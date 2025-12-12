Описание тура
Организационные детали
Перед участием в туре необходимо подтвердить отсутствие хронических заболеваний сердца, дыхательных путей, эпилепсии и других состояний, которые могут обостриться в условиях тропического климата.
Программа тура по дням
Погружение в тропический ритм Себу
Встречаемся в аэропорту и отправляемся к месту проживания, дорога займёт около 3 часов. По пути наслаждаемся видами и постепенно настраиваемся на ритм Филиппин. Заселяемся в уютный отель на берегу, где океан буквально начинается за порогом. Вечером за ужином — знакомство с группой, обсуждение плана путешествия.
Плавание с сардинами и морскими черепахами
День начинаем с тренировки по фридайвингу в бассейне: ныряем, работаем с дыханием, настраиваемся на выход в океан. Далее едем к одной из самых впечатляющих природных локаций региона, где скапливаются сардины. Погружение среди тысяч рыб, движущихся как единый организм, встреча с морскими черепахами, подводная фото- и видеосъёмка — это будет незабываемо! После активного отдыха — релакс. Вечером погуляем и сходим на массаж, чтобы восстановить силы.
Каньонинг, зиплайн, обед у филиппинской мамы
Отправляемся в дикий каньон, где запланирован насыщенный маршрут: прыжки в бирюзовую воду, скольжение по гладким каменным горкам, плавание по реке в окружении тропической зелени, спуск на зиплайне. Это активное приключение, наполненное адреналином и силой природы. После экстрима идём на обед к заботливой местной маме. В меню — домашние филиппинские блюда из свежих продуктов, тепло и искреннее гостеприимство. Вечером — ужин, отдых.
Плавание с китовыми акулами, купание в водопаде
Раннее утро начнётся с уникального опыта — знакомства с китовыми акулами. Проплыть рядом с этими величественными и медлительными гигантами — впечатление, от которого захватывает дух. Далее доберёмся к водопаду в джунглях: освежимся в прохладной воде, сделаем атмосферные фото. Потом вернёмся в отель и будем набираться сил.
Снорклинг у рифа, плавание с морскими черепахами и сардинами
Приключения продолжаются. Сегодня ныряем в месте, где природа создала настоящий подводный шедевр — яркий риф, в котором кипит жизнь. Плаваем с морскими черепахами и сардинами — чистая магия океана!
Долгопяты и Шоколадные холмы Бохола, сплав по реке Лобок с обедом
Едем на Бохол. Первыми нас встретят долгопяты с огромными глазами и удивительно выразительными мордочками. Далее — неспешная прогулка по реке Лобок, которую называют филиппинской Амазонкой. Мы проследуем по руслу среди густых тропиков и насладимся простыми блюдами на борту. Напоследок направимся к одному из главных природных символов Филиппин — Шоколадным холмам, словно созданным вручную.
Перелёт на Палаван
Завтракаем на рассвете и летим на Палаван — один из самых живописных филиппинских островов. Тут нас встретят бесконечные пляжи и кристально чистые воды. После заселения в отель — свободное время для отдыха.
Начало экспедиции по дикими островам
Наше приключение начинается в Эль-Нидо — месте, где густые джунгли встречаются с бирюзовыми водами. На традиционной филиппинской лодке отправляемся в морскую экспедицию по нетронутым уголкам северного Палавана — уединённым островам с дикими пляжами, скалистыми бухтами, впечатляющими обилием живности коралловыми рифами. Сегодня сделаем первые остановки, чтобы искупаться, исследовать пещеры или просто расслабиться под пальмами. На борту включены питание от шеф-повара, напитки и использование каяка.
Продолжение экспедиции
Продолжаем исследовать архипелаг. Доберёмся туда, где берег пуст, а кораллы сияют всеми красками. Если хочется драйва — займёмся снорклингом или каякингом, если расслабления — подыщем красивый пляж. На закате соберёмся у костра, посмотрим огненное шоу и поболтаем под звёздным небом.
Завершение экспедиции, прибытие на Корон
Никаких расписаний — только мы и океан. Будем наслаждаться им весь день и завершим поездку на острове Корон.
Встреча с дюгонями, снорклинг
Сегодня один из самых особенных дней нашего путешествия. Мы побываем в месте, где обитают дюгони — морские коровы, которые встречаются в природе крайне редко. Увидеть их — большая удача, а поплавать рядом — невероятный опыт. После обеда — снорклинг на рифах, отдых.
Фридайвинг на Короне, перелёт на Себу
Напоследок исследуем подводное царство Корона. Нас ждут впечатляющие скалы, выходящие прямо из воды, живописные коралловые сады и фридайвинг к затонувшему японскому кораблю времён Второй мировой войны. Потом улетим на Себу и заселимся в отель рядом с аэропортом.
Возвращение домой
Настало время попрощаться с островами и отправляться домой. Мы доставим вас в аэропорт к обратному рейсу. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$3340
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Все трансферы по маршруту, внутренние перелёты
- Трансферы от/до аэропортов
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности, экосборы по программе
- Съёмка с дрона, подводная фото - и видеосъёмка
Что не входит в цену
- Билеты в Себу и обратно в ваш город
- Питание вне программы
- Чаевые капитанам (по желанию)
- 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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