Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Душевная экскурсия по атмосферным местам города, старинные легенды и лучшее мороженое Ривьеры
Начало: В порту или на ж/д вокзале Антиба
Завтра в 15:30
9 авг в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Антиб без фильтров
Познакомьтесь с историей Антиба, прогуливаясь по его улочкам и наслаждаясь атмосферой старинного города. Откройте для себя культуру и традиции
Начало: Q-Park Pré aux Pêcheurs 20 Avenue de Verdun 06600 ...
10 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от €160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Антибом
Увидеть город глазами местного жителя и почувствовать атмосферу настоящей Французской Ривьеры
Начало: В порту Вабан
Завтра в 14:00
9 авг в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Экускурсия прошла чудесно. Посмотрели средневековую часть, продегустировали сокку и абсент, прошлись по рынку (Это отдельный атракцион). Хорошо, что послушали Диану
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Это моя не первая экскурсия с Дианой. Ездила с ней и в Монако, и на остров Св. Онора. Только положительные
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Прогулка по Антибу с Дианой была легкой, интересной и очень атмосферной: красивый маршрут,живые истории и ощущение города, в который хочется вернуться. Рекомендую..
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На Лазурном берегу не в первые, но в Антибе побывали впервые. Какой же милый, солнечный городок!! Средневековая часть, по которой
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Замечательная экскурсия и очень интересный маршрут. Диана прекрасный рассказчик. Я бы с удовольствием побывала еще на других экскурсиях Дианы. Она профи! Буду рекомендовать ее друзьм.
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Н
Нам понравилось всё.
Диана очень приятный человек и рассказчик. Помимо экскурсии, Диана дала советы по безопасности. Плюсом были советы по передвижению общественным транспортом и проведению досуга. Расстались очень душевно! Надеемся в следующий раз с Дианой посетить другие города на автомобиле! 😉
Диана очень приятный человек и рассказчик. Помимо экскурсии, Диана дала советы по безопасности. Плюсом были советы по передвижению общественным транспортом и проведению досуга. Расстались очень душевно! Надеемся в следующий раз с Дианой посетить другие города на автомобиле! 😉
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И
Мы в восторге от Дианы. Настоящий профессионал. Очень глубокие и обширные знания истории и интересный рассказчик. Всем обязательно рекомендуем!!!
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Н
Диана,прекрасный гид! Если вы действительно хотите увидеть и полюбить Антиб- вам сюда!!! Мы увидели замечательный и необычный город! Прочувствовали его атмосферу! Диана,спасибо за познавательную и интересную экскурсию!
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В
Очень душевная экскурсия. Возможность познакомиться с городом за короткий промежуток времени. Рекомендую.
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В
Выражаем огромную благодарность Юле за прогулку по Антибу, которая состоялась 7 июля 2025 года. После получения контактов Юли мы договорились
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Всего 20 отзывов в Антибе в категории "Пешеходные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Антибу в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Антибу в августе 2026
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