Большое спасибо Ольге за интересную и познавательную экскурсию по Хельсинки! Она открыла нам этот давно знакомый город с новой стороны. В ее компании мы прекрасно провели время, неторопливо гуляя по городу.

В Виктория 5

Отлично провели день в Хельсинки с Инной. Даже дождливая погода не помешала получить удовольствие от общения с Инной. Получили море интересных фактов о Хельсинки, о жителях, образовании в Финляндии. Никогда сам не пройдешь и не узнаешь те места, по которым нас провела Инна. Мы - 8 научных работников закончили экскурсию в библиотеке и были под впечатлением. Спасибо большое, однозначно, посоветуем экскурсию с Инной своим друзьям.