3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа

Рассмотреть ключевые достопримечательности, узнать, чем живут финны, и разобраться в местной кухне

Irin
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Irin – ваш гид
Если вы желаете увидеть всё самое интересное в Хельсинки, не теряя ни минуты, добро пожаловать на мою насыщенную прогулку! Встретившись в терминале аэропорта в Вантаа, мы отправимся на электричке в сердце финской столицы.

За пару часов вы узнаете о прошлом и настоящем Хельсинки, познакомитесь с традициями и нравами финнов, увидите Императорский дворец и Рыцарский дом, пройдете по следам муми-троллей и, разумеется, оцените блюда финской кухни.

Я стану вашим проводником по центру северного города, поделюсь полезными советами и историями о финских монархах, архитекторах и незаурядных личностях.
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в терминале 2
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа

Что вас ожидает

Хельсинки во всей красе: от рыцарей до муми-троллей
Полчаса живописной дороги с насыщенными рассказами о городке Вантаа и финской жизни — и вы в лаконичном и аристократичном Хельсинки. Мы прогуляемся по главным городским паркам и скверам, рассматривая необычные скульптуры. Исследуем центр города с фасадами в стиле ампир, рассмотрим Кафедральный собор и попробуем сравнить финскую столицу с имперским Петербургом. Вы услышите истории бывшего Императорского дворца, узнаете, какой немец удостоился попадания в сборник «Сто замечательных финнов», пройдете мимо Рыцарского дома и Сейма, где я расскажу о шведском правлении и политических особенностях современной Финляндии. А у памятника Туве Янссон мы поговорим о жизни культовой сказочницы и месте обаятельных муми-троллей в жизни Хельсинки!

Всё, что вам нужно знать о финнах
По дороге я, конечно же, отвечу на все интересующие вас вопросы о Финляндии и самобытном финском народе. Вы узнаете о культуре и самых ярких традициях страны: вы узнаете, как в Хельсинки работают, как отдыхают, что празднуют и какие они вообще — эти финны. Особое внимание уделим финской кухне — я расскажу, как появилось знаменитое местное пирожное «Рунебергин торту» и в честь кого оно названо, и открою секрет, чем надо смазывать финский сыр. А после прогулки я посоветую вам ресторан, где можно вкусно и бюджетно пообедать (в пределах 12 евро) блюдами финской кухни и насладиться уютной атмосферой.

Организационные детали

  • До города мы доберемся на комфортабельной скоростной электричке, дорога займет полчаса. В стоимость экскурсии не входит проездной от аэропорта до Хельсинки.
  • Маршрут прогулки может быть изменен: я всегда прислушиваюсь к вашим пожеланиям.
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в терминале 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irin
Irin
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, профессиональный гид по Хельсинки и турлидер по Финляндии. Живу в Финляндии более 20 лет. Многолетние экскурсии на финском языке для коренного населения внесли много интересных фактов касательно истории, культуры, обычаев этого удивительного народа. Хотите узнать их — приходите на обзорные и тематические экскурсии.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия прошла замечательно, самое главное, что мы получили на экскурсии - прочувствовать и понять город. Ирина замечательный рассказчик, она очень любит Хельсинки и старается передать частичку любви. Самое главное нам хочется вернуться ( два часа это очень немного), побродить с Ириной по улочкам этого замечательного города и послушать ее рассказы. Надеюсь вернуться.
Александр
11 января 2020
Всем кажется, что Хельсинки — это "за углом", перевалочный пункт для трансфера, либо шопинг-мекка. Все говорят, что "в Хельсинки делать нечего", и что там скучно. Частично с этим можно согласиться, потому что это не Барселона, где вышел на пляж, и тебе уже весело. Вся красота и туристическая привлекательность Хельсинки требует тонкой настройки на ментальность города, погружения. Ирина — совершенно потрясающе и восторженно стирает эту границу и прямо после выхода с трапа тут же, по пути, начинает погружать в атмосферу города и страны. Интересные факты из жизни горожан и страны, почему это всё так не с наружи, а изнутри. Ирина гибко подстраивается под трансферные запросы гостей, делает акцент на том, что больше интересует: история, современные тренды, либо повседневные лайфхаки жителя. К концу экскурсии уже начинаешь чувствовать себя чуть-чуть хельсинкцем, уже знаешь, как куда добраться, где красиво, вкусно и недорого (а это для Финляндии актуально).
После прогулки с Ириной, после её рассказов понимаешь, почему Финляндия — уже 2-й год подряд страна с самым счастливым населением в мире. И, что самое странное, что в Хельсинки можно пробыть ещё дней 5 и каждый раз узнавать какие-то интересные истории.
Абсолютно рекомендую всем, даже если вы уже были в Хельсинки!
5 апреля 2019
Я постоянно приезжая в первый раз в город стараюсь беру обзорные экскурсии для первого знакомства. Великолепный гид Ирина. Отличное знание и любовь к своему делу. Очень хорошо передает дух Финляндии. Очень очень рекомендую. Берите смело не пожалеете

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