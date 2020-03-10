3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Хельсинки во всей красе: от рыцарей до муми-троллей

Полчаса живописной дороги с насыщенными рассказами о городке Вантаа и финской жизни — и вы в лаконичном и аристократичном Хельсинки. Мы прогуляемся по главным городским паркам и скверам, рассматривая необычные скульптуры. Исследуем центр города с фасадами в стиле ампир, рассмотрим Кафедральный собор и попробуем сравнить финскую столицу с имперским Петербургом. Вы услышите истории бывшего Императорского дворца, узнаете, какой немец удостоился попадания в сборник «Сто замечательных финнов», пройдете мимо Рыцарского дома и Сейма, где я расскажу о шведском правлении и политических особенностях современной Финляндии. А у памятника Туве Янссон мы поговорим о жизни культовой сказочницы и месте обаятельных муми-троллей в жизни Хельсинки!

Всё, что вам нужно знать о финнах

По дороге я, конечно же, отвечу на все интересующие вас вопросы о Финляндии и самобытном финском народе. Вы узнаете о культуре и самых ярких традициях страны: вы узнаете, как в Хельсинки работают, как отдыхают, что празднуют и какие они вообще — эти финны. Особое внимание уделим финской кухне — я расскажу, как появилось знаменитое местное пирожное «Рунебергин торту» и в честь кого оно названо, и открою секрет, чем надо смазывать финский сыр. А после прогулки я посоветую вам ресторан, где можно вкусно и бюджетно пообедать (в пределах 12 евро) блюдами финской кухни и насладиться уютной атмосферой.