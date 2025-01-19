Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании. На протяжении всего маршрута с вами будет русскоязычный опытный гид, который скоординирует ваши действия и поможет с возникающими вопросами.
Обратите внимание, программа может быть изменена из-за погоды: тайфунов, ливней, штормов. Билеты на все экскурсии/локации/паромные переправы приобретаются заранее, поэтому деньги за них не возвращаются. Однако организатор приложит максимум усилий, чтобы заменить экскурсию/активность на равнозначную.
Проживание. Отель в провинции острова Себу на берегу моря — Sky Beach Hotel. 2-, 4-местное размещение с удобствами (санузел, кондиционер, чайник). Отель комфортный, но без изысков. 1-местное размещение и повышение категории отеля с доплатой.
Питание. Включены только 1 обед, 1 ужин и 1 завтрак во время экскурсий. Остальное питание оплачивается отдельно. Можно организовать питание в кафе и сделать тур гастрономическим (за доплату).
Транспорт. Nissan Almera с кондиционером.
Дети. От 10 лет.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Уровень сложности. Все передвижения на машине. Также будут небольшие прогулки, снорклинг, каньонинг (в сопровождении опытных гидов, можно без опыта, допускаются дети).
Программа тура по дням
Знакомство с наследием Себу
Встретим вас в аэропорту Себу, отвезём в отель, где вы оставите вещи.
Сегодня вас ждёт ознакомительная экскурсия по историческим местам города. В программе: памятник Лапу-Лапу, форт Сан-Педро, крест Магеллана, национальный музей, дом-музей Горордо, базилика и монумент «Наследие Филиппин».
Снорклинг с акулами, черепахами, сардинами и каньонинг
Сегодня отправимся в провинцию Себу — Ослоб. Вас ждёт утренний снорклинг с китовыми акулами. После чего позавтракаем и поедем к водопаду Кавасан: наденем экипировку, пройдём инструктаж и займёмся каньонингом. В экскурсию также входит обед. Продолжим активную часть снорклингом с черепахами и сардинами в Моалбоал.
Вечером вернёмся в отель.
День в вашем распоряжении
На время путешествия мы разместимся в небольшом тихом отеле на берегу моря. Сегодня вы сможете провести весь день на пляже, вдоволь накупаться и позагорать.
Цветочная ферма, местный Тадж-Махал и сафари-парк
Сегодня отправимся в цветочный рай — на ферму Сирао. Место часто называют «маленьким Амстердамом Себу». Здесь собраны экзотические растения, в числе которых яркие целозии. Зайдём в храм Лии, напоминающий индийский Тадж-Махал, и доедем до сафари-парка.
Вечером вернёмся в отель.
Остров Бохол: бабочки, лемуры, шоколадные холмы и круиз
В этот день отправимся на соседний остров — Бохол. Вы увидите главные достопримечательности: Шоколадные холмы (геологическое образование), подвесной мост и сад бабочек. Вы побываете в парке Bohol Lemur and Butterfly Park и заповеднике Philippine Tarsier Sanctuary, где понаблюдаете за лемурами и долгопятами, а также прогуляетесь по атмосферному рукотворному лесу. Желающие смогут покататься на квадроциклах или зиплайне (за доплату).
Вечером отправитесь в круиз на корабле по реке Лобок. На борту для вас подадут ужин в формате шведского стола (входит в стоимость). В Себу вернёмся поздно.
Отъезд
В 12:00 выезжаем из отеля. Трансфер в аэропорт или любое другое место на острове Себу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 обед, 1 ужин, 1 завтрак, шведский стол на речном круизе по реке Лобок
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт, есть кондиционер
- Билеты на остров Бохол и обратно на Себу
- Круиз на корабле по реке (билеты на корабль)
- Снорклинг с акулами, черепахами и сардинами
- Каньонинг с предоставлением всего необходимого снаряжения
- Экскурсии и посещение всех объектов по программе
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Экосборы
Что не входит в цену
- Билеты до Себу и обратно в ваш город
- Остальное питание
- 1-местное размещение и повышение категории отеля - цена по запросу
- Дополнительные развлечения
- Стоимость тура указана за участника в компании из 2-4 человек. Если в путешествие едет 1 человек, стоимость тура составит $1600
- Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Если вам не подошли указанные даты, обсудите другие с организатором