Мои заказы

Активный отпуск на Филиппинах: острова, джунгли и подводный мир в мини-группе и без детей

Заняться каньонингом, пролететь на зиплайне, поплавать с акулами, дюгонями, сардинами и черепахами
Мы не просто отдыхаем — мы открываем удивительный мир, скрытый в джунглях, под водой и на необитаемых островах! Приключение активное и наполнено адреналином: пролетим на зиплайне, займёмся каньонингом, снорклингом, каякингом
читать дальшеуменьшить

и фридайвингом к японскому кораблю времён Второй мировой войны.

Неспешно проследуем на плоте-ресторане по реке Лобок и на лодке отправимся в 3-дневную экспедицию по нетронутым уголкам Палавана.

Вблизи понаблюдаем за глазастыми долгопятами и поплаваем рядом с китовыми акулами, сардинами, черепахами, дюгонями — невероятный опыт! Всю поездку мы снимем на фото и видео — яркие воспоминания останутся с вами навсегда.

Путешествуем камерной группой, без детей, живём в отелях на первой линии или с собственным бассейном — всё для вашего комфорта.

5
5 отзывов
Активный отпуск на Филиппинах: острова, джунгли и подводный мир в мини-группе и без детей
Активный отпуск на Филиппинах: острова, джунгли и подводный мир в мини-группе и без детей
Активный отпуск на Филиппинах: острова, джунгли и подводный мир в мини-группе и без детей

Описание тура

Организационные детали

Перед участием в туре необходимо подтвердить отсутствие хронических заболеваний сердца, дыхательных путей, эпилепсии и других состояний, которые могут обостриться в условиях тропического климата.

Программа тура по дням

1 день

Погружение в тропический ритм Себу

Встречаемся в аэропорту и отправляемся к месту проживания, дорога займёт около 3 часов. По пути наслаждаемся видами и постепенно настраиваемся на ритм Филиппин. Заселяемся в уютный отель на берегу, где океан буквально начинается за порогом. Вечером за ужином — знакомство с группой, обсуждение плана путешествия.

Погружение в тропический ритм СебуПогружение в тропический ритм СебуПогружение в тропический ритм Себу
2 день

Плавание с сардинами и морскими черепахами

День начинаем с тренировки по фридайвингу в бассейне: ныряем, работаем с дыханием, настраиваемся на выход в океан. Далее едем к одной из самых впечатляющих природных локаций региона, где скапливаются сардины. Погружение среди тысяч рыб, движущихся как единый организм, встреча с морскими черепахами, подводная фото- и видеосъёмка — это будет незабываемо! После активного отдыха — релакс. Вечером погуляем и сходим на массаж, чтобы восстановить силы.

Плавание с сардинами и морскими черепахамиПлавание с сардинами и морскими черепахамиПлавание с сардинами и морскими черепахами
3 день

Каньонинг, зиплайн, обед у филиппинской мамы

Отправляемся в дикий каньон, где запланирован насыщенный маршрут: прыжки в бирюзовую воду, скольжение по гладким каменным горкам, плавание по реке в окружении тропической зелени, спуск на зиплайне. Это активное приключение, наполненное адреналином и силой природы. После экстрима идём на обед к заботливой местной маме. В меню — домашние филиппинские блюда из свежих продуктов, тепло и искреннее гостеприимство. Вечером — ужин, отдых.

Каньонинг, зиплайн, обед у филиппинской мамыКаньонинг, зиплайн, обед у филиппинской мамыКаньонинг, зиплайн, обед у филиппинской мамы
4 день

Плавание с китовыми акулами, купание в водопаде

Раннее утро начнётся с уникального опыта — знакомства с китовыми акулами. Проплыть рядом с этими величественными и медлительными гигантами — впечатление, от которого захватывает дух. Далее доберёмся к водопаду в джунглях: освежимся в прохладной воде, сделаем атмосферные фото. Потом вернёмся в отель и будем набираться сил.

Плавание с китовыми акулами, купание в водопадеПлавание с китовыми акулами, купание в водопадеПлавание с китовыми акулами, купание в водопаде
5 день

Снорклинг у рифа, плавание с морскими черепахами и сардинами

Приключения продолжаются. Сегодня ныряем в месте, где природа создала настоящий подводный шедевр — яркий риф, в котором кипит жизнь. Плаваем с морскими черепахами и сардинами — чистая магия океана!

Снорклинг у рифа, плавание с морскими черепахами и сардинамиСнорклинг у рифа, плавание с морскими черепахами и сардинамиСнорклинг у рифа, плавание с морскими черепахами и сардинами
6 день

Долгопяты и Шоколадные холмы Бохола, сплав по реке Лобок с обедом

Едем на Бохол. Первыми нас встретят долгопяты с огромными глазами и удивительно выразительными мордочками. Далее — неспешная прогулка по реке Лобок, которую называют филиппинской Амазонкой. Мы проследуем по руслу среди густых тропиков и насладимся простыми блюдами на борту. Напоследок направимся к одному из главных природных символов Филиппин — Шоколадным холмам, словно созданным вручную.

Долгопяты и Шоколадные холмы Бохола, сплав по реке Лобок с обедомДолгопяты и Шоколадные холмы Бохола, сплав по реке Лобок с обедомДолгопяты и Шоколадные холмы Бохола, сплав по реке Лобок с обедом
7 день

Перелёт на Палаван

Завтракаем на рассвете и летим на Палаван — один из самых живописных филиппинских островов. Тут нас встретят бесконечные пляжи и кристально чистые воды. После заселения в отель — свободное время для отдыха.

Перелёт на ПалаванПерелёт на ПалаванПерелёт на Палаван
8 день

Начало экспедиции по дикими островам

Наше приключение начинается в Эль-Нидо — месте, где густые джунгли встречаются с бирюзовыми водами. На традиционной филиппинской лодке отправляемся в морскую экспедицию по нетронутым уголкам северного Палавана — уединённым островам с дикими пляжами, скалистыми бухтами, впечатляющими обилием живности коралловыми рифами. Сегодня сделаем первые остановки, чтобы искупаться, исследовать пещеры или просто расслабиться под пальмами. На борту включены питание от шеф-повара, напитки и использование каяка.

Начало экспедиции по дикими островамНачало экспедиции по дикими островамНачало экспедиции по дикими островам
9 день

Продолжение экспедиции

Продолжаем исследовать архипелаг. Доберёмся туда, где берег пуст, а кораллы сияют всеми красками. Если хочется драйва — займёмся снорклингом или каякингом, если расслабления — подыщем красивый пляж. На закате соберёмся у костра, посмотрим огненное шоу и поболтаем под звёздным небом.

Продолжение экспедицииПродолжение экспедицииПродолжение экспедиции
10 день

Завершение экспедиции, прибытие на Корон

Никаких расписаний — только мы и океан. Будем наслаждаться им весь день и завершим поездку на острове Корон.

Завершение экспедиции, прибытие на КоронЗавершение экспедиции, прибытие на КоронЗавершение экспедиции, прибытие на Корон
11 день

Встреча с дюгонями, снорклинг

Сегодня один из самых особенных дней нашего путешествия. Мы побываем в месте, где обитают дюгони — морские коровы, которые встречаются в природе крайне редко. Увидеть их — большая удача, а поплавать рядом — невероятный опыт. После обеда — снорклинг на рифах, отдых.

Встреча с дюгонями, снорклингВстреча с дюгонями, снорклингВстреча с дюгонями, снорклинг
12 день

Фридайвинг на Короне, перелёт на Себу

Напоследок исследуем подводное царство Корона. Нас ждут впечатляющие скалы, выходящие прямо из воды, живописные коралловые сады и фридайвинг к затонувшему японскому кораблю времён Второй мировой войны. Потом улетим на Себу и заселимся в отель рядом с аэропортом.

