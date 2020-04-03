  1. 🦠 Коронавирус на Фолклендских островах (Мальвинские)

Коронавирус на Фолклендских островах (Мальвинские) на сегодня – онлайн статистика зараженных

Онлайн карта и статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Фолклендских островах (Мальвинские) на сегодня по данным 5 апреля 2020: 1 заболел, 0 умерло, 0 выздоровело. Графики и таблицы по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира
Заразились на Фолклендских островах (Мальвинские) за всё время
1
+1 на
3 апреля 2020
Выздоровели
0
Умерли
0

Онлайн Карта распространения коронавируса на Фолклендских островах (Мальвинские) в реальном времени

Карта мира с данными о количестве заболевших

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

На Фолклендских островах (Мальвинские) находится 0% (1 человека) от всех подтвержденных заболевших в мире, 0 умерло, 0 выздоровело, а всего инфицированных осталось 1 человек.. По данным 4 апреля 2020 года, всего в мире заразились 1 198 819 людей

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом на Фолклендских островах (Мальвинские)

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции

Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.

На данный момент смертность во всём мире составляет 5.39%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим на Фолклендских островах (Мальвинские)

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Фолклендских островов (Мальвинские) по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее.

ДатаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженных
3 апр 202011001+1

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса на Фолклендских островах (Мальвинские) по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Фолклендские острова (Мальвинские) и 5 стран в сравнении на 4 апреля 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

Статистика заражений в 204 странах мира

В таблице показаны изменения и данные на 4 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём

СтранаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженныхОбновлено
Мир		1 199 064824026465054765.39%24616617577888248+5934905.04.2020 02:16
1
США		309 72832567844110372.73%147412458286546+2907205.04.2020 02:01
2
Испания		126 1686969119477499.47%34219370680002+251405.04.2020 02:00
3
Италия		124 63248051536268112.33%20996123888274+288604.04.2020 21:48
4
Германия		96 092493314441691.5%26400182568248+293905.04.2020 01:16
5
Франция		89 9537788756010538.4%15438143066955+530504.04.2020 21:48
6
Китай		81 99933264.06%76755191804.04.2020 04:45
7
Иран		55 743256034521586.19%19736180132555+60104.04.2020 23:31
8
Великобритания		41 9033735431370810.29%15137439+302704.04.2020 21:48
9
Турция		23 9343013501762.09%78630222647+263504.04.2020 21:48
10
Швейцария		20 505899666753.25%6415156913424-74504.04.2020 22:31
11
Бельгия		18 431166112831406.96%324737513901+114605.04.2020 01:31
12
Нидерланды		16 62790416511649.93%25014726+74004.04.2020 21:48
13
Канада		13 9121537231231.66%259540911086+110505.04.2020 02:16
14
Австрия		11 781257186181.58%25074859088-24604.04.2020 21:48
15
Португалия		10 524638266202.53%75710183+61104.04.2020 21:48
16
Бразилия		10 3601166445824.3%1279788+108405.04.2020 02:16
17
Южная Корея		10 1569417731.74%63253043654-21304.04.2020 21:48
18
Израиль		78514234440.56%427247380+39504.04.2020 21:48
19
Швеция		6443312373155.79%2055865+29704.04.2020 21:48
20
Норвегия		55501806231.12%325456+17704.04.2020 21:48
21
Австралия		5550963020.54%5854935+9405.04.2020 02:16
22
Россия		47315824390.91%333524355+52105.04.2020 02:16
23
Ирландия		4604331137172.98%254442+31404.04.2020 21:48
24
Чехия		44722825961.32%7864335+27005.04.2020 01:45
25
Чили		41614242750.65%5281013606+31804.04.2020 21:48
26
Дания		4077320161223.95%1283902633+20805.04.2020 02:16
27
Польша		36272447982.18%116603432+17604.04.2020 21:48
28
Румыния		3613430146134.04%329463138+37104.04.2020 21:48
29
Малайзия		34831505741.64%915882511+5804.04.2020 21:48
30
Эквадор		346597172274.96%100353193+3504.04.2020 22:00
31
Япония		31392047782.45%5142548+19605.04.2020 02:16
32
Филиппины		30947614484.65%5752893+6304.04.2020 21:48
33
Индия		308223862.79%229372767-1404.04.2020 21:48
34
Пакистан		28181324111.45%13152646+12604.04.2020 21:48
35
Люксембург		2729117311.14%5002198+11704.04.2020 21:48
36
Саудовская Аравия		21791402941.33%420691730+6704.04.2020 15:45
37
Индонезия		2092106191109.13%150161751+8005.04.2020 02:16
38
Таиланд		2067892010.97%674621373+2604.04.2020 21:48
39
Финляндия		18822672551.33%3001557+26204.04.2020 21:48
40
Перу		174615173124.18%914377759-23804.04.2020 22:15
41
Мексика		168817860103.55%633995+16804.04.2020 21:48
42
Панама		1673412.45%1331619-304.04.2020 21:48
43
Греция		1673606854.06%781527+5504.04.2020 21:48
44
Сербия		16241484452.71%541526+14304.04.2020 21:48
45
ЮАР		15858090.57%951481+8004.04.2020 23:00
46
ОАЭ		15052411010.66%125171370+22304.04.2020 21:48
47
Доминикана		1488684.57%16140404.04.2020 21:48
48
Аргентина		1451984312.96%279131129+8405.04.2020 02:00
49
Исландия		14175340.28%396871017-3404.04.2020 21:48
50
Колумбия		14061393272.28%85301289+10205.04.2020 02:16
51
Катар		132525030.23%109161213+23404.04.2020 21:48
52
Алжир		1251801302510.39%90281031+2704.04.2020 21:48
53
Украина		12251533252.61%2531168+14504.04.2020 22:15
54
Сингапур		118975610.5%29715886+5904.04.2020 21:48
55
Хорватия		1126471241.07%11927995+1604.04.2020 21:48
56
