Все экскурсии в Хельсинки
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хельсинки – доступно 55 экскурсий на 2021 год, 667 ⭐ отзывов, цены от €12.2, посетите достопримечательности: Старый город, Кафедральный собор. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хельсинки почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Финляндии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
2ч
€20
за 1 чел.
Променад по Хельсинки для путешествующих в одиночку
За два часа вы сможете узнать и познакомиться с основными достопримечательностями города и с...
По субботам и воскресеньям в 10.00, 14.00, в другое время- по согласов
2ч
€65
за 1 чел.
Вечерний Хельсинки. Прогулка по городу
Хельсинки - самый запоминающийся и урбанистичный город Финляндии
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-4 чел.
По Хельсинки на автомобиле Mersedes Benz B-class
Увидеть больше, чем на пешеходной — обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Индивидуальная фото-прогулка
2ч
€12.2
за 1 чел.
Вы можете выбрать любое удобное время
2ч
€20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Хельсинки
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€85
за 1-5 чел.
Добрая фея Хельсинки, фрейлина императрицы, женщина-загадка
В рамках экскурсии вы побываете в одном из самых красивых усадеб Хельсинки, которая выполнена в стиле...
Время начала экскурсии согласовывается с заказчиком, 3 часа
2ч
€20
за 1 чел.
Хельсинки — самое главное и не только
Обзорная экскурсия по городу: основные достопримечательности, традиции, легенды и местная кухня
в понедельник, вторник и среду в 10:00 и 13:30, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и ... ещё
Индивидуальная экскурсия
2ч
€85
за 1-5 чел.
Нескучная прогулка по Хельсинки
На нашей экскурсии вас будет ждать увлекательная прогулка не только по популярным, но и по не особо известным...
По договоренности с гидом
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-6 чел.
Хельсинки для всех
Увидеть город с интересной вам стороны и убедиться в его многогранности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-10 чел.
Место рождения города. Неизвестный Хельсинки
Двухчасовая экскурсия по местам первых лет основания Хельсинки
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-6 чел.
Хельсинки — городские легенды и местные традиции
Объемное представление о городе за 2 часа
Индивидуальная экскурсия
6ч
€200
за 1-30 чел.
Cherchez la femme (Шерше ля фам) , Art nouveau, Jugend, Tiffany и Финляндия
Во время экскурсии вы сможете своими глазами увидеть один из главных шедевров архитектуры северного модерна...
по согласованию с заказчиком, 6 часов
Индивидуальная экскурсия
2ч
€105
за 1-6 чел.
Тайны старого Хельсинки
Знакомство с архитектурой и преданиями старейшего района города
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-10 чел.
Мистический Хельсинки
Вы любите страшные истории о духах и приведениях? Хотите посмотреть Хельсинки? Тогда эта экскурсия вам...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€105
за 1-6 чел.
Знакомство с Хельсинки
Самые атмосферные места города на пешеходной прогулке
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€100
за 1-30 чел.
Можжевеловый остров с посещением Успенского собора
В рамках экскурсии вас будет ждать увлекательная прогулка по Можжевеловому мысу и его улочкам
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€85
за 1-5 чел.
Хельсинки — первое знакомство
Неутомительная экскурсия по главным и секретным местам финской столицы
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-10 чел.
Югендстиль
На экскурсии вы увидите, как за короткий срок изменился маргинальный квартал заезжих моряков и бедных...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€95
за 1-5 чел.
Уличное искусство Хельсинки
Отыскать шедевры финского стрит-арта и познакомиться с альтернативной культурой города
Индивидуальная экскурсия
2ч
€85
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по городу
На обзорной пешеходной экскурсии по Хельсинки вы увидите Кафедральный собор, Часовню Тишины, парк Эспланады...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€88
за 1-5 чел.
Все самое интересное о Хельсинки
Pегулярные пешие обзорные и тематические экскурсии по городу в компании с опытным гидом
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€100
за 1-10 чел.
По следам Сибелиуса. Музыка и искусство нашего города вчера и сегодня
Пешеходный маршрут по Хельсинки по местам Яна Сибелиуса
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€85
за 1-7 чел.
Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём
Истории о 10 достопримечательностях, 10 легендарных личностях и 10 лакомствах финской кухни
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-10 чел.
Залив Тееле. Аврора и Маннергейм история их жизни
Посетите индивидуальную экскурсию по району рядом с заливом Тёёлё
По договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Хельсинки»
- ШШумаева23 октября 2021Большое спасибо Ольге за интересную и познавательную экскурсию по Хельсинки! Она открыла нам этот давно знакомый город с новой стороны. В ее компании мы прекрасно провели время, неторопливо гуляя по городу.
- Отзыв на: Хельсинки — первое знакомствоВВиктория19 октября 2021Отлично провели день в Хельсинки с Инной. Даже дождливая погода не помешала получить удовольствие от общения с Инной. Получили море интересных фактов о Хельсинки, о жителях, образовании в Финляндии. Никогда сам не пройдешь и не узнаешь те места, по которым нас провела Инна. Мы - 8 научных работников закончили экскурсию в библиотеке и были под впечатлением. Спасибо большое, однозначно, посоветуем экскурсию с Инной своим друзьям.
- Отзыв на: Хельсинки — самое главное и не толькоААнна17 октября 2021Очень понравилась экскурсия, Инна превосходных гид, которая знает город, увлекательные истории и может превратить экскурсию в диалог, а не скучную лекцию, также она заботиться о посетителях.
- Отзыв на: Хельсинки для всехДДиана12 октября 2021Ольга- профессионал. Легко, супер доходчиво, интересно. Нас было четверо- все в восторге. )) Спасибо за прекрасный день. ))) И, на минуточку, Ольга провела нам экскурсию в свой День рождения)) Профессионализм превыше всего. Спасибо)) Побольше Вам туристов. (благодарных туристов)
- Отзыв на: Знакомство с ХельсинкиИИрина4 октября 2021Елена отличный гид. И хорошо знает предмет, и умеет донести информацию легко и интересно. Елена подсказала куда зайти с детьми, и где купить сувениры и где перекусить Спасибо, Елена
- MMykola3 октября 2021Спасибо Ольге за интересную познавательную экскурсию для нашей семьи. Было здорово. Рекомендуем
- Отзыв на: Все самое интересное о ХельсинкиЛЛилья3 октября 2021Отличная экскурсия! Особенно понравилась взрослым посетителям экскурсии. Многоплановый материал, море полезной и интересной информации, исторический взгляд на Хельсинки: все это впечатлило и было полезно нам, постоянно проживающим в Финляндии.
- Отзыв на: Тайны старого ХельсинкиШШумаева24 сентября 2021Большое спасибо Ирине за интересную и познавательную экскурсию по красивым районам Хельсинки!
- Отзыв на: Хельсинки — самое главное и не толькоЕЕкатерина20 сентября 2021Очень довольны экскурсией! Замечательный гид Инна. Много узнали о Хельсинки, Финляндии, о жизни финнов. Спасибо!
- Отзыв на: Уличное искусство ХельсинкиННиколай8 сентября 2021Пример нетипичной и очень продуманной тематической экскурсии. С удовольствием, прогулялся с Ириной по местам наиболее знаковых произведений стрит-арта Хельсинки. Рекомендую!