Фридайвинг на Короне, перелёт на СебуФридайвинг на Короне, перелёт на СебуФридайвинг на Короне, перелёт на Себу
13 день

Возвращение домой

Настало время попрощаться с островами и отправляться домой. Мы доставим вас в аэропорт к обратному рейсу. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$3340
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Все трансферы по маршруту, внутренние перелёты
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности, экосборы по программе
  • Съёмка с дрона, подводная фото - и видеосъёмка
Что не входит в цену
  • Билеты в Себу и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
  • Чаевые капитанам (по желанию)
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Себу, 16:00
Завершение: Аэропорт Себу, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Себу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 95 туристов
Я создаю авторские туры в формате настоящих приключений — там, где активный отдых переплетается с дикой тропической природой. Дайвинг, фридайвинг и подводная съёмка — наша стихия. Вместе с командой мы отправляемся
читать дальшеуменьшить

в самые живописные уголки тропиков: исследуем рифы, встречаем морских гигантов, открываем неизведанные острова и проживаем каждое путешествие как экспедицию. Это не просто отпуск, а путь первооткрывателя, наполненный движением, эмоциями и кадрами, к которым хочется возвращаться снова и снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
Это уже третий раз, как я отправляюсь в путешествие с организатором Сергеем. Раньше были Мальдивы и Маврикий, и каждый раз убеждаюсь, что ему можно доверять полностью.

Я попала на стартовый тур
читать дальшеуменьшить

по этому маршруту и могу смело советовать его другим. Там собраны все главные места Филиппин, и при этом перемещение по локациям сделано так продуманно, что не устаёшь, а наоборот наслаждаешься каждой минутой.

Особенно много было плаваний с маской и трубкой: купались с сардинами, плавали рядом с китовой акулой, даже дюгоня увидели — эмоции просто через край.

Подводный мир этих островов потрясающий, живой и очень яркий, наверное один из самых впечатляющих, что мне доводилось видеть.

Самое приятное - это то, что сделали всё, что обещали в програми, и даже больше.

Из всех вариантов по Филиппинам, что я смотрела, программа Сергея самая продуманная, видно что сделано с опытом, не просто для галочки и не наспех.

Если хотите хорошо спланированное, насыщенное путешествие, где можно расслабиться и кайфово провести время — этот тур точно стоит вашего внимания. Спасибо огромное за такой замечательный отпуск!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Неделю назад вернулись с просто незабываемого путешествия по Филиппинам! Это было настоящее приключение в невероятно красивых местах! Мы ныряли рядом с китовой акулой, плавали вместе с черепахами и огромными косяками
читать дальшеуменьшить

сардин — эмоции зашкаливают! Организация была на высшем уровне, уже третий раз ездим с Сергеем и он всегда на высоте! Все было продумано — и активный отдых, и расслабляющие моменты с массажами. Сергей постоянно рядом, поможет в любой ситуации, рассмешит и подбодрит. За время поездки было и исследование подводного мира и лодочные экспедиции, и походы к водопадам с каньонингом, и зиплайн, катание на байках, белоснежные пляжи, рестораны с лобстерами, массажи, вечеринки и долгие беседы по вечерам. Местные филиппинцы очень дружелюбные, они стараются удивить — устраивают шоу с огнем, готовят вкусняшки и мастерят красивые фруктовые фигурки и надписи. Эта поездка — настоящая находка! Сергей всегда с камерой и дроном, так что фото и видео получаются просто шикарными как на суше, так и под водой. Очень повезло с компанией — ребята все веселые, легкие в общении, многие уже не в первый раз с Сергеем. Однозначно рекомендую это путешествие! Филиппины — яркая и красочная страна, а Сергей — один из лучших организаторов!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Совсем недавно вернулись с волшебного путешествия по Филиппинам. Мне удалось погрузиться рядом с китовой акулой, поплавать вместе с черепахами и огромными косяками сардин — впечатлений хватит на долго. Мы совместили
читать дальшеуменьшить

активный отдых с релаксом: были и массажи, и увлекательные экскурсии, и даже каньонинг с водопадами, зиплайн и поездки на байках. Особенно порадовали белоснежные пляжи и рестораны, где подавали свежих лобстеров. Местные жители оказались очень дружелюбными, старались удивить нас разными шоу с огнем, а также фруктовыми украшениями и вкусной едой.

