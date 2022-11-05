1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Душевная экскурсия по атмосферным местам города, старинные легенды и лучшее мороженое Ривьеры
Начало: В порту или на ж/д вокзале Антиба
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
от €599 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 10:00
от €449 за экскурсию
Индивидуальная
4.5 часа
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 15:30, 08:00
от €359 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
от €359 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00, 08:30, 08:00
€775 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00, 09:30
от €695 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- LLarissa5 ноября 2022Экскурсия понравилась. Анна, хоть и начинающий экскурсовод, очень старалась. Был план экскурсий, с остановками и рассказами. С посещением обзорных и
- ГГеннадий22 сентября 2019экскурсия очень приятная, содержательная. Гид Юлия достаточно объемно осветила культурно-историческую жизнь прованса. Всем рекомендую эту экскурсию.
- ННадежда22 августа 2019Нашили предложение по экскурсии по Антибу в интернете, сразу договорились о дне встречи) с первых минут гид Юля расположила к
- ООльга21 августа 2019Прекрасная экскурсия с очень доброжелательной девушкой Юлией, Город Антиб не так раскручен у туристов как Ницца и Канны, но поверьте,
Ответы на вопросы от путешественников по Антибу в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Антибе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Сколько стоит экскурсия по Антибу в июне 2024
Сейчас в Антибе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 160 до 775. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Антибе? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке