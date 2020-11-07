Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хельсинки

Хельсинки — самое главное и не только

Обзорная экскурсия по городу: основные достопримечательности, традиции, легенды и местная кухня

4.9
99 отзывов
Познакомьтесь со столицей Финляндии и узнайте самое главное о культуре финнов! Вы побываете на Торговой площади, увидите Кафедральный собор, услышите рассказ о Часовой башне на главном вокзале и попробуете продукты на Старом рынке, где сохранилась по-северному спокойная атмосфера.

Помимо основных достопримечательностей я покажу менее известные, но не менее интересные места, расскажу о прошлом и настоящем города, посоветую, где провести свободное время и вкусно поесть.
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только

Что вас ожидает

Знаковые места

Вы обязательно посетите Торговую и Сенатскую площади, полюбуетесь Успенским и Кафедральным соборами и услышите истории, связанные с этими достопримечательностями. Мы пройдем по подземным переходам и посмотрим, как работает метро в городе, а если захотите, посетим музей под землей. Вы побываете на железнодорожном вокзале и попытаетесь разобраться, стало ли развитие железной дороги выходом из экономического кризиса. Увидите «незаметные» памятники, расшифруете надписи на них и узнаете, почему они установлены именно на мостовых. Посмотрите символ города — фонтан Хавис Аманда, услышите его историю и поймете, как он связан со студенчеством.

Чем живут финны

Вы узнаете об истории города и страны, познакомитесь с традициями и семейным бытом. Я расскажу о героях финского национального эпоса Калевала, о муми-троллях и кошках, охраняющих Хельсинки. Разрушу стереотипы: о викингах, никогда не живших в Финляндии, о запрете на спиртные напитки, которого у нас никогда не было, и о том, что финский народ злой и угрюмый — все совсем наоборот!

Рынок и морепродукты

Чтобы вы оценили Хельсинки на вкус, мы заглянем на главный крытой рынок и на Рыночную площадь. Вы попробуете кое-что из традиционных вкусностей финской кухни и по желанию заглянете в фирменный магазин морских деликатесов.

Организационные детали

Обратите внимание

  • В период с 1.02 по 30.12 экскурсия проводится при наличии не менее 4-х записавшихся путешественников. При подаче заявки менее, чем за 12 часов, свяжитесь с гидом для уточнения возможности присоединения к группе. При подаче заявки после 20.00 на экскурсию следующего дня также просьба связаться с гидом.
  • Сделав предварительный заказ, не забывайте подтверждать или отменять его, чтобы ни другие гости, ни гид не ждали вас напрасно

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Посещение рынка возможно только в рабочие часы и при наличии желания у всех путешественников в группе

Дегустация товаров на рынке и блюд в остальных заведениях оплачивается отдельно.

🚩 Начало и место завершения: в центре города
Время проведения: в понедельник в 10:00 и 15:00, во вторник, среду и пятницу в 10:00 и 16:00, в четверг в 17:00, в субботу и воскресенье в 11:30 и 14:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Inna
Inna
Гид с 25-летним стажем. Люблю и уважаю наш народ, страну и город, в котором прожила уже более 25 лет. Работаю в тесном сотрудничестве с Обществом знатоков города, университетом и ассоциацией гидов Хельсинки. В составе группы русскоязычных гидов-энтузиастов — членов ассоциации провожу пешеходные экскурсии. Поверьте, Хельсинки очень интересный, и здесь есть, что рассказать и показать!
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99 реальных отзывов от туристов