Египет		1070857156.64%24125758+5504.04.2020 21:48
57
Эстония		1039781311.25%5911967+6604.04.2020 21:48
58
Словения		977432222.25%799876+3204.04.2020 21:48
59
Новая Зеландия		9508210.11%12724822+5804.04.2020 21:48
60
Марокко		91912859116.42%669794+10804.04.2020 23:31
61
Ирак		878585626.38%25933563+2304.04.2020 18:30
62
Гонконг		8621740.46%173685+1704.04.2020 21:48
63
Литва		771751121.43%7753+7304.04.2020 21:48
64
Армения		7703470.91%43720+3404.04.2020 21:48
65
Молдавия		7521611241.6%293711+15404.04.2020 22:45
66
Бахрейн		6881640.58%42341261-2504.04.2020 21:48
67
Венгрия		678553264.72%5815588+3404.04.2020 21:48
68
Босния и Герцеговина		624452143.37%303573+3805.04.2020 02:16
69
Камерун		55546911.62%17529+4504.04.2020 23:46
70
Тунис		55358183.25%5530+5804.04.2020 22:45
71
Казахстан		53167520.94%367490+5804.04.2020 22:00
72
Азербайджан		5217850.96%32484+7804.04.2020 21:48
73
Ливан		52012173.27%544449+804.04.2020 22:00
74
Латвия		5091610.2%31477+1604.04.2020 21:48
75
Болгария		503181733.38%344452+1104.04.2020 21:48
76
Македония		483531753.52%20446+4804.04.2020 21:48
77
Кувейт		47962110.21%9311385+5004.04.2020 13:46
78
Словакия		4712110.21%10460+2104.04.2020 21:48
79
Андорра		466271713.65%215428+2104.04.2020 15:31
80
Беларусь		44089511.14%53382+8804.04.2020 21:48
81
Коста-Рика		4351920.46%132420+1704.04.2020 22:00
82
Кипр		42630112.58%335382+2504.04.2020 22:00
83
Уругвай		386511.3%86295-105.04.2020 00:45
84
Тайвань		355751.41%50300+705.04.2020 02:16
85
Реюньон		33413040294+1304.04.2020 19:45
86
Албания		333292036.01%9910214+1605.04.2020 01:00
87
Иордания		3231351.55%7416244-304.04.2020 21:48
88
Буркина Фасо		31816165.03%661623604.04.2020 18:30
89
Афганистан		29918712.34%10282+1704.04.2020 13:15
90
Куба		2881962.08%15267+1904.04.2020 21:48
91
Оман		27725210.72%614214+2004.04.2020 20:45
92
Узбекистан		2663920.75%25239+3904.04.2020 19:45
93
Гондурас		26442155.68%3246+4204.04.2020 05:30
94
Сан-Марино		25983212.36%271200+705.04.2020 02:01
95
Кот д'Ивуар		2452710.41%256219+2104.04.2020 23:15
96
Вьетнам		24010905150-404.04.2020 21:48
97
Сенегал		21912210.91%726145+504.04.2020 21:48
98
Палестинские территории		2172310.46%21195+2305.04.2020 00:16
99
Нигерия		214441.87%25185+405.04.2020 00:31
100
Мальта		2131102211+1104.04.2020 21:48
101
Гана		20552.44%3116904.04.2020 04:45
102
Черногория		2012721%1198+2705.04.2020 02:16
103
Маврикий		1961073.57%7182+1004.04.2020 23:31
104
Фарерские острова		181209328804.04.2020 21:48
105
Шри-Ланка		1667513.01%273134+304.04.2020 20:01
106
Грузия		1627110.62%368125-204.04.2020 21:45
107
Венесуэла		155274.52%5296+204.04.2020 21:48
108
Демократическая Республика Конго		1481610.81%312904.04.2020 04:45
109
Мартиника		145232.07%27115+205.04.2020 01:00
110
Нигер		14424835.56%0136+2104.04.2020 23:46
111
Киргизия		1441410.69%93134+1104.04.2020 21:48
112
Боливия		13971017.19%1128+604.04.2020 21:48
113
Бруней		135110.74%6616804.04.2020 21:48
114
Гваделупа		134475.22%24103+404.04.2020 21:51
115
Майотта		134621.49%144118+204.04.2020 21:48
116
Остров Мэн		1261210.79%0125+1204.04.2020 21:48
117
Кения		126443.17%4118+404.04.2020 21:48
118
Камбоджа		1140501564-1504.04.2020 21:48
119
Гвинея		11138053106+3504.04.2020 23:31
120
Тринидад и Тобаго		103565.83%196+504.04.2020 23:15
121
Руанда		1021300102+1304.04.2020 22:15
122
Гибралтар		983052646-304.04.2020 21:48
123
Парагвай		96433.13%12681-204.04.2020 21:48
124
Лихтенштейн		772111.3%076+104.04.2020 23:15
