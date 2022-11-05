Семейные развлекательные экскурсии Антиба

Найдено 8 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Антибе на русском языке, цены от €119. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Душевная экскурсия по атмосферным местам города, старинные легенды и лучшее мороженое Ривьеры
Начало: В порту или на ж/д вокзале Антиба
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
160 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс. Западная часть Лазурного берега
Групповая
5 часов
2 отзыва
Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс. Западная часть Лазурного берега
Расписание: Ежедневно в 14:30
от 119 за человека
Экскурсия в Ниццу, Эз и Монако
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Экскурсия в Ниццу, Эз и Монако
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
от 599 за экскурсию
Вкус Прованса
Индивидуальная
5 часов
Вкус Прованса
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 10:00
от 449 за экскурсию
Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 15:30, 08:00
от 359 за экскурсию
Ницца в деталях
Индивидуальная
4 часа
Ницца в деталях
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
от 359 за экскурсию
Сен-Тропе и «французская Венеция» - Порт-Гримо
Индивидуальная
8 часов
Сен-Тропе и «французская Венеция» - Порт-Гримо
Расписание: Ежедневно в 09:00, 08:30, 08:00
775 за экскурсию
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Индивидуальная
8 часов
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Расписание: Ежедневно в 09:00, 09:30
от 695 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Larissa
    5 ноября 2022
    Экскурсия в Ниццу, Эз и Монако
    Экскурсия понравилась. Анна, хоть и начинающий экскурсовод, очень старалась. Был план экскурсий, с остановками и рассказами. С посещением обзорных и
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    видовых площадок. Прогулками по значимым местам. Анна везде нас сопровождала, показывала и рассказывала. Большое ей спасибо! С Уважением, Сергей и Лариса

  • М
    Марина
    9 января 2020
    Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс. Западная часть Лазурного берега
    Спасибо гиду Владимиру за экскурсии, нам было интересно
  • с
    сергей
    5 ноября 2019
    Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс. Западная часть Лазурного берега
    Интересная экскурсия. За 6 часов знакомишься почти со всем Лазурным берегом. Экскурсовод Владимир знаток своего дела
  • Г
    Геннадий
    22 сентября 2019
    Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
    экскурсия очень приятная, содержательная. Гид Юлия достаточно объемно осветила культурно-историческую жизнь прованса. Всем рекомендую эту экскурсию.
  • Н
    Надежда
    22 августа 2019
    Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
    Нашили предложение по экскурсии по Антибу в интернете, сразу договорились о дне встречи) с первых минут гид Юля расположила к
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    себе, интересный маршрут, прекрасный пикник с шикарным видом, потом небольшая прогулка по старому городу, где юля оказала нам помощь в покупках)) все проходило очень легко, интересно, познавательно и невероятно комфортно)) кроме того, юля своими рекомендациями помогла нам спланировать остальные дни отпуска,)) однозначно рекомендуем))

  • О
    Ольга
    21 августа 2019
    Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
    Прекрасная экскурсия с очень доброжелательной девушкой Юлией, Город Антиб не так раскручен у туристов как Ницца и Канны, но поверьте,
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    это тоже очаровательный и интересный своей историей и достопримечательностями город на Лазурном берегу. Узнать о нём и посмотреть на него (и даже дальше) с высоты Холма помогла Юлия. Даже тот, кто не любит ходить пешком, получит удовольствие от прогулки вдоль моря и рассказах о жизни французов. Поднявшись к Церкви-музею и прослушав интересную информацию, Юлия порадует вас пикником во французском стиле с чисто русским гостеприимством! Спасибо большое, Юлия, будем рады новым встречам.

Ответы на вопросы от путешественников по Антибу в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Антибу в июне 2024
Сейчас в Антибе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 119 до 775. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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