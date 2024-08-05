3 часа
Квест
до 3 чел.
«Три ключа от Авиньона» - исторический квест
Посетить знаковые места и раскрыть тайны города на обзорной экскурсии
Начало: у Центрального железнодорожного вокзала в Авиньоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
2 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия для детей в Авиньоне: погружение в Средневековье
На этой экскурсии дети откроют для себя историю Авиньона через ребусы и загадки. Золотые монеты за правильные ответы можно обменять на подарок
Сегодня в 10:30
6 янв в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тест. Групповая: индивидуальная экскурсия по Авиньону
Погрузитесь в атмосферу Авиньона с индивидуальной экскурсией. Узнайте о его богатой истории и архитектуре, наслаждаясь комфортом и вниманием гида
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€2 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 августа 2024Великолепная экскурсия! Олеся прекрасный рассказчик и очень увлеченный человек. Громадное спасибо за экскурсию. Структурированно, четко, логически выверенно и супер интересно! PS.
- ММихаил1 декабря 2022очень интересно организовано, спасибо Наталье! Было очень увлекательно и в игровом формате вся информация запоминается очень хорошо. Единственное, что лично
- ддмитрий19 ноября 2022прекрасная, интересная экскурсия по Авиньону. Рекомендую!
- ВВиктор2 сентября