Во время всего тура рядом был гид Сергей, который отлично организовал всю программу и всегда поддерживал — благодаря ему отдых прошёл на ура. Он же снимал лучшие кадры с использованием камеры и дрона, запечатлев и подводный мир, и пейзажи суши. В компании единомышленников — таких же опытных путешественников — было легко и весело. Этот тур оставил только положительные эмоции и желание вернуться вновь, а сама страна поразила своей яркостью и колоритом. Без сомнений, это одна из самых запоминающихся поездок.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Это была уже моя третья поездка на Филиппины с этим организатором, и для меня это многое значит — доверяю ему полностью. Очень приятно, когда к каждому находят свой подход, уделяют время и делают кучу фото и видео под водой. Тур вышел очень насыщенным — видели сардин, китовых акул, шоколадные холмы, долгопятов, занимались каньонингом, всё включено! Советую без сомнений!
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Это уже третий раз, когда я путешествую с одним и тем же организатором, и каждый раз уровень подготовки впечатляет. Ранее я была с ним на Мальдивах и Маврикии, и теперь
читать дальшеуменьшить

хочу поделиться впечатлениями о поездке на Филиппины.

В программе тура были собраны главные достопримечательности этой страны, а маршруты спланированы так, что не возникает усталости — наоборот, удаётся полноценно насладиться каждой точкой. Особое внимание уделялось погружениям: мы плавали с сардинами, встретились с китовой акулой и даже увидели дюгоня — эмоции через край! Подводный мир здесь действительно живой и красочный, один из самых впечатляющих, с которыми я сталкивалась.

Всё, что было обещано в экскурсионной программе, было выполнено, а порой и перевыполнено. Организация была без спешки и суеты, всё проходило размеренно и профессионально. Среди множества вариантов туров по Филиппинам именно этот показался мне самым продуманным и тщательно составленным. Видно, что маршрут создавался с опытом и вниманием к деталям, а не просто для галочки.

Если хотите получить насыщенное, качественное путешествие с возможностью расслабиться и наслаждаться, этот тур точно стоит рассмотреть. Благодарю за отличный отпуск!

Вам был полезен этот отзыв?

Тур входит в следующие категории Себу

Похожие туры на «Активный отпуск на Филиппинах: острова, джунгли и подводный мир в мини-группе и без детей»

Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
Круизы
4 дня
4 отзыва
Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
Посетить рукотворный лес, увидеть Шоколадные холмы и отправиться в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан / любое другое место острова Себу ...
19 июн в 08:00
27 июн в 08:00
$989 за человека
Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
На машине
2 дня
Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
Понаблюдать за обезьянами, поплавать с акулами и черепахами и добраться к Кавасану с экстримом
Начало: Себу/Лапу-Лапу, 5:00
24 июн в 08:00
28 июн в 08:00
$670 за человека
Приключения на Филиппинах: рейд по островам, джунгли и подводный мир
13 дней
Приключения на Филиппинах: рейд по островам, джунгли и подводный мир
Настоящее приключение по диким островам Филиппин! Мы не просто отдыхаем - мы исследуем
22 фев в 10:00
22 мар в 10:00
от 253 975 ₽ за человека
Филиппины: Себу и Бохоль
6 дней
Филиппины: Себу и Бохоль
Старт маршрута - Себу, затем отправимся на юг острова
от 118 769 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Себу
Все туры из Себу
$3340 за человека