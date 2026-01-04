Квест
до 4 чел.
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
На этой экскурсии дети откроют для себя историю Авиньона через ребусы и загадки. Золотые монеты за правильные ответы можно обменять на подарок
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€240 за всё до 4 чел.
Квест
до 3 чел.
«Три ключа от Авиньона» - исторический квест
Посетить знаковые места и раскрыть тайны города на обзорной экскурсии
Начало: у Центрального железнодорожного вокзала в Авиньоне
Завтра в 08:00
6 янв в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прованс за один день
Из Авиньона - к лавандовым полям, живописным деревушкам, виноградникам и музею Ван Гога
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
€760 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Авиньону в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Авиньоне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Авиньону в январе 2026
Сейчас в Авиньоне в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 760. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Авиньоне (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Популярные места», 26 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март