V
7 ноя 2020
С огромным удовольствием прошла по центру Хельсинки с прекрасным и обаятельным гидом Инной. Я семь лет живу в Хельсинки и до переезда много раз бывала здесь, но только сегодня я узнала так много новых необычных фактов истории, увидела столько новых необычных мест, мимо которых много раз проходила, что впору сказать: "Сегодня я узнала настоящий Хельсинки… " Я тоже обожаю этот город, как и многие его жители, но обожать и знать, как знает и любит его Инна - до этого многим далеко, даже коренным жителям. Эксурсия была такой увлекательной, что время пролетело совершенно незаметно, рассказанной с огромной любовью к истории и романтике этого города, такой красивой сначала в залитом солнцем осеннем Хельсинки, а потом в освещенном светом фонарей, светящихся окон и иллюминацией витрин, что до сих пор осталось ощущение "КАКОЕ СЧАСТЬЕ, что я попала на эту экскурсию и мне ПОВЕЗЛО встретиться с ИННОЙ. " От всей души благодарю Вас, Инна! Готова ВСЕМ рекомендовать этого замечательного гида - настоящего профессионала своего дела!
Р
17 авг 2020
Огромное спасибо за экскурсию! Инна просто супер!
e
12 авг 2020
Boļšoe spasibo gidu Inne za uvlekateļnuju ekskursiju, polnostju sootvetstvujušuju svoemu nazvaniju, 2 časa proleteli legko i nezametno. S udovoljstviem posetili bi i drugie ee ekskursii.
С
29 июля 2020
Восхитительная экскурсия. Информативная и не перегруженная. Узнали много нового, увидели хорошие заделы на то, что посетить в будущем. Именно такой и должна быть качественная обзорная экскурсия.
Т
23 июля 2020
Нашим гидом была Стелла.
Экскурсия была интересная, познавательно и душевная.
Она ответила на все наши вопросы. Мы узнали много интересного в плане истории страны.
Спасибо Tripster, спасибо Стелла
Е
9 мар 2020
Интересный рассказ о стране, интересных фактах и финнах и это всего за 2 часа. Инна настоящий профессионал, любящий своё дело
А
9 мар 2020
Все было очень Классно. было очень заметно что гид любит свою работу и знает все очень Хорошо. Мне все очень понравилось
Н
2 мар 2020
Очень понравилась экскурсия и наш гид - Инна. Были первый раз в Финляндии и Хельсинки, хотелось бы узнать о городе и стране «изнутри». На мой взгляд, это удалось преподнести нашему гиду. Особое спасибо за то, что экскурсия состоялась даже при меньшем количестве туристов.
А
25 фев 2020
Благодарю за проведённую экскурсию гида Инну, интересная информация по достопримечательностям и истории Хельсинки, Финляндии.
Возможно, в силу каких-то причин, маршрут был недостаточно продолжительным, хотелось увидеть больше примечательных мест с сопровождением комментариями.
Inna
Ответ гида:
Ждем вас в другое теплое и солнечное время, мы действительно многого не увидели, о чем я вам и рассказала, это была обзорная ознакомительная пешая экскурсия, маршрут и время зависит от многих составляющих, в том числе погоды и скорости передвижения, а, учитывая сложнейшие погодные условия, прошли мы с вами много.
Ждем вас летом.
С
25 фев 2020
Большое спасибо Инне за экскурсию, жаль подвела погода, но все запланированное мы посмотрели, много нового узнали. Сергей
Inna
Ответ гида:
В таких экстремальных погодных условиях мы все же смогли познакомится с городом.
Все участники группы были молодцы, не побоялись урагана.
Ждем вас в теплое и солнечное время вновь.
Татьяна
24 фев 2020
Очень понравилась экскурсия, грамотно составлен маршрут, несмотря на сильный ветер мы почти не замерзли, потому что маршрут был составлен с учетом погоды. Слушать было интересно, узнала много нового о Хельсинки. Рекомендую!
И
16 фев 2020
Гид очень интересно доносит информацию. Отвечает на все интересующие вопросы. Внимателен к пожеланиям и заинтересованности слушателей. Даже учитывает погодные условия). Чувствуется огромный опыт работы и любовь к собственному делу. В общем, профессионально и качественно!
P.S. Отдельная благодарность за оперативность! Вечером написали, в 10 утра уже были на экскурсии.
Vladislav
26 янв 2020
Прекрасная экскурсия! Гид, который действительно интересно рассказывает, увлекая за собой в жизнь и историю Финляндии. Обязательно стоит сходить!
А
10 янв 2020
Гид Стелла очень хорошо провела экскурсию, живо, познавательно, ответили на все вопросы. Советуем. Оксана и Александр из Киева, Украина
О
6 янв 2020
Очень хорошая экскурсия. В нашем случае мы совместили автобус с пешеходной. Посмотрели многое. Гид Инна очень доступно и без лишней информации познакомила историей страны, показала основные достопримечательности Хельсинки. Спасибо большое.
Ещё 84 отзыва

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