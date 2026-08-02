Индивидуальная
до 5 чел.
Хельсинки - первое знакомство
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от €110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
Погрузитесь в удивительный мир Хельсинки: от исторических памятников до финских кулинарных традиций
Начало: В вестибюле отеля Marski
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: В терминале
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увлекательная поездка по Хельсинки на комфортабельном автомобиле с местным гидом. Откройте для себя ключевые достопримечательности столицы Финляндии
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Все самое интересное о Хельсинки
Погрузитесь в историю Хельсинки с опытным гидом. Откройте для себя неоклассический центр, современные районы и уникальные достопримечательности
Начало: ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место вс...
Завтра в 10:00
10 авг в 12:00
от €115 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хельсинки - городские легенды и местные традиции
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки, открывая город через его легенды и традиции в компании опытного гида
23 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
16 авг в 13:30
€100 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний Хельсинки
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
от €115 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хельсинки для всех
Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
23 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Хельсинки для детей
Приглашаем на увлекательную прогулку по Хельсинки, где каждый ребенок найдет занятие по душе: от зоопарка до научного музея
23 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка вдоль залива Тöölö
Приглашаем на уникальную прогулку по району Тöölö, где архитектура и истории оживают в одном маршруте
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Русское прошлое Хельсинки
Погрузитесь в историю русского наследия Хельсинки, узнайте о влиянии русских персоналистей на культуру и архитектуру города
23 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
С чего начинался Хельсинки
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хельсинки, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем
Завтра в 09:00
10 авг в 12:00
от €115 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Хельсинки
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 07:30
10 авг в 00:00
от €54 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Хельсинки
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €39 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город
Погрузитесь в атмосферу средневекового Турку, его исторические места и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от €351 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Каллио - богемный уголок Хельсинки
Погрузитесь в атмосферу самого креативного района Хельсинки, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка
Начало: Вестибюль отеля Марски, Манперхаймиште 10
Расписание: ежедневно с 10.00 до 17.00
€95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Северный модерн Хельсинки
Погрузитесь в мир уникальной архитектуры Хельсинки, где каждый дом рассказывает свою историю
23 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
След KOFFa или приключения русских в Финляндии
Начало: Булеварди 42, Хельсинки
Расписание: Смотрите свободные даты
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
Встречайте зимние праздники в Хельсинки, погружаясь в атмосферу волшебства и традиций с индивидуальной экскурсией
Начало: центральный ж/д вокзал
23 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €150 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»
Начало: Памятник Людвигу Рунебергу (Похьойсесплананди, 29)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€12.20 за человека
Хельсинки богат на достопримечательности, это и прекрасные музеи, очаровательные галереи и различные религиозные объекты, старые рынки, многочисленные театры и площади. Особенно столица Финляндии славиться природными объектами, такими как ботанический сад и красивейшими парками
Хельсинки живописный город, полный дружелюбных людей и бесконечным списком интересных достопримечательностей. Он отлично подойдёт любителям искусства и музыки, так как здесь есть яркая музыкальная сцена и множество музеев. Если ваше путешествие в столицу Финляндии происходит впервые, рекомендуем отправиться на пару-тройку экскурсий, чтобы расширить своё представление о городе. Подобрать подходящие экскурсии можно в нашем каталоге, где мы собираем только самые лучшие и популярные
Последние отзывы на экскурсии
Т
Прекрасная экскурсия.
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Отличная экскурсия, Инна подстроила маршрут под наши интересы, затронула архитектуру, историю и социальную жизнь финов сейчас и в прошлом. Потом отправила дополнительные материалы и посоветовала места!
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Д
Ольга, большое спасибо за замечательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Особенно впечатлили ваши глубокие знания истории и урбанистики Хельсинки — благодаря этому город раскрывается совершенно по-новому. Обязательно буду рекомендовать вас!
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A
Ирина встретила нас в аэропорту, что было очень удобно и мы поехали в город на электричке, экскурсия началась уже в
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Всё прошло отлично, много интересных фактов, Хельсинки стал единым целым. наилучшие рекомендации.
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Ольга провела очень интересную экскурсию. Ольга знающий гид и хороший рассказчик и приятный человек. Мы семья из 4 человек и все остались очень довольны! Очень рекомендуем!!
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K
Очень понравилась экскурсия. Было интересно и познавательно. От души благодарим экскурсовода Ирину за увлекательный рассказ о Хельсинки.
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S
Мы были в Хельсинки первый раз. Ирина познакомила нас с его историей, архитектурой. Изюминкой на торте стало посещение библиотеки.
Нам все очень понравилось. Очень рекомендуем.
Нам все очень понравилось. Очень рекомендуем.
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Мне очень понравилась экскурсия с Ириной по городу Хельсинки. Это было увлекательно, ненапряженно, и очень приятно, что Ирина прислушивалась к
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Большое спасибо за замечательную экскурсию по Хельсинки! Мы были в городе впервые и получили именно то, что хотели: целостное представление
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Всего 709 отзывов в Хельсинки
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Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки
Самые популярные экскурсии в Хельсинки
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22:
Что посмотреть в Хельсинки
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в августе 2026
Сейчас в Хельсинки можно забронировать 22 экскурсии от 12 до 351. Туристы уже оставили гидам 709 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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