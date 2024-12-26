3 часа
Групповая
до 18 чел.
Исторический Париж (обзорная пешеходная экскурсия)
Начало: Amiens
Завтра в 20:00
27 дек в 09:00
€177 за человека
3 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Обзорная экскурсия «Многоликий Париж» с гидом и водителем
Начало: Amiens
«Обзорная экскурсия на автомобиле — одна из самых востребованных»
Завтра в 19:00
27 дек в 09:00
€310 за человека
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу в минигруппе до 8 человек
Начало: Amiens
«Классическая обзорная экскурсия по Парижу на минивене с остановками»
Завтра в 19:00
27 дек в 09:00
€70 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Амьену в категории «Обзорные»
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