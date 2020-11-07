Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хельсинки

Что вас ожидает

Знаковые места

Вы обязательно посетите Торговую и Сенатскую площади, полюбуетесь Успенским и Кафедральным соборами и услышите истории, связанные с этими достопримечательностями. Мы пройдем по подземным переходам и посмотрим, как работает метро в городе, а если захотите, посетим музей под землей. Вы побываете на железнодорожном вокзале и попытаетесь разобраться, стало ли развитие железной дороги выходом из экономического кризиса. Увидите «незаметные» памятники, расшифруете надписи на них и узнаете, почему они установлены именно на мостовых. Посмотрите символ города — фонтан Хавис Аманда, услышите его историю и поймете, как он связан со студенчеством.

Чем живут финны

Вы узнаете об истории города и страны, познакомитесь с традициями и семейным бытом. Я расскажу о героях финского национального эпоса Калевала, о муми-троллях и кошках, охраняющих Хельсинки. Разрушу стереотипы: о викингах, никогда не живших в Финляндии, о запрете на спиртные напитки, которого у нас никогда не было, и о том, что финский народ злой и угрюмый — все совсем наоборот!

Рынок и морепродукты

Чтобы вы оценили Хельсинки на вкус, мы заглянем на главный крытой рынок и на Рыночную площадь. Вы попробуете кое-что из традиционных вкусностей финской кухни и по желанию заглянете в фирменный магазин морских деликатесов.

Организационные детали

Обратите внимание

В период с 1.02 по 30.12 экскурсия проводится при наличии не менее 4-х записавшихся путешественников. При подаче заявки менее, чем за 12 часов, свяжитесь с гидом для уточнения возможности присоединения к группе. При подаче заявки после 20.00 на экскурсию следующего дня также просьба связаться с гидом.

Сделав предварительный заказ, не забывайте подтверждать или отменять его, чтобы ни другие гости, ни гид не ждали вас напрасно

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Посещение рынка возможно только в рабочие часы и при наличии желания у всех путешественников в группе

Дегустация товаров на рынке и блюд в остальных заведениях оплачивается отдельно.