5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чем дольше я живу в Хельсинки и чем глубже я узнаю город — тем больше я удивляюсь, насколько тесны связаны истории двух стран, двух народов.

Синебрюховы и Демидов, Куприн и Белинский, Репины, Аврора Карамзина и Анна Вырубова — эти и другие русские люди, чьи судьбы были неразрывно связаны с Хельсинки.

Успенский православный собор — самый большой православный собор Северной Европы. И еще много интересных и захватывающих историй, персонажей и мест, имеющих самое прямое отношение к России.

Обо всем этом я расскажу вам и поделюсь своей радостью открытий, попытаюсь нарисовать картину нашего общего исторического прошлого.

Билеты в музеи и на мероприятия оплачиваются отдельно и самостоятельно.

Кому подойдет экскурсия

Людям, интересующимся историей