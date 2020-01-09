Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс

Групповая экскурсия в Антиб: история и культура Западной части Лазурного берега

5
2 отзыва
Описание
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Отзывы
О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится в мини-группе до 7ми человек.
Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс
Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс
Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс
Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс

Что вас ожидает:

  • Дворец Фестивалей и Аллея Звезд
  • Антиб
  • Форт Карре и старый город
  • Сен-Поль-де-Ванс
  • Гостиница «Золотая голубка»
  • Кафе 16 века
  • Сувенирные лавки 15 века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Западная часть Лазурного берега по праву считается едва ли не самым роскошным курортом мира. Безупречно белый песок, пляжи с голубыми флагами, рестораны с мишленовскими звездами и сервис на высоком уровне сделали курорты этого региона популярными среди богатых и знаменитых.

Наша экскурсия начнется в Каннах - самом престижном курорте Лазурного берега, где предпочитают отдыхать звезды первой величины. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею звезд, где знаменитости оставляют на память свои отпечатки ладоней. Кто знает, может, вам повезет встретить тут своего кумира?

Порт миллиардеров, Антибы, поражает с первого взгляда. Тут вы увидите множество роскошных яхт и прогулочных судов. Из порта мы отправимся в Старый город, узнаем, почему форт Карре построен в форме четырехконечной звезды и пофотографируемся на фоне прекрасных морских видов.

Атмосфера Сен-Поль-де-Ванса, кажется, пронизана искусством. И это не удивительно - в свое время тут жили Пикассо, Марк Шагалл, Матисс. Вы узнаете историю знаменитого отеля "Золотая голубка", сможете выпить кофе в кафе 16 века и приобрести что-то на память в сувенирных магазинчиках, построенных в 15 веке.

Программа

Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, Антиб - порт миллиардеров, форт Карре и старый город, Средневековый город мастеров и художников Сен-Поль-де-Ванс, знаменитую гостиницу «Золотая голубка», кафе 16 века, сувенирные лавки 15 века.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
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М
9 янв 2020
Спасибо гиду Владимиру за экскурсии, нам было интересно
с
5 ноя 2019
Интересная экскурсия. За 6 часов знакомишься почти со всем Лазурным берегом. Экскурсовод Владимир знаток своего дела
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Дата и количество участников выбирается при бронировании
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