Индивидуальная пещеходная экскурсия ⛳ прогуляться 👣 вдоль залива Тöölö. Район стал формироваться под влиянием всемирно известного финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто в 70-гг. 20 века. Он интересен как своей новой архитектурой: музеем современного искусства «Кiasma», издательским домом Sanomatalo – гостинной горожан и Дворцом Музыки, так и историей 📖 бывшего рабочего района с первыми коммунальными квартирами рабочих, загородных вилл, заводов и фабрик.

Во время экскурсии 🧭 хрупкая женственность соприкоснется с доблестной мужественностью. Первая красавица 19 века Аврора Карамзин и маршал Маннергейм – что могло их связывать?

В конце маршрута гости смогут самостоятельно, либо с гидом посетить Зимний Сад, Национальный музей 🖼 или музей трамваев.