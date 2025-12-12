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сардин — эмоции зашкаливают! Организация была на высшем уровне, уже третий раз ездим с Сергеем и он всегда на высоте! Все было продумано — и активный отдых, и расслабляющие моменты с массажами. Сергей постоянно рядом, поможет в любой ситуации, рассмешит и подбодрит. За время поездки было и исследование подводного мира и лодочные экспедиции, и походы к водопадам с каньонингом, и зиплайн, катание на байках, белоснежные пляжи, рестораны с лобстерами, массажи, вечеринки и долгие беседы по вечерам. Местные филиппинцы очень дружелюбные, они стараются удивить — устраивают шоу с огнем, готовят вкусняшки и мастерят красивые фруктовые фигурки и надписи. Эта поездка — настоящая находка! Сергей всегда с камерой и дроном, так что фото и видео получаются просто шикарными как на суше, так и под водой. Очень повезло с компанией — ребята все веселые, легкие в общении, многие уже не в первый раз с Сергеем. Однозначно рекомендую это путешествие! Филиппины — яркая и красочная страна, а Сергей — один из лучших организаторов!