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Залив Тееле. Аврора и Маннергейм история их жизни.

5
1 отзыв
Russianguides H.
Russianguides H. – Гид из Хельсинки
Посетите индивидуальную экскурсию ⛳ по району рядом с заливом Тёёлё.

Он интересен своей современной архитектурой.

Здесь находятся футуристическе здания музея современного искусства и Дома музыки.

Также вы услышите легенду об истории 📖 любви Авроры и Маннергейма.

В честь него названа одна из центральных площадей.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Залив Тееле. Аврора и Маннергейм история их жизни.
Залив Тееле. Аврора и Маннергейм история их жизни.

Что вы увидите

  • залив Тöölö
  • музей современного искусства «Кiasma»
  • издательский дом Sanomatalo
  • Дворец Музыки
Индивидуальная пещеходная экскурсия ⛳ прогуляться 👣 вдоль залива Тöölö. Район стал формироваться под влиянием всемирно известного финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто в 70-гг. 20 века. Он интересен как своей новой архитектурой: музеем современного искусства «Кiasma», издательским домом Sanomatalo – гостинной горожан и Дворцом Музыки, так и историей 📖 бывшего рабочего района с первыми коммунальными квартирами рабочих, загородных вилл, заводов и фабрик.
Во время экскурсии 🧭 хрупкая женственность соприкоснется с доблестной мужественностью. Первая красавица 19 века Аврора Карамзин и маршал Маннергейм – что могло их связывать?
В конце маршрута гости смогут самостоятельно, либо с гидом посетить Зимний Сад, Национальный музей 🖼 или музей трамваев.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Залив Тееле. Аврора и Маннергейм история их жизни.
Залив Тееле. Аврора и Маннергейм история их жизни.
Залив Тееле. Аврора и Маннергейм история их жизни.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Russianguides H.
Russianguides H.
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