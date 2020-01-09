Западная часть Лазурного берега по праву считается едва ли не самым роскошным курортом мира. Безупречно белый песок, пляжи с голубыми флагами, рестораны с мишленовскими звездами и сервис на высоком уровне сделали курорты этого региона популярными среди богатых и знаменитых.

Наша экскурсия начнется в Каннах - самом престижном курорте Лазурного берега, где предпочитают отдыхать звезды первой величины. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею звезд, где знаменитости оставляют на память свои отпечатки ладоней. Кто знает, может, вам повезет встретить тут своего кумира?

Порт миллиардеров, Антибы, поражает с первого взгляда. Тут вы увидите множество роскошных яхт и прогулочных судов. Из порта мы отправимся в Старый город, узнаем, почему форт Карре построен в форме четырехконечной звезды и пофотографируемся на фоне прекрасных морских видов.

Атмосфера Сен-Поль-де-Ванса, кажется, пронизана искусством. И это не удивительно - в свое время тут жили Пикассо, Марк Шагалл, Матисс. Вы узнаете историю знаменитого отеля "Золотая голубка", сможете выпить кофе в кафе 16 века и приобрести что-то на память в сувенирных магазинчиках, построенных в 15 веке.