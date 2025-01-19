Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями

Увидеть морских и экзотических обитателей, отправиться на каньонинг и в круиз по реке Лобок
Приглашаем в сердце Филиппин навстречу морским пейзажам и экзотике! Исследуем остров Себу через различные активности: снорклинг с китовыми акулами, черепахами и сардинами, каньонинг и прогулки. Посетим цветочный рай, храм, напоминающий
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индийский Тадж-Махал, значимые исторические локации. Также выделен целый день на пляжный отдых. А на острове Бохол отправимся в круиз по реке, увидим Шоколадные холмы и местных обитателей. Тур проводится только для вашей компании.

5
2 отзыва
Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
Ближайшие даты:
26
апр3
мая10
мая17
мая24
мая31
мая1
сен
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании. На протяжении всего маршрута с вами будет русскоязычный опытный гид, который скоординирует ваши действия и поможет с возникающими вопросами.

Обратите внимание, программа может быть изменена из-за погоды: тайфунов, ливней, штормов. Билеты на все экскурсии/локации/паромные переправы приобретаются заранее, поэтому деньги за них не возвращаются. Однако организатор приложит максимум усилий, чтобы заменить экскурсию/активность на равнозначную.

Проживание. Отель в провинции острова Себу на берегу моря — Sky Beach Hotel. 2-, 4-местное размещение с удобствами (санузел, кондиционер, чайник). Отель комфортный, но без изысков. 1-местное размещение и повышение категории отеля с доплатой.

Питание. Включены только 1 обед, 1 ужин и 1 завтрак во время экскурсий. Остальное питание оплачивается отдельно. Можно организовать питание в кафе и сделать тур гастрономическим (за доплату).

Транспорт. Nissan Almera с кондиционером.

Дети. От 10 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Уровень сложности. Все передвижения на машине. Также будут небольшие прогулки, снорклинг, каньонинг (в сопровождении опытных гидов, можно без опыта, допускаются дети).

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с наследием Себу

Встретим вас в аэропорту Себу, отвезём в отель, где вы оставите вещи.

Сегодня вас ждёт ознакомительная экскурсия по историческим местам города. В программе: памятник Лапу-Лапу, форт Сан-Педро, крест Магеллана, национальный музей, дом-музей Горордо, базилика и монумент «Наследие Филиппин».

Знакомство с наследием СебуЗнакомство с наследием СебуЗнакомство с наследием Себу
2 день

Снорклинг с акулами, черепахами, сардинами и каньонинг

Сегодня отправимся в провинцию Себу — Ослоб. Вас ждёт утренний снорклинг с китовыми акулами. После чего позавтракаем и поедем к водопаду Кавасан: наденем экипировку, пройдём инструктаж и займёмся каньонингом. В экскурсию также входит обед. Продолжим активную часть снорклингом с черепахами и сардинами в Моалбоал.

Вечером вернёмся в отель.

Снорклинг с акулами, черепахами, сардинами и каньонингСнорклинг с акулами, черепахами, сардинами и каньонингСнорклинг с акулами, черепахами, сардинами и каньонингСнорклинг с акулами, черепахами, сардинами и каньонингСнорклинг с акулами, черепахами, сардинами и каньонинг
3 день

День в вашем распоряжении

На время путешествия мы разместимся в небольшом тихом отеле на берегу моря. Сегодня вы сможете провести весь день на пляже, вдоволь накупаться и позагорать.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
4 день

Цветочная ферма, местный Тадж-Махал и сафари-парк

Сегодня отправимся в цветочный рай — на ферму Сирао. Место часто называют «маленьким Амстердамом Себу». Здесь собраны экзотические растения, в числе которых яркие целозии. Зайдём в храм Лии, напоминающий индийский Тадж-Махал, и доедем до сафари-парка.

Вечером вернёмся в отель.

Цветочная ферма, местный Тадж-Махал и сафари-паркЦветочная ферма, местный Тадж-Махал и сафари-паркЦветочная ферма, местный Тадж-Махал и сафари-паркЦветочная ферма, местный Тадж-Махал и сафари-парк
5 день

Остров Бохол: бабочки, лемуры, шоколадные холмы и круиз

В этот день отправимся на соседний остров — Бохол. Вы увидите главные достопримечательности: Шоколадные холмы (геологическое образование), подвесной мост и сад бабочек. Вы побываете в парке Bohol Lemur and Butterfly Park и заповеднике Philippine Tarsier Sanctuary, где понаблюдаете за лемурами и долгопятами, а также прогуляетесь по атмосферному рукотворному лесу. Желающие смогут покататься на квадроциклах или зиплайне (за доплату).

Вечером отправитесь в круиз на корабле по реке Лобок. На борту для вас подадут ужин в формате шведского стола (входит в стоимость). В Себу вернёмся поздно.

Остров Бохол: бабочки, лемуры, шоколадные холмы и круизОстров Бохол: бабочки, лемуры, шоколадные холмы и круизОстров Бохол: бабочки, лемуры, шоколадные холмы и круизОстров Бохол: бабочки, лемуры, шоколадные холмы и круизОстров Бохол: бабочки, лемуры, шоколадные холмы и круиз
6 день

Отъезд

В 12:00 выезжаем из отеля. Трансфер в аэропорт или любое другое место на острове Себу.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 обед, 1 ужин, 1 завтрак, шведский стол на речном круизе по реке Лобок
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт, есть кондиционер
  • Билеты на остров Бохол и обратно на Себу
  • Круиз на корабле по реке (билеты на корабль)
  • Снорклинг с акулами, черепахами и сардинами
  • Каньонинг с предоставлением всего необходимого снаряжения
  • Экскурсии и посещение всех объектов по программе
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Экосборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Себу и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение и повышение категории отеля - цена по запросу
  • Дополнительные развлечения
  • Стоимость тура указана за участника в компании из 2-4 человек. Если в путешествие едет 1 человек, стоимость тура составит $1600
  • Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Если вам не подошли указанные даты, обсудите другие с организатором
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мактан (Себу), время встречи зависит от времени вашего прилёта
Завершение: Аэропорт Мактан (Себу) либо другое место острова Себу, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Н
19 янв 2025
Пишу отзыв с задержкой, немного заотдыхались 😀 хочу сказать, что нам ооочень понравилась экскурсия с Андреем. Хочется отметить, что Андрей очень позитивный человек, все классно организовал и даже для нас сделал индивидуальное питание (мы не едим мясо) такое впервые у нас, спасибо))☺ Везде было круто✨ в общем впечатление очень приятное, спасибо!)
Е
15 дек 2024
Мы выбрали индивидуальный тур и не ошиблись🤩 это очень комфортно, много информации и масса прекрасных впечатлений👍 огромное спасибо Елене и Константину👏

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