин, познакомим вас с филиппинскими ценностями и менталитетом.
Тайминг:
8:00–9:00 — выезд из вашего отеля
9:00–10:00 — экскурсия по саду Сирао
10:00–10:15 — переезд в храм Лии
10:15–11:00 — экскурсия по храму Лии
11:00–11:30 — переезд к форту Сан-Педро
11:30–13:00 — пешая экскурсия: форт Сан-Педро, крест Магеллана, базилика Санто-Ниньо, Национальный музей Филиппин
13:00–13:30 — выезд к месту гибели Магеллана
13:30–13:45 — посещение места гибели Магеллана
13:45–14:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Экскурсия проводится на авто Nissan Almera, Suzuki APV или Toyota Hice — в зависимости от количества участников
- В стоимость входит трансфер и все входные билеты. Питание не предусмотрено (можете взять с собой перекус)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Себу
Здравствуйте, меня зовут Андрей! Я живу на Филиппинах много лет, хорошо знаю и люблю их. Моя команда и я будем рады организовать вам незабываемое путешествие в эту чудесную страну и подарить только положительные впечатления от наших экскурсий!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
21 июл 2025
Тур по Себу с Андреем нам очень понравился. Андрей интересно рассказывает про историю Филиппин, Магеллана и не только. Рекомендуем.
Большим плюсом для нас было, что забрал нас из Мактана.
