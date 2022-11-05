Экскурсии Антиба об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Антибе на русском языке, цены от €359. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Ниццу, Эз и Монако
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Экскурсия в Ниццу, Эз и Монако
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
от 599 за экскурсию
Вкус Прованса
Индивидуальная
5 часов
Вкус Прованса
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 10:00
от 449 за экскурсию
Ницца в деталях
Индивидуальная
4 часа
Ницца в деталях
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
от 359 за экскурсию
Сен-Тропе и «французская Венеция» - Порт-Гримо
Индивидуальная
8 часов
Сен-Тропе и «французская Венеция» - Порт-Гримо
Расписание: Ежедневно в 09:00, 08:30, 08:00
775 за экскурсию
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Индивидуальная
8 часов
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Расписание: Ежедневно в 09:00, 09:30
от 695 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

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    Larissa
    5 ноября 2022
    Экскурсия в Ниццу, Эз и Монако
    Экскурсия понравилась. Анна, хоть и начинающий экскурсовод, очень старалась. Был план экскурсий, с остановками и рассказами. С посещением обзорных и
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    видовых площадок. Прогулками по значимым местам. Анна везде нас сопровождала, показывала и рассказывала. Большое ей спасибо! С Уважением, Сергей и Лариса

Ответы на вопросы от путешественников по Антибу в категории «История и архитектура»

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  2. Вкус Прованса
  3. Ницца в деталях
  4. Сен-Тропе и «французская Венеция» - Порт-Гримо
  5. Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Сколько стоит экскурсия по Антибу в июне 2024
Сейчас в Антибе в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 359 до 775. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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