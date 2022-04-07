Вкус Прованса

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Для туристов из Антиб длительность экскурсии составит 8 часов 30 минут, из Канн - 9 часов, из Сен-Тропе - 11 часов, из Марселя - 12 часов, из Тулона - 12 часов.
Вкус Прованса
Вкус Прованса
Вкус Прованса
Вкус Прованса
Вкус Прованса

Что вас ожидает 🤩

  • Грасс
  • Парфюмерная фабрика "Молинар"
  • Замок Гурдона
  • Турретте-Сюр-Лу
  • Сен-Поль-де-Ванс
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

При слове Прованс у многих возникают уютные ассоциации, связанные с чем-то светлым, легким и ароматным. И это неудивительно - именно такой и является одна из самых красивых провинций Франции.

Отправляйтесь вместе с нами на индивидуальную экскурсию по Провансу - впечатления будут незабываемые. Вы отправитесь в путешествие прямо из отеля или апартаментов, откуда вас заберет водитель на комфортной машине.

Поездка начнется в небольшом городке Грасс, который по праву заслужил статус мировой столицы парфюмерии. Вас ждет знаменитая фабрика "Молинар", где вы не только узнаете все ее секреты в музее, но и сможете купить духи по очень привлекательным ценам в местном магазинчике.

Затем вы увидите Гурдон - небольшую деревню, со всех сторон окруженной лавандовыми полями. Только представьте: старинный замок тринадцатого века, небольшие, будто пряничные домики и светло-лиловый ароматный ковер вокруг.

Еще один цветочный пункт нашей программы - Туррете-Сюр-Лу, называемая деревней фиалок. Каждая улица тут - словно картина художника эпохи возрождения.

Если вы уже устали от прогулок, мы поедем в один из старейших виноградников Лазурного берега, где вы попробуете молодое вино, приготовленное по традиционным французским технологиям.

И, наконец, мы поедем в Сен-Поль-де-Ванс - красивейший город, полный лавочек и мастерских местных творцов. Когда-то он дарил вдохновение Пикассо - кто знает, на что он вдохновит вас? Кстати, это превосходное место, чтобы приобрести необычные сувениры своим родным и близким в магазинчиках, созданных еще в пятнадцатом веке.

Программа

Грасс, Парфюмерную фабрику "Молинар", Замок Гурдона, Турретте-Сюр-Лу (деревню фиалок), Сен-Поль-де-Ванс.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

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