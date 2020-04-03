Коронавирус на Фолклендских островах (Мальвинские) на сегодня – онлайн статистика зараженных
Онлайн Карта распространения коронавируса на Фолклендских островах (Мальвинские) в реальном времени
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
На Фолклендских островах (Мальвинские) находится 0% (1 человека) от всех подтвержденных заболевших в мире, 0 умерло, 0 выздоровело, а всего инфицированных осталось 1 человек.. По данным 4 апреля 2020 года, всего в мире заразились 1 198 819 людей
Подтвержденные случаи заражения коронавирусом на Фолклендских островах (Мальвинские)
В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции
Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.
На данный момент смертность во всём мире составляет 5.39%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус
Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим на Фолклендских островах (Мальвинские)
Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...
Статистика в таблице по зараженным на территории Фолклендских островов (Мальвинские) по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|3 апр 2020
|11
|0
|—
|0
|▲1+1
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса на Фолклендских островах (Мальвинские) по дням
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
- Мыть и обрабатывать руки;
- Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
- Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
- Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
- Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;
- Не пользоваться общественных транспортом;
- Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
- Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
- Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ
Фолклендские острова (Мальвинские) и 5 стран в сравнении на 4 апреля 2020
Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer
Статистика заражений в 204 странах мира
В таблице показаны изменения и данные на 4 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём
|№
|Страна
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|Обновлено
|–
|Мир
|1 199 06482402
|646505476
|5.39%
|24616617577
|▲888248+59349
|05.04.2020 02:16
|1
|США
|309 72832567
|84411037
|2.73%
|147412458
|▲286546+29072
|05.04.2020 02:01
|2
|Испания
|126 1686969
|11947749
|9.47%
|342193706
|▲80002+2514
|05.04.2020 02:00
|3
|Италия
|124 6324805
|15362681
|12.33%
|209961238
