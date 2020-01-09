Групповая экскурсия в Антиб: история и культура Западной части Лазурного берега
Что вас ожидает:
- Дворец Фестивалей и Аллея Звезд
- Антиб
- Форт Карре и старый город
- Сен-Поль-де-Ванс
- Гостиница «Золотая голубка»
- Кафе 16 века
- Сувенирные лавки 15 века
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Западная часть Лазурного берега по праву считается едва ли не самым роскошным курортом мира. Безупречно белый песок, пляжи с голубыми флагами, рестораны с мишленовскими звездами и сервис на высоком уровне сделали курорты этого региона популярными среди богатых и знаменитых.
Наша экскурсия начнется в Каннах - самом престижном курорте Лазурного берега, где предпочитают отдыхать звезды первой величины. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею звезд, где знаменитости оставляют на память свои отпечатки ладоней. Кто знает, может, вам повезет встретить тут своего кумира?
Порт миллиардеров, Антибы, поражает с первого взгляда. Тут вы увидите множество роскошных яхт и прогулочных судов. Из порта мы отправимся в Старый город, узнаем, почему форт Карре построен в форме четырехконечной звезды и пофотографируемся на фоне прекрасных морских видов.
Атмосфера Сен-Поль-де-Ванса, кажется, пронизана искусством. И это не удивительно - в свое время тут жили Пикассо, Марк Шагалл, Матисс. Вы узнаете историю знаменитого отеля "Золотая голубка", сможете выпить кофе в кафе 16 века и приобрести что-то на память в сувенирных магазинчиках, построенных в 15 веке.
Программа
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 13:30Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.