125
Мадагаскар		70007004.04.2020 04:45
126
Бангладеш		7098211.43%30432+304.04.2020 21:48
127
Монако		66211.52%362+204.04.2020 22:31
128
Аруба		6420163+204.04.2020 21:48
129
Гватемала		6111213.28%15344+705.04.2020 02:16
130
Французская Гвиана		61402239+405.04.2020 01:45
131
Сальвадор		561035.36%251+1004.04.2020 23:00
132
Ямайка		5335.66%74304.04.2020 21:48
133
Барбадос		5210052+104.04.2020 21:48
134
Джибути		5010842+104.04.2020 14:46
135
Уганда		48004804.04.2020 23:00
136
Макао		44201034+205.04.2020 02:00
137
Того		41137.32%1721+104.04.2020 15:01
138
Мали		41237.32%137+204.04.2020 16:45
139
Французская Полинезия		4010040+104.04.2020 22:31
140
Замбия		3912.56%23604.04.2020 21:48
141
Эфиопия		3830434+304.04.2020 21:48
142
Бермуды		350142104.04.2020 21:48
143
Каймановы острова		35612.86%133+605.04.2020 00:31
144
Эритрея		2970029+704.04.2020 21:01
145
Багамы		2844114.29%123+305.04.2020 01:45
146
Сен-Мартен		242218.33%5317-204.04.2020 21:48
147
Синт-Мартен		23417.39%61304.04.2020 21:48
148
Гайана		23417.39%01904.04.2020 21:48
149
Конго		2229.09%21804.04.2020 04:45
150
Мьянма		21114.76%020+104.04.2020 18:30
151
Габон		2114.76%11904.04.2020 04:45
152
Танзания		2015%31604.04.2020 04:45
153
Гаити		2020119+204.04.2020 21:48
154
Мальдивы		19013604.04.2020 04:45
155
Ливия		18115.56%116+105.04.2020 01:45
156
Гвинея-Биссау		1830018+304.04.2020 21:15
157
Новая Каледония		18011704.04.2020 21:48
158
Сирия		16212.5%21204.04.2020 12:15
159
Экваториальная Гвинея		16011504.04.2020 04:45
160
Бенин		16021404.04.2020 04:45
161
Антигуа и Барбуда		15001504.04.2020 21:48
162
Сент-Люсия		1410113+105.04.2020 01:00
163
Доминика		14001405.04.2020 01:16
164
Намибия		14031104.04.2020 21:48
165
Монголия		14021204.04.2020 04:45
166
Гренада		12001204.04.2020 21:48
167
Фиджи		1250012+504.04.2020 08:01
168
Гренландия		111038+104.04.2020 21:48
169
Кюрасао		1119.09%525-204.04.2020 22:31
170
Лаос		10001004.04.2020 21:48
171
Суринам		10110%0904.04.2020 04:45
172
Мозамбик		1001904.04.2020 21:48
173
Судан		10220%2604.04.2020 04:45
174
Сейшельские Острова		10001004.04.2020 04:45
175
Ангола		102220%216+104.04.2020 21:43
176
Либерия		1031110%36+204.04.2020 21:50
177
Сент-Китс и Невис		900904.04.2020 21:48
178
Зимбабве		9111.11%0804.04.2020 21:48
179
Чад		91009+104.04.2020 10:31
180
Свазиленд		900904.04.2020 04:45
181
Непал		93018+304.04.2020 21:48
182
ЦАР		800804.04.2020 04:45
183
Кабо-Верде		71114.29%06+104.04.2020 14:01
184
Сомали		701604.04.2020 04:45
185
Ватикан		700704.04.2020 04:45
186
Сент-Винсент и Гренадины		701604.04.2020 04:45
187
Сен-Бартельми		601504.04.2020 04:45
188
Монтсеррат		600604.04.2020 04:45
189
Мавритания		6116.67%2304.04.2020 21:48
190
Теркс и Кайкос		600604.04.2020 04:45
191
Никарагуа		5120%0404.04.2020 04:45
192
Бутан		502304.04.2020 04:45
193
Гамбия		4125%2104.04.2020 04:45
194
Белиз		400404.04.2020 21:48
195
Малави		41004+104.04.2020 14:15
196
Ботсвана		4125%0304.04.2020 21:48
197
Сьерра Леоне		42004+204.04.2020 21:48
198
Бурунди		300304.04.2020 21:48
199
Ангилья		300304.04.2020 04:45
200
Виргинские острова, Британские		300304.04.2020 04:45
201
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус		200204.04.2020 21:48
202
Тимор-Лесте		100104.04.2020 04:45
203
Папуа Новая Гвинея		100104.04.2020 21:48
204
Фолклендские острова (Мальвинские)		100104.04.2020 04:45
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