Индивидуальная
до 10 чел.
Анси - история и легенды альпийской Венеции
Романтика и достояние средневекового города
25 сен в 10:00
26 сен в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Красоты и легенды озера Анси
Проехать по живописным берегам с остановками в деревушках и прикоснуться к истории мест
Начало: У hôtel de ville, рядом с les jardins de l’Europe
25 сен в 09:30
26 сен в 09:30
€320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История и легенды Альпийской Венеции
Начало: Hotel de ville, Annecy
Расписание: Дни и время проведения экскурсии согласовываем индивидуально
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
