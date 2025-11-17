Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
Посетить рукотворный лес, увидеть Шоколадные холмы и отправиться в круиз по реке Лобок
Окунитесь в атмосферу Филиппинских островов! Вас ждут сафари-парк, в котором мы познакомимся с местной флорой и фауной, цветочный рай в саду Сирао и величественный храм Лии. Поплаваем с китовыми акулами,
попробуем каньонинг, а ещё изучим подводный мир Моалбоала.
На острове Бохоль вы увидите знаменитые Шоколадные холмы, пройдёте по Двойному подвесному мосту и понаблюдаете за милыми долгопятами в заповеднике. Завершим путешествие круизом по реке Лобок.
Описание тура
Организационные детали
Билеты на паромы и локации приобретаются нами заранее, и при отмене какого-либо сегмента тура филиппинскими партнёрами из-за форс-мажорных обстоятельств (тайфун, шторм, землетрясение, ливень, затопления, извержение вулкана) они не переносятся, их стоимость не возвращается.
Программа тура по дням
1 день
Сафари-парк, сад Сирао и храм Лии
Добро пожаловать на остров Себу! Сегодня первым делом мы посетим сафари-парк, где сможем увидеть экзотических животных и насладиться дикой природой. Затем нас ждёт яркий сад Сирао, который часто называют маленьким Амстердамом в Себу за его цветочные поля и уютные уголки.
Завершим день у храма Лии, известного как Тадж-Махал Себу, полюбуемся архитектурной красотой и видами на окрестности.
2 день
День водных активностей
Начнём день с незабываемого плавания с китовыми акулами в Ослобе. После завтрака отправимся на каньонинг у водопада Кавасан, где нас ждут живописные пейзажи. Затем погрузимся в подводный мир Моалбоала во время снорклинга с сардинами и черепахами.
Вернёмся в отель к 20:00.
3 день
Бохоль: Шоколадные холмы и круиз по реке Лобок
Ранним утром мы отправимся на пароме к острову Бохол. Посетим Blood Compact Monument и одну из старейших церквей Филиппин. Пройдёмся по Двойному подвесному мосту, а затем отправимся в рукотворный лес Махагони.
В заповеднике долгопятов увидим уникальных крошечных животных. Нас также ждут знаменитые Шоколадные холмы, где мы узнаем, как возник этот природный феномен. Обед пройдёт в ресторане во время круиза по реке Лобок. Закончим день в парке «Зеркало мира», откуда направимся обратно на Себу.
4 день
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт или любую другую точку Себу или Лапу-Лапу. До новых встреч!
Что включено
Проживание (3 ночи)
Завтрак, обед во 2-й и в 3-й дни
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Экскурсии и входные билеты
Билеты на паром
Водные активности, круиз
Что не входит в цену
Перелёт до Себу и обратно
Остальное питание
Дополнительные экскурсии и активности
Тур состоится при участии минимум 2 человек. Также возможно индивидуальное проведение для одного путешественника за $1300
Начало: Аэропорт Мактан / любое другое место острова Себу или города Лапу-Лапу, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Мактан / любое другое место острова Себу или города Лапу-Лапу, после 12:00
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Себу
Провели экскурсии для 16 туристов
Живу на острове Себу более 10 лет и за это время хорошо узнала и полюбила Филиппины. В непринужденной дружеской обстановке наших экскурсий мы покажем вам именно настоящие Филиппины и вам обязательно захочется вернуться в эту замечательную страну!
С нами работают профессиональные русскоязычные гиды и проверенные водители.
Е
Елена
17 ноя 2025
И
Ирина
5 ноя 2025
Поездка получилась насыщенной и очень тёплой по атмосфере. Благодаря Елене и Константину удалось увидеть Себу с другой стороны — не как транзитный остров, а как место, куда хочется вернуться. Особенно
запомнилось плавание с китовыми акулами в Ослобе и каньонинг к водопадам Кавасан — эмоции сильные, но всё организовано безопасно и спокойно. Природа на Себу впечатляет: водопады, зелень, доброжелательные люди. Приятно, что всё продумано до мелочей, чувствуется забота организаторов. Разве что хотелось бы чуть больше времени на отдых между активностями. В остальном — отличное путешествие, спасибо Елене и Константину за заботу и за то, что показали настоящие Филиппины.