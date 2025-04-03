Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба
Проведите день на Лазурном берегу, посещая 9 удивительных городов. Откройте для себя красоту Канн, Монако и Ниццы, наслаждаясь комфортом
Начало: У Ж.Д. вокзала в Антибе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
16 янв в 08:00
€299 за человека
Индивидуальная
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
от €500 за экскурсию
Индивидуальная
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
от €439 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей3 апреля 2025Я снова проехался по Лазурному Берегу. Впечатления самые лучшие! За один день увидеть и Монако, и Канны, и Эз, и
- ААлександр14 марта 2025День провели очень здорово! Очень красиво, информативно. Посмотрели весь Лазурный Берег за один день, увидели и узнали много интересного. Особенно интересно было слушать рассказы из французской истории.
- ЖЖеня26 февраля 2025Очень понравилась поездка. Всё замечательно. Гид Владимир показал много интересного, захватывающего. Экскурсия - высший класс!
