1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Хельсинки - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
«Людям старшего возраста, семьям с детьми и всем, кто хочет полноценного и комфортного знакомства с Хельсинки»
Завтра в 10:00
11 июня в 14:00
€95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
«Главное, что вы сами вправе определять места остановок»
Завтра в 12:30
10 июня в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Хельсинки: от старого города до финских деликатесов
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки: исторические районы, уникальный финский дизайн и национальная кухня ждут вас
«Эта экскурсия отлично подойдёт путешественникам для первого знакомства с Хельсинки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€105 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Хельсинки: от исторических памятников до финских деликатесов
Вас ждет погружение в атмосферу Хельсинки: от знаковых достопримечательностей до вкуса традиционных блюд. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре города или на терминале в порту
«Вы узнаете об истории города и страны, познакомитесь с традициями и семейным бытом»
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 июня в 11:00
€35 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа: культура, история, кухня
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: в терминале 2
«За пару часов вы узнаете о прошлом и настоящем Хельсинки, познакомитесь с традициями и нравами финнов, увидите Императорский дворец и Рыцарский дом, пройдете по следам муми-троллей и, разумеется, оцените блюда финской кухни»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€105 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Путешествие по Хельсинки: от памятников до скрытых жемчужин города
Прогулка по Хельсинки откроет вам город с его знаковыми местами, архитектурой и культурой. Узнайте, чем живет столица Финляндии
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка вдоль залива Тöölö: архитектура и истории Хельсинки
Приглашаем на уникальную прогулку по району Тöölö, где архитектура и истории оживают в одном маршруте
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер в Хельсинки с обзорной экскурсией: начните путешествие с приятных впечатлений
Встреча в аэропорту и комфортная поездка по Хельсинки с личным гидом. Узнайте все о городе, не теряя времени
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Хельсинки: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все самое интересное о Хельсинки
Pегулярные пешие обзорные и тематические экскурсии по городу в компании с опытным гидом
Начало: ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место вс...
«Памятники архитектуры различных стилей, история основания Хельсинки, выдающиеся исторические деятели — опытный гид на обзорной экскурсии познакомит вас с самыми важными аспектами финской столицы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Хельсинки: истории, легенды и финские лакомства
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Хельсинки! Вас ждут 10 достопримечательностей, 10 легендарных личностей и 10 лакомств финской кухни
Начало: Вестибюль отеля Marski, Mannerheimintie 10
«Вы не только увидите главные достопримечательности и узнаете историю города, но и познакомитесь с необыкновенными финскими традициями и гастрономией»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€89 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»
Прогулка по Хельсинки раскроет его имперскую стать, инновационность и историческую элегантность. Удобная обувь - ваш билет в путешествие
Начало: Памятник Людвигу Рунебергу (Pohjoisesplanadi, 29)
«Экскурсия подходит для всех возрастов, главное - удобная обувь и хорошее настроение»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€12.20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLena20 мая 2024Большое спасибо за очень интересную экскурсию по городу Хельсинки. Мы узнали много интересного не только об истории Финляндии но и жизни, обычиях финнов. Мы очень рекомендуем этого замечательного гида.
- ААнастасия24 апреля 2024Замечательная экскурсия получилась у нас, спасибо Вам большое. Было и круто и интересно и весело. Очень удобно и комфортно. Море эмоций и впечатлений Всем рекомендую.
- AAlexander21 марта 2024Ольга была замечательным гидом и организатором в Хельсинки. Мы провели с ней несколько дней в недавней поездке. Она отвезла нас
- KKatsiaryna18 марта 2024Ирина - очень хороший, интересный экскурсовод, с индивидуальным подходом. Всем рекомендую, остались очень довольны. Были в Хельсинки до этого несколько раз, не впечатлялись, а с ней город открылся с новых разных сторон
- LLarysa23 февраля 2024First time in Finland. First time in Helsinki. And not a first time on a guided tour. Albeit not for long, only two
- EEvelina8 февраля 2024Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У меня есть традиция -
- ЕЕлена27 января 2024Отличная экскурсия с Инной. Углубились в историю страны и в современной контекст жизни, долго разговаривали. Немного не успели обойти все, что планировали, но получили большое удовольствие от беседы и не жалеем.
- ЕЕкатерина6 января 2024Инна прекрасно преподнесла и историю, и путь экскурсии, много рассказала тонкостей культуры, особенностей финов. Нам очень все понравилось. Сначала она нам показалась немного холодной и какой-то не очень нами заинтересованной, но через пару минут все стало намного лучше! Очень рекомендуем!
- LLiana20 ноября 2023Прекрасная экскурсия с гидом Ириной по Хельсинки,она меня встретила в аэропорту,что было очень удобно и мы поехали в город на
- KKristina2 ноября 2023Обзорная экскурсия по городуBõlo prost holodno
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Обзорные»
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