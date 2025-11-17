Добро пожаловать на остров Себу! Сегодня первым делом мы посетим сафари-парк, где сможем увидеть экзотических животных и насладиться дикой природой. Затем нас ждёт яркий сад Сирао, который часто называют маленьким Амстердамом в Себу за его цветочные поля и уютные уголки.

Завершим день у храма Лии, известного как Тадж-Махал Себу, полюбуемся архитектурной красотой и видами на окрестности.