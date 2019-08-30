5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хельсинки, столица Финляндии, хранит в себе уникальные страницы истории, тесно связанные с Россией.
Эта экскурсия приглашает вас на увлекательное путешествие по следам русских писателей, купцов и меценатов, чьи судьбы переплелись с
Эта экскурсия приглашает вас на увлекательное путешествие по следам русских писателей, купцов и меценатов, чьи судьбы переплелись с
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные исторические факты
- 🏛 Посещение значимых мест
- 📚 Интересные рассказы о русских деятелях
- 🔍 Глубокое погружение в культуру
- 🎨 Вдохновляющие истории о художниках и писателях
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по городу и комфортно исследовать все достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Успенский православный собор
- Места, связанные с Синебрюховыми
- Места, связанные с Демидовым
- Места, связанные с Куприным
- Места, связанные с Белинским
- Места, связанные с Репиным
- Места, связанные с Авророй Карамзиной
- Места, связанные с Анной Вырубовой
Описание экскурсии
Чем дольше я живу в Хельсинки и чем глубже я узнаю город — тем больше я удивляюсь, насколько тесны связаны истории двух стран, двух народов.
Синебрюховы и Демидов, Куприн и Белинский, Репины, Аврора Карамзина и Анна Вырубова — эти и другие русские люди, чьи судьбы были неразрывно связаны с Хельсинки.
Успенский православный собор — самый большой православный собор Северной Европы. И еще много интересных и захватывающих историй, персонажей и мест, имеющих самое прямое отношение к России.
Обо всем этом я расскажу вам и поделюсь своей радостью открытий, попытаюсь нарисовать картину нашего общего исторического прошлого.
Билеты в музеи и на мероприятия оплачиваются отдельно и самостоятельно.
Кому подойдет экскурсия
Людям, интересующимся историей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1251 туриста
Здравствуйте! Моя основная работа связана с антиквариатом, отсюда и увлечение историей, культурой и искусством. Люблю Хельсинки, живу здесь много лет, не устаю открывать для себя все новые стороны этого прекрасного
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Хельсинки… Кажется, мы все знаем про столицу Финляндии и ее жителей, но, как выяснилось, есть особые места и факты, которые известны только жителям этого города, по-настоящему любящим скандинавскую архитектуру, северную
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Н
Мы прекрасно провели время с Ольгой. Ольга интересный рассказчик, размышляющий, ищущий и увлечённый своим делом человек, искренне влюблённый в город. Мы увидели множество удивительных живописных уголков Хельсинки, в том числе
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Ольга! Спасибо за потрясающую экскурсию, а также легкую, интересную беседу не только о прошлом, но и о настоящем Хельсинки и Финляндии в целом: о простой жизни, менталитете, привычках и традициях.
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Д
Хотим выразить благодарность Ольге за проведенную экскурсию. Обязательно всем советуем! Ольга настоящий профессионал. Без нее мы не получили бы столько удовольствия от пребывания в Хельсинки! Она открыла для нас город с другой стороны. Привет с Камчатки!
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Благодарим Ольгу за интереснейшую экскурсию Виден большой профессионализм, знание истории, любовь к своей профессии и огромное желание донести информацию туристам. Спасибо за доброжелательность, внимание и помощь.
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О
Внимательный и очень разносторонний рассказчик
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