Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Нормандия. Руан, Довиль, Онфлер.

Гид S.
Гид S. – Гид из Амьена
Нормандия.

Руан, Довиль, Онфлер.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €514 за человека

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Нормандия. Руан, Довиль, Онфлер.
Нормандия. Руан, Довиль, Онфлер.
Путешествие в самые известные города Нормандии.
Происхождение города Руана до сих пор остается таинственным. С уверенностью говорить о поселении можно лишь начиная с римской эпохи. Поселение называлось Ротомагус. Современный Руан — город-порт ста башен и ста колоколов с узенькими улочками, фахверховыми домиками и красивейшими соборами.
Довиль и Трувиль — городки, расположенные на Цветущем берегу залива Ла-Манш. Довиль — это роскошные виллы в садах, казино, променад, ипподром и длинные белые пляяжи. Это самый ближайший курорт от Парижа. Трувиль — место проведения джазовых и кинематографических фестивалей, парада старинных автомобилей и лошадинных бегов.
Онфлер — один из самых живописных городов Нормандии, со старым портом, с живописными улочками. В 19 веке стал раем для художников и поэтов.
Во время экскурсии 🧭 предлагается дегустация кальвадоса и сидра.
Начало и место завершения
🚩 Amiens
Нормандия. Руан, Довиль, Онфлер.
Нормандия. Руан, Довиль, Онфлер.
Нормандия. Руан, Довиль, Онфлер.

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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