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моим вопросам, к моим пожеланиям и строила маршрут, исходя из, собственно, моих запросов. Мы побывали в различных знаковых местах города. Я узнал, как живут и как себя чувствуют жители Хельсинки, в том числе и те, кто туда перед недавно или давно переехал. И я узнал об истории города и страны именно то, что меня больше всего интересовало - получил ответы на свои вопросы. Очень важно, что Ирина живет в этом городе уже очень давно, и сама имеет опыт работы в финских компаниях. То есть о жизни финнов знает не понаслышке. Я конечно же рекомендую Ирину как гида!