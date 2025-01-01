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1 чел. По популярности 10 часов Мини-группа до 7 чел. Замки Луары: Шенонсо, Амбуаз, Шамбор Откройте для себя три самых известных замка Луары. Узнайте об их истории, архитектуре и знаменитых владельцах. Погрузитесь в атмосферу французского Ренессанса Начало: Amiens € 480 за человека 10 часов Мини-группа до 8 чел. Нормандия. Руан, Довиль, Онфлер Откройте для себя очарование Нормандии! Путешествие в Руан, Довиль и Онфлер с дегустацией кальвадоса и сидра. Узнайте больше о культуре и истории Начало: Amiens € 514 за человека На микроавтобусе 10 часов Мини-группа до 8 чел. Экскурсия в Долину Луары в минигруппе Путешествие в минигруппе до 8 человек на комфортабельных минивенах. Посетите замки Шенонсо, Амбуаз и Шамбор, насладитесь дегустацией местных вин Начало: Amiens € 182 за человека Другие экскурсии Амьена

Ответы на вопросы от путешественников по Амьену в категории «На весь день»

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