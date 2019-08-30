5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о связи двух народов и вообразить картину общего исторического прошлого

Ольга
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Ольга – ваш гид
Хельсинки — это город, с которым связаны судьбы многих известных русских: писателей, зажиточных купцов и меценатов, выходцев из дворянских фамилий.

Я поделюсь с вами их историями, покажу места, имеющие отношение к России или происшествиям с участием русских персонажей, и помогу вам взглянуть на Хельсинки как на очень «братский» город.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Русское прошлое Хельсинки
Русское прошлое Хельсинки

Что вас ожидает

Чем дольше я живу в Хельсинки и чем глубже я узнаю город — тем больше я удивляюсь, насколько тесны связаны истории двух стран, двух народов.

Синебрюховы и Демидов, Куприн и Белинский, Репины, Аврора Карамзина и Анна Вырубова — эти и другие русские люди, чьи судьбы были неразрывно связаны с Хельсинки.

Успенский православный собор — самый большой православный собор Северной Европы. И еще много интересных и захватывающих историй, персонажей и мест, имеющих самое прямое отношение к России.

Обо всем этом я расскажу вам и поделюсь своей радостью открытий, попытаюсь нарисовать картину нашего общего исторического прошлого.

Билеты в музеи и на мероприятия оплачиваются отдельно и самостоятельно.

Кому подойдет экскурсия

Людям, интересующимся историей

Русское прошлое Хельсинки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте! Моя основная работа связана с антиквариатом, отсюда и увлечение историей, культурой и искусством. Люблю Хельсинки, живу здесь 8 лет, не устаю открывать для себя все новые стороны этого прекрасного северного города и его окрестностей. Люблю делиться с путешественниками своими открытиями, общаться, делать жизнь радостнее и увлекательнее. Самая главная награда для меня, когда путешественники говорят: «Мы не ожидали, что город окажется ТАКИМ интересным!»
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 августа 2019
Хельсинки... Кажется, мы все знаем про столицу Финляндии и ее жителей, но, как выяснилось, есть особые места и факты, которые известны только жителям этого города, по-настоящему любящим скандинавскую архитектуру, северную природу и неторопливый финский юмор, Все это мы прочувствовали и увидели благодаря нашему экскурсоводу. Большая благодарность за встречу нашей минигруппы в терминале парома, очень удобно - с корабля сразу покорять красоты Хельсинки. Экскурсия была и насыщена, и лаконична, и неутомительна. Рекомендуем.
4 августа 2018
Благодарим Ольгу за интереснейшую экскурсию
Виден большой профессионализм, знание истории, любовь к своей профессии и огромное желание донести информацию туристам.Спасибо за доброжелательность, внимание и помощь.
31 июля 2018
Ольга! Спасибо за потрясающую экскурсию, а также легкую, интересную беседу не только о прошлом, но и о настоящем Хельсинки и Финляндии в целом: о простой жизни, менталитете, привычках и традициях. Спасибо за то, что показали много атмосферных мест, теперь мы запомним город не только с позиции истории, но и с позиции легенд и рассказов. Благодарны Вам за интеллигентность, чутье, позитивное настроение! В следующий свой приезд с удовольствием обратимся к Вам еще.
2 августа 2017
Мы прекрасно провели время с Ольгой. Ольга интересный рассказчик, размышляющий, ищущий и увлечённый своим делом человек, искренне влюблённый в город. Мы увидели множество удивительных живописных уголков Хельсинки, в том числе связанных с Россией., узнали много интересного из общей истории двух стан и о современной жизни финнов. Ольга чутко реагировала на наши запросы и интересы. В приятной ненавязчивой беседе и прогулках время пролетело незаметно. Спасибо Ольге! Мы рекомендуем эту экскурсию всем.
6 января 2014
Хотим выразить благодарность Ольге за проведенную экскурсию. Обязательно всем советуем! Ольга настоящий профессионал. Без нее мы не получили бы столько удовольствия от пребывания в Хельсинки! Она открыла для нас город с другой стороны. Привет с Камчатки!

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