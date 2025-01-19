Приглашаем в сердце Филиппин навстречу морским пейзажам и экзотике! Исследуем остров Себу через различные активности: снорклинг с китовыми акулами, черепахами и сардинами, каньонинг и прогулки. Посетим цветочный рай, храм, напоминающий

индийский Тадж-Махал, значимые исторические локации. Также выделен целый день на пляжный отдых. А на острове Бохол отправимся в круиз по реке, увидим Шоколадные холмы и местных обитателей. Тур проводится только для вашей компании.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании. На протяжении всего маршрута с вами будет русскоязычный опытный гид, который скоординирует ваши действия и поможет с возникающими вопросами.

Обратите внимание, программа может быть изменена из-за погоды: тайфунов, ливней, штормов. Билеты на все экскурсии/локации/паромные переправы приобретаются заранее, поэтому деньги за них не возвращаются. Однако организатор приложит максимум усилий, чтобы заменить экскурсию/активность на равнозначную.