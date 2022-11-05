1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Расписание: Ежедневно в 14:30
от €119 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
от €599 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 10:00
от €449 за экскурсию
Индивидуальная
4.5 часа
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 15:30, 08:00
от €359 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
от €359 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00, 08:30, 08:00
€775 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00, 09:30
от €695 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- LLarissa5 ноября 2022Экскурсия понравилась. Анна, хоть и начинающий экскурсовод, очень старалась. Был план экскурсий, с остановками и рассказами. С посещением обзорных и
- ММарина9 января 2020Спасибо гиду Владимиру за экскурсии, нам было интересно
- ссергей5 ноября 2019Интересная экскурсия. За 6 часов знакомишься почти со всем Лазурным берегом. Экскурсовод Владимир знаток своего дела
Ответы на вопросы от путешественников по Антибу в категории «История и культура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Антибе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Сколько стоит экскурсия по Антибу в июне 2024
Сейчас в Антибе в категории "История и культура" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 119 до 775. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Антибе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «История и культура», 3 ⭐ отзыва, цены от €119. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август