|▲88274+2886
|04.04.2020 21:48
|4
|Германия
|96 0924933
|1444169
|1.5%
|264001825
|▲68248+2939
|05.04.2020 01:16
|5
|Франция
|89 9537788
|75601053
|8.4%
|154381430
|▲66955+5305
|04.04.2020 21:48
|6
|Китай
|81 999
|3326
|4.06%
|76755
|—1918
|04.04.2020 04:45
|7
|Иран
|55 7432560
|3452158
|6.19%
|197361801
|▲32555+601
|04.04.2020 23:31
|8
|Великобритания
|41 9033735
|4313708
|10.29%
|151
|▲37439+3027
|04.04.2020 21:48
|9
|Турция
|23 9343013
|50176
|2.09%
|786302
|▲22647+2635
|04.04.2020 21:48
|10
|Швейцария
|20 505899
|66675
|3.25%
|64151569
|▼13424-745
|04.04.2020 22:31
|11
|Бельгия
|18 4311661
|1283140
|6.96%
|3247375
|▲13901+1146
|05.04.2020 01:31
|12
|Нидерланды
|16 627904
|1651164
|9.93%
|250
|▲14726+740
|04.04.2020 21:48
|13
|Канада
|13 9121537
|23123
|1.66%
|2595409
|▲11086+1105
|05.04.2020 02:16
|14
|Австрия
|11 781257
|18618
|1.58%
|2507485
|▼9088-246
|04.04.2020 21:48
|15
|Португалия
|10 524638
|26620
|2.53%
|757
|▲10183+611
|04.04.2020 21:48
|16
|Бразилия
|10 3601166
|44582
|4.3%
|127
|▲9788+1084
|05.04.2020 02:16
|17
|Южная Корея
|10 15694
|1773
|1.74%
|6325304
|▼3654-213
|04.04.2020 21:48
|18
|Израиль
|7851423
|444
|0.56%
|42724
|▲7380+395
|04.04.2020 21:48
|19
|Швеция
|6443312
|37315
|5.79%
|205
|▲5865+297
|04.04.2020 21:48
|20
|Норвегия
|5550180
|623
|1.12%
|32
|▲5456+177
|04.04.2020 21:48
|21
|Австралия
|555096
|302
|0.54%
|585
|▲4935+94
|05.04.2020 02:16
|22
|Россия
|4731582
|439
|0.91%
|33352
|▲4355+521
|05.04.2020 02:16
|23
|Ирландия
|4604331
|13717
|2.98%
|25
|▲4442+314
|04.04.2020 21:48
|24
|Чехия
|4472282
|596
|1.32%
|786
|▲4335+270
|05.04.2020 01:45
|25
|Чили
|4161424
|275
|0.65%
|528101
|▲3606+318
|04.04.2020 21:48
|26
|Дания
|4077320
|16122
|3.95%
|128390
|▲2633+208
|05.04.2020 02:16
|27
|Польша
|3627244
|798
|2.18%
|11660
|▲3432+176
|04.04.2020 21:48
|28
|Румыния
|3613430
|14613
|4.04%
|32946
|▲3138+371
|04.04.2020 21:48
|29
|Малайзия
|3483150
|574
|1.64%
|91588
|▲2511+58
|04.04.2020 21:48
|30
|Эквадор
|346597
|17227
|4.96%
|10035
|▲3193+35
|04.04.2020 22:00
|31
|Япония
|3139204
|778
|2.45%
|514
|▲2548+196
|05.04.2020 02:16
|32
|Филиппины
|309476
|1448
|4.65%
|575
|▲2893+63
|04.04.2020 21:48
|33
|Индия
|308223
|86
|2.79%
|22937
|▼2767-14
|04.04.2020 21:48
|34
|Пакистан
|2818132
|411
|1.45%
|1315
|▲2646+126
|04.04.2020 21:48
|35
|Люксембург
|2729117
|31
|1.14%
|500
|▲2198+117
|04.04.2020 21:48
|36
|Саудовская Аравия
|2179140
|294
|1.33%
|42069
|▲1730+67
|04.04.2020 15:45
|37
|Индонезия
|2092106
|19110
|9.13%
|15016
|▲1751+80
