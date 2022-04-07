При слове Прованс у многих возникают уютные ассоциации, связанные с чем-то светлым, легким и ароматным. И это неудивительно - именно такой и является одна из самых красивых провинций Франции.

Отправляйтесь вместе с нами на индивидуальную экскурсию по Провансу - впечатления будут незабываемые. Вы отправитесь в путешествие прямо из отеля или апартаментов, откуда вас заберет водитель на комфортной машине.

Поездка начнется в небольшом городке Грасс, который по праву заслужил статус мировой столицы парфюмерии. Вас ждет знаменитая фабрика "Молинар", где вы не только узнаете все ее секреты в музее, но и сможете купить духи по очень привлекательным ценам в местном магазинчике.

Затем вы увидите Гурдон - небольшую деревню, со всех сторон окруженной лавандовыми полями. Только представьте: старинный замок тринадцатого века, небольшие, будто пряничные домики и светло-лиловый ароматный ковер вокруг.

Еще один цветочный пункт нашей программы - Туррете-Сюр-Лу, называемая деревней фиалок. Каждая улица тут - словно картина художника эпохи возрождения.

Если вы уже устали от прогулок, мы поедем в один из старейших виноградников Лазурного берега, где вы попробуете молодое вино, приготовленное по традиционным французским технологиям.

И, наконец, мы поедем в Сен-Поль-де-Ванс - красивейший город, полный лавочек и мастерских местных творцов. Когда-то он дарил вдохновение Пикассо - кто знает, на что он вдохновит вас? Кстати, это превосходное место, чтобы приобрести необычные сувениры своим родным и близким в магазинчиках, созданных еще в пятнадцатом веке.