5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по городу и комфортно исследовать все достопримечательности.

Хельсинки, столица Финляндии, хранит в себе уникальные страницы истории, тесно связанные с Россией.Эта экскурсия приглашает вас на увлекательное путешествие по следам русских писателей, купцов и меценатов, чьи судьбы переплелись с

историей города. Вы увидите Успенский православный собор, самый большой православный собор Северной Европы, и другие места, имеющие особое значение для русско-финских культурных и исторических связей. Откройте для себя истории Синебрюховых и Демидов, Куприна и Белинского, Репиных, Авроры Карамзиной и Анны Вырубовой, которые оставили свой след в Хельсинки. Экскурсия подойдет всем, кто интересуется историей и хочет узнать больше о взаимовлиянии русской и финской культур. Билеты в музеи и на мероприятия оплачиваются отдельно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чем дольше я живу в Хельсинки и чем глубже я узнаю город — тем больше я удивляюсь, насколько тесны связаны истории двух стран, двух народов.

Синебрюховы и Демидов, Куприн и Белинский, Репины, Аврора Карамзина и Анна Вырубова — эти и другие русские люди, чьи судьбы были неразрывно связаны с Хельсинки.

Успенский православный собор — самый большой православный собор Северной Европы. И еще много интересных и захватывающих историй, персонажей и мест, имеющих самое прямое отношение к России.

Обо всем этом я расскажу вам и поделюсь своей радостью открытий, попытаюсь нарисовать картину нашего общего исторического прошлого.

Билеты в музеи и на мероприятия оплачиваются отдельно и самостоятельно.

Кому подойдет экскурсия

Людям, интересующимся историей