|05.04.2020 02:16
|38
|Таиланд
|206789
|201
|0.97%
|67462
|▲1373+26
|04.04.2020 21:48
|39
|Финляндия
|1882267
|255
|1.33%
|300
|▲1557+262
|04.04.2020 21:48
|40
|Перу
|1746151
|7312
|4.18%
|914377
|▼759-238
|04.04.2020 22:15
|41
|Мексика
|1688178
|6010
|3.55%
|633
|▲995+168
|04.04.2020 21:48
|42
|Панама
|1673
|41
|2.45%
|133
|▼1619-3
|04.04.2020 21:48
|43
|Греция
|167360
|685
|4.06%
|78
|▲1527+55
|04.04.2020 21:48
|44
|Сербия
|1624148
|445
|2.71%
|54
|▲1526+143
|04.04.2020 21:48
|45
|ЮАР
|158580
|9
|0.57%
|95
|▲1481+80
|04.04.2020 23:00
|46
|ОАЭ
|1505241
|101
|0.66%
|12517
|▲1370+223
|04.04.2020 21:48
|47
|Доминикана
|1488
|68
|4.57%
|16
|—1404
|04.04.2020 21:48
|48
|Аргентина
|145198
|431
|2.96%
|27913
|▲1129+84
|05.04.2020 02:00
|49
|Исландия
|141753
|4
|0.28%
|39687
|▼1017-34
|04.04.2020 21:48
|50
|Колумбия
|1406139
|327
|2.28%
|8530
|▲1289+102
|05.04.2020 02:16
|51
|Катар
|1325250
|3
|0.23%
|10916
|▲1213+234
|04.04.2020 21:48
|52
|Алжир
|125180
|13025
|10.39%
|9028
|▲1031+27
|04.04.2020 21:48
|53
|Украина
|1225153
|325
|2.61%
|253
|▲1168+145
|04.04.2020 22:15
|54
|Сингапур
|118975
|61
|0.5%
|29715
|▲886+59
|04.04.2020 21:48
|55
|Хорватия
|112647
|124
|1.07%
|11927
|▲995+16
|04.04.2020 21:48
|56
|Египет
|107085
|715
|6.64%
|24125
|▲758+55
|04.04.2020 21:48
|57
|Эстония
|103978
|131
|1.25%
|5911
|▲967+66
|04.04.2020 21:48
|58
|Словения
|97743
|222
|2.25%
|799
|▲876+32
|04.04.2020 21:48
|59
|Новая Зеландия
|95082
|1
|0.11%
|12724
|▲822+58
|04.04.2020 21:48
|60
|Марокко
|919128
|5911
|6.42%
|669
|▲794+108
|04.04.2020 23:31
|61
|Ирак
|87858
|562
|6.38%
|25933
|▲563+23
|04.04.2020 18:30
|62
|Гонконг
|86217
|4
|0.46%
|173
|▲685+17
|04.04.2020 21:48
|63
|Литва
|77175
|112
|1.43%
|7
|▲753+73
|04.04.2020 21:48
|64
|Армения
|77034
|7
|0.91%
|43
|▲720+34
|04.04.2020 21:48
|65
|Молдавия
|752161
|124
|1.6%
|293
|▲711+154
|04.04.2020 22:45
|66
|Бахрейн
|68816
|4
|0.58%
|42341
|▼261-25
|04.04.2020 21:48
|67
|Венгрия
|67855
|326
|4.72%
|5815
|▲588+34
|04.04.2020 21:48
|68
|Босния и Герцеговина
|62445
|214
|3.37%
|303
|▲573+38
|05.04.2020 02:16
|69
|Камерун
|55546
|91
|1.62%
|17
|▲529+45
|04.04.2020 23:46
|70
|Тунис
|55358
|18
|3.25%
|5
|▲530+58
|04.04.2020 22:45
|71
|Казахстан
|53167
|52
|0.94%
|367
|▲490+58
|04.04.2020 22:00
|72
|Азербайджан
|52178
|5
|0.96%
|32
|▲484+78
|04.04.2020 21:48
|73
|Ливан
|52012
|17
|3.27%
|544
|▲449+8
|04.04.2020 22:00
|74
|Латвия
|50916
|1
|0.2%
|31
|▲477+16
|04.04.2020 21:48
|75
|Болгария
|50318
|173
|3.38%
|344
|▲452+11
|04.04.2020 21:48
|76
|Македония
|48353
|175
|3.52%
|20
|▲446+48
|04.04.2020 21:48
|77
|Кувейт
|47962
|11
|0.21%
|9311
|▲385+50
|04.04.2020 13:46
|78
|Словакия
|47121
|1
|0.21%
|10
|▲460+21
|04.04.2020 21:48
|79
|Андорра
|46627
|171
|3.65%
|215
|▲428+21
|04.04.2020 15:31
|80
|Беларусь
|44089
|51
|1.14%
|53
|▲382+88
|04.04.2020 21:48
|81
|Коста-Рика
|43519
|2
|0.46%
|132
|▲420+17
|04.04.2020 22:00
|82
|Кипр
|42630
|11
|2.58%
|335
|▲382+25
|04.04.2020 22:00
|83
|Уругвай
|386
|51
|1.3%
|86
|▼295-1
|05.04.2020 00:45
|84
|Тайвань
|3557
|5
|1.41%
|50
|▲300+7
|05.04.2020 02:16
|85
|Реюньон
|33413
|0
|—
|40
|▲294+13
|04.04.2020 19:45
|86
|Албания
|33329
|203
|6.01%
|9910
|▲214+16
|05.04.2020 01:00
|87
|Иордания
|32313
|5
|1.55%
|7416
|▼244-3
|04.04.2020 21:48
|88
|Буркина Фасо
|31816
|16
|5.03%
|6616
|—236
|04.04.2020 18:30
|89
|Афганистан
|29918
|71
|2.34%
|10
|▲282+17
|04.04.2020 13:15
|90
|Куба
|28819
|6
|2.08%
|15
|▲267+19
|04.04.2020 21:48
|91
|Оман
|27725
|21
|0.72%
|614
|▲214+20
|04.04.2020 20:45
|92
|Узбекистан
|26639
|2
|0.75%
|25
|▲239+39
|04.04.2020 19:45
|93
|Гондурас
|26442
|15
|5.68%
|3
|▲246+42
|04.04.2020 05:30
|94
|Сан-Марино
|2598
|32
|12.36%
|271
|▲200+7
|05.04.2020 02:01
|95
|Кот д'Ивуар
|24527
|1
|0.41%
|256
|▲219+21
|04.04.2020 23:15
|96
|Вьетнам
|2401
|0
|—
|905
|▼150-4
|04.04.2020 21:48
|97
|Сенегал
|21912
|21
|0.91%
|726
|▲145+5
|04.04.2020 21:48
|98
|Палестинские территории
|21723
|1
|0.46%
|21
|▲195+23
|05.04.2020 00:16
|99
|Нигерия
|2144
|4
|1.87%
|25
|▲185+4
|05.04.2020 00:31
|100
|Мальта
|21311
|0
|—
|2
|▲211+11
|04.04.2020 21:48
|101
|Гана
|205
|5
|2.44%
|31
|—169
|04.04.2020 04:45
|102
|Черногория
|20127
|2
|1%
|1
|▲198+27
|05.04.2020 02:16
|103
|Маврикий
|19610
|7
|3.57%
|7
|▲182+10
|04.04.2020 23:31
|104
|Фарерские острова
|1812
|0
|—
|932
|—88
|04.04.2020 21:48
|105
|Шри-Ланка
|1667
|51
|3.01%
|273
|▲134+3
|04.04.2020 20:01
|106
|Грузия
|1627
|11
|0.62%
|368
|▼125-2
|04.04.2020 21:45
|107
|Венесуэла
|1552
|7
|4.52%
|52
|▲96+2
|04.04.2020 21:48
|108
|Демократическая Республика Конго
|148
|16
|10.81%
|3
|—129
|04.04.2020 04:45
|109
|Мартиника
|1452
|3
|2.07%
|27
|▲115+2
|05.04.2020 01:00
|110
|Нигер
|14424
|83
|5.56%
|0
|▲136+21
|04.04.2020 23:46
|111
|Киргизия
|14414
|1
|0.69%
|93
|▲134+11
|04.04.2020 21:48
|112
|Боливия
|1397
|101
|7.19%
|1
|▲128+6
|04.04.2020 21:48
|113
|Бруней
|1351
|1
|0.74%
|661
|—68
|04.04.2020 21:48
|114
|Гваделупа
|1344
|7
|5.22%
|24
|▲103+4
|04.04.2020 21:51
|115
|Майотта
|1346
|2
|1.49%
|144
|▲118+2
|04.04.2020 21:48
|116
|Остров Мэн
|12612
|1
|0.79%
|0
|▲125+12
|04.04.2020 21:48
|117
|Кения
|1264
|4
|3.17%
|4
|▲118+4
|04.04.2020 21:48
|118
|Камбоджа
|114
|0
|—
|5015
|▼64-15
|04.04.2020 21:48
|119
|Гвинея
|11138
|0
|—
|53
|▲106+35
|04.04.2020 23:31
|120
|Тринидад и Тобаго
|1035
|6
|5.83%
|1
|▲96+5
|04.04.2020 23:15
|121
|Руанда
|10213
|0
|—
|0
|▲102+13
|04.04.2020 22:15
|122
|Гибралтар
|983
|0
|—
|526
|▼46-3
|04.04.2020 21:48
|123
|Парагвай
|964
|3
|3.13%
|126
|▼81-2
|04.04.2020 21:48
|124
|Лихтенштейн
|772
|11
|1.3%
|0
|▲76+1
|04.04.2020 23:15
|125
|Мадагаскар
|70
|0
|—
|0
|—70
|04.04.2020 04:45
|126
|Бангладеш
|709
|82
|11.43%
|304
|▲32+3
|04.04.2020 21:48
|127
|Монако
|662
|1
|1.52%
|3
|▲62+2
|04.04.2020 22:31
|128
|Аруба
|642
|0
|—
|1
|▲63+2
|04.04.2020 21:48
|129
|Гватемала
|6111
|21
|3.28%
|153
|▲44+7
|05.04.2020 02:16
|130
|Французская Гвиана
|614
|0
|—
|22
|▲39+4
|05.04.2020 01:45
|131
|Сальвадор
|5610
|3
|5.36%
|2
|▲51+10
|04.04.2020 23:00
|132
|Ямайка
|53
|3
|5.66%
|7
|—43
|04.04.2020 21:48
|133
|Барбадос
|521
|0
|—
|0
|▲52+1
|04.04.2020 21:48
|134
|Джибути
|501
|0
|—
|8
|▲42+1
|04.04.2020 14:46
|135
|Уганда
|48
|0
|—
|0
|—48
|04.04.2020 23:00
|136
|Макао
|442
|0
|—
|10
|▲34+2
|05.04.2020 02:00
|137
|Того
|411
|3
|7.32%
|17
|▲21+1
|04.04.2020 15:01
|138
|Мали
|412
|3
|7.32%
|1
|▲37+2
|04.04.2020 16:45
|139
|Французская Полинезия
|401
|0
|—
|0
|▲40+1
|04.04.2020 22:31
|140
|Замбия
|39
|1
|2.56%
|2
|—36
|04.04.2020 21:48
|141
|Эфиопия
|383
|0
|—
|4
|▲34+3
|04.04.2020 21:48
|142
|Бермуды
|35
|0
|—
|14
|—21
|04.04.2020 21:48
|143
|Каймановы острова
|356
|1
|2.86%
|1
|▲33+6
|05.04.2020 00:31
|144
|Эритрея
|297
|0
|—
|0
|▲29+7
|04.04.2020 21:01
|145
|Багамы
|284
|41
|14.29%
|1
|▲23+3
|05.04.2020 01:45
|146
|Сен-Мартен
|242
|21
|8.33%
|53
|▼17-2
|04.04.2020 21:48
|147
|Синт-Мартен
|23
|4
|17.39%
|6
|—13
|04.04.2020 21:48
|148
|Гайана
|23
|4
|17.39%
|0
|—19
|04.04.2020 21:48
|149
|Конго
|22
|2
|9.09%
|2
|—18
|04.04.2020 04:45
|150
|Мьянма
|211
|1
|4.76%
|0
|▲20+1
|04.04.2020 18:30
|151
|Габон
|21
|1
|4.76%
|1
|—19
|04.04.2020 04:45
|152
|Танзания
|20
|1
|5%
|3
|—16
|04.04.2020 04:45
|153
|Гаити
|202
|0
|—
|1
|▲19+2
|04.04.2020 21:48
|154
|Мальдивы
|19
|0
|—
|13
|—6
|04.04.2020 04:45
|155
|Ливия
|181
|1
|5.56%
|1
|▲16+1
|05.04.2020 01:45
|156
|Гвинея-Биссау
|183
|0
|—
|0
|▲18+3
|04.04.2020 21:15
|157
|Новая Каледония
|18
|0
|—
|1
|—17
|04.04.2020 21:48
|158
|Сирия
|16
|2
|12.5%
|2
|—12
|04.04.2020 12:15
|159
|Экваториальная Гвинея
|16
|0
|—
|1
|—15
|04.04.2020 04:45
|160
|Бенин
|16
|0
|—
|2
|—14
|04.04.2020 04:45
|161
|Антигуа и Барбуда
|15
|0
|—
|0
|—15
|04.04.2020 21:48
|162
|Сент-Люсия
|141
|0
|—
|1
|▲13+1
|05.04.2020 01:00
|163
|Доминика
|14
|0
|—
|0
|—14
|05.04.2020 01:16
|164
|Намибия
|14
|0
|—
|3
|—11
|04.04.2020 21:48
|165
|Монголия
|14
|0
|—
|2
|—12
|04.04.2020 04:45
|166
|Гренада
|12
|0
|—
|0
|—12
|04.04.2020 21:48
|167
|Фиджи
|125
|0
|—
|0
|▲12+5
|04.04.2020 08:01
|168
|Гренландия
|111
|0
|—
|3
|▲8+1
|04.04.2020 21:48
|169
|Кюрасао
|11
|1
|9.09%
|52
|▼5-2
|04.04.2020 22:31
|170
|Лаос
|10
|0
|—
|0
|—10
|04.04.2020 21:48
|171
|Суринам
|10
|1
|10%
|0
|—9
|04.04.2020 04:45
|172
|Мозамбик
|10
|0
|—
|1
|—9
|04.04.2020 21:48
|173
|Судан
|10
|2
|20%
|2
|—6
|04.04.2020 04:45
|174
|Сейшельские Острова
|10
|0
|—
|0
|—10
|04.04.2020 04:45
|175
|Ангола
|102
|2
|20%
|21
|▲6+1
|04.04.2020 21:43
|176
|Либерия
|103
|11
|10%
|3
|▲6+2
|04.04.2020 21:50
|177
|Сент-Китс и Невис
|9
|0
|—
|0
|—9
|04.04.2020 21:48
|178
|Зимбабве
|9
|1
|11.11%
|0
|—8
|04.04.2020 21:48
|179
|Чад
|91
|0
|—
|0
|▲9+1
|04.04.2020 10:31
|180
|Свазиленд
|9
|0
|—
|0
|—9
|04.04.2020 04:45
|181
|Непал
|93
|0
|—
|1
|▲8+3
|04.04.2020 21:48
|182
|ЦАР
|8
|0
|—
|0
|—8
|04.04.2020 04:45
|183
|Кабо-Верде
|71
|1
|14.29%
|0
|▲6+1
|04.04.2020 14:01
|184
|Сомали
|7
|0
|—
|1
|—6
|04.04.2020 04:45
|185
|Ватикан
|7
|0
|—
|0
|—7
|04.04.2020 04:45
|186
|Сент-Винсент и Гренадины
|7
|0
|—
|1
|—6
|04.04.2020 04:45
|187
|Сен-Бартельми
|6
|0
|—
|1
|—5
|04.04.2020 04:45
|188
|Монтсеррат
|6
|0
|—
|0
|—6
|04.04.2020 04:45
|189
|Мавритания
|6
|1
|16.67%
|2
|—3
|04.04.2020 21:48
|190
|Теркс и Кайкос
|6
|0
|—
|0
|—6
|04.04.2020 04:45
|191
|Никарагуа
|5
|1
|20%
|0
|—4
|04.04.2020 04:45
|192
|Бутан
|5
|0
|—
|2
|—3
|04.04.2020 04:45
|193
|Гамбия
|4
|1
|25%
|2
|—1
|04.04.2020 04:45
|194
|Белиз
|4
|0
|—
|0
|—4
|04.04.2020 21:48
|195
|Малави
|41
|0
|—
|0
|▲4+1
|04.04.2020 14:15
|196
|Ботсвана
|4
|1
|25%
|0
|—3
|04.04.2020 21:48
|197
|Сьерра Леоне
|42
|0
|—
|0
|▲4+2
|04.04.2020 21:48
|198
|Бурунди
|3
|0
|—
|0
|—3
|04.04.2020 21:48
|199
|Ангилья
|3
|0
|—
|0
|—3
|04.04.2020 04:45
|200
|Виргинские острова, Британские
|3
|0
|—
|0
|—3
|04.04.2020 04:45
|201
|Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус
|2
|0
|—
|0
|—2
|04.04.2020 21:48
|202
|Тимор-Лесте
|1
|0
|—
|0
|—1
|04.04.2020 04:45
|203
|Папуа Новая Гвинея
|1
|0
|—
|0
|—1
|04.04.2020 21:48
|204
|Фолклендские острова (Мальвинские)
|1
|0
|—
|0
|—1
|04.04.2020 04:45
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