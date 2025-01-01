10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Замки Луары: Шенонсо, Амбуаз, Шамбор
Откройте для себя три самых известных замка Луары. Узнайте об их истории, архитектуре и знаменитых владельцах. Погрузитесь в атмосферу французского Ренессанса
Начало: Amiens
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€480 за человека
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Нормандия. Руан, Довиль, Онфлер
Откройте для себя очарование Нормандии! Путешествие в Руан, Довиль и Онфлер с дегустацией кальвадоса и сидра. Узнайте больше о культуре и истории
Начало: Amiens
Завтра в 13:00
3 янв в 09:00
€514 за человека
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в Долину Луары в минигруппе
Путешествие в минигруппе до 8 человек на комфортабельных минивенах. Посетите замки Шенонсо, Амбуаз и Шамбор, насладитесь дегустацией местных вин
Начало: Amiens
Завтра в 09:00
3 янв в 09:00
€182 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Амьену в категории «На весь день»
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