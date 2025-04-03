Мои заказы

Экскурсии по Антибу на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Антибе на русском языке, цены от €299.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба
На машине
8 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба
Проведите день на Лазурном берегу, посещая 9 удивительных городов. Откройте для себя красоту Канн, Монако и Ниццы, наслаждаясь комфортом
Начало: У Ж.Д. вокзала в Антибе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
16 янв в 08:00
€299 за человека
По следам Святого Гонората
На машине
5 часов
Индивидуальная
По следам Святого Гонората
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
от €500 за экскурсию
Леринские Острова
На машине
4 часа
Индивидуальная
Леринские Острова
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
от €439 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    3 апреля 2025
    Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба
    Я снова проехался по Лазурному Берегу. Впечатления самые лучшие! За один день увидеть и Монако, и Канны, и Эз, и
    Антиб - это что-то! Отдельная благодарность гиду Владимиру за увлекательно проведённую экскурсию. До сих пор нахожусь под впечатлением от увиденного. Всем россиянам, кто ещё не был на Лазурном Берегу, очень советую там побывать. И обязательно с гидом Владимиром!

  • А
    Александр
    14 марта 2025
    Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба
    День провели очень здорово! Очень красиво, информативно. Посмотрели весь Лазурный Берег за один день, увидели и узнали много интересного. Особенно интересно было слушать рассказы из французской истории.
  • Ж
    Женя
    26 февраля 2025
    Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба
    Очень понравилась поездка. Всё замечательно. Гид Владимир показал много интересного, захватывающего. Экскурсия - высший класс!

Ответы на вопросы от путешественников по Антибу в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Антибе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба;
  2. По следам Святого Гонората;
  3. Леринские Острова.
Какие места ещё посмотреть в Антибе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Антибу в январе 2026
Сейчас в Антибе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 299 до 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.2 из 5
Экскурсии на русском языке в Антибе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на машине, 3 ⭐ отзыва, цены от €299. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март