Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Путешествие в самые известные города Нормандии.

Происхождение города Руана до сих пор остается таинственным. С уверенностью говорить о поселении можно лишь начиная с римской эпохи. Поселение называлось Ротомагус. Современный Руан — город-порт ста башен и ста колоколов с узенькими улочками, фахверховыми домиками и красивейшими соборами.

Довиль и Трувиль — городки, расположенные на Цветущем берегу залива Ла-Манш. Довиль — это роскошные виллы в садах, казино, променад, ипподром и длинные белые пляяжи. Это самый ближайший курорт от Парижа. Трувиль — место проведения джазовых и кинематографических фестивалей, парада старинных автомобилей и лошадинных бегов.

Онфлер — один из самых живописных городов Нормандии, со старым портом, с живописными улочками. В 19 веке стал раем для художников и поэтов.

Во время экскурсии 🧭 предлагается дегустация кальвадоса и сидра.