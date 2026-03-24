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Пешие экскурсии-прогулки в Антибе с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Антибе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Душевная экскурсия по атмосферным местам города, старинные легенды и лучшее мороженое Ривьеры
Начало: В порту или на ж/д вокзале Антиба
Завтра в 15:30
9 авг в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Антиб без фильтров
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Антиб без фильтров
Познакомьтесь с историей Антиба, прогуливаясь по его улочкам и наслаждаясь атмосферой старинного города. Откройте для себя культуру и традиции
Начало: Q-Park Pré aux Pêcheurs 20 Avenue de Verdun 06600 ...
10 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от €160 за всё до 7 чел.
Первое знакомство с Антибом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Антибом
Увидеть город глазами местного жителя и почувствовать атмосферу настоящей Французской Ривьеры
Начало: В порту Вабан
Завтра в 14:00
9 авг в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Lena
Антиб без фильтров
Экускурсия прошла чудесно. Посмотрели средневековую часть, продегустировали сокку и абсент, прошлись по рынку (Это отдельный атракцион). Хорошо, что послушали Диану
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и перенеси экскурсию на утро,иначе рынок был бы закрыт и мы бы не увидели этот колорит. Мы с мужем любим историю, так что Диана с полна удовлетворила наши запросы. Экскурсия содержательная,интересная и прошла очень легко. Отдельное спасибо за рекомендации и заботу. Желаем Диане благодарных слушателей!

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Елена
Антиб без фильтров
Это моя не первая экскурсия с Дианой. Ездила с ней и в Монако, и на остров Св. Онора. Только положительные
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эмоции. Антиб, вернее его старая часть - не большой, уютный городок. Посетили рынок, прошлись по старым улочкам, главную площадь. Экскурсия для любителей истории. После Ниццы нам было интересно, как вообще формировался регион и какую роль сыграл Антиб. Интерес утолили. После экскурсии, уже сами сходили в музей Пикассо. Музей небольшой, но если вы уже там, то грех его не посетить. После музея завершили программу еще Фортом Каррэ. Большим плюсом оказалось то, что там есть брошюры на русском языке с описанием, очень удобно. Рекомендуем.

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Yana
Антиб без фильтров
Прогулка по Антибу с Дианой была легкой, интересной и очень атмосферной: красивый маршрут,живые истории и ощущение города, в который хочется вернуться. Рекомендую..
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Olga
Антиб без фильтров
На Лазурном берегу не в первые, но в Антибе побывали впервые. Какой же милый, солнечный городок!! Средневековая часть, по которой
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прошла наша экскурсия, очень понравилась. Городу 20 веков, он оказывается на век старше Ниццы. Диана нас погрузила в историю города как он возник, как развивался, за счет чего жил,было очень интересно. Погода нам благоволила и у нас получилась еще незабываемая фотосессия. После экскурсии самостоятельно по рекомендации нашего гида посетили музей Пикассо и Форт Карре. День получился очень насыщенным и интересным. Хочется отметить личные качества гида, а именно любовь к работе, знание региона,тактичность и дружелюбие. Желаем ей всяческих успехов в работе и благодарных туристов.

На Лазурном берегу не в первые, но в Антибе побывали впервые. Какой же милый, солнечный городок!!
На Лазурном берегу не в первые, но в Антибе побывали впервые. Какой же милый, солнечный городок!!
На Лазурном берегу не в первые, но в Антибе побывали впервые. Какой же милый, солнечный городок!!
На Лазурном берегу не в первые, но в Антибе побывали впервые. Какой же милый, солнечный городок!!
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Ivanna
Антиб без фильтров
Замечательная экскурсия и очень интересный маршрут. Диана прекрасный рассказчик. Я бы с удовольствием побывала еще на других экскурсиях Дианы. Она профи! Буду рекомендовать ее друзьм.
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Н
Антиб без фильтров
Нам понравилось всё.
Диана очень приятный человек и рассказчик. Помимо экскурсии, Диана дала советы по безопасности. Плюсом были советы по передвижению общественным транспортом и проведению досуга. Расстались очень душевно! Надеемся в следующий раз с Дианой посетить другие города на автомобиле! 😉
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И
Антиб без фильтров
Мы в восторге от Дианы. Настоящий профессионал. Очень глубокие и обширные знания истории и интересный рассказчик. Всем обязательно рекомендуем!!!
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Н
Антиб без фильтров
Диана,прекрасный гид! Если вы действительно хотите увидеть и полюбить Антиб- вам сюда!!! Мы увидели замечательный и необычный город! Прочувствовали его атмосферу! Диана,спасибо за познавательную и интересную экскурсию!
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В
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Очень душевная экскурсия. Возможность познакомиться с городом за короткий промежуток времени. Рекомендую.
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В
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Выражаем огромную благодарность Юле за прогулку по Антибу, которая состоялась 7 июля 2025 года. После получения контактов Юли мы договорились
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встретиться в условленном месте, но нам с маленьким ребенком удобнее было, чтобы нас встретили прямо у дома, где мы сняли апартаменты. Юля любезно согласилась, пришла точно в то время, о котором договаривались. Юля учла, что нас было четверо взрослых и пятым был ребенок в коляске: подстроилась под нашу скорость, спрашивала постоянно, что бы мы предпочли. Нам показали все достопримечательности центра, сделали обзор всех возможностей по отдыху. Юля и впоследствии отвечала на наши вопросы по одному из каналов связи, помогла разобраться с тем, как покупать билеты на поезд, помогла с расписанием, информацией по пляжам, по продуктам. Мы очень рады, что нашим гидом была именно Юля: она милая, пунктуальная, любезная и отзывчивая. Юля создала прекрасную атмосферу первых дней в Антибе - за это ей наша благодарность от всего сердца!

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Всего 20 отзывов в Антибе в категории "Пешеходные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Антибу в категории «Пешеходные»

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В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник;
  2. Антиб без фильтров;
  3. Первое знакомство с Антибом.
Сколько стоит экскурсия по Антибу в августе 2026
Сейчас в Антибе в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 200. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Антибе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Пешеходные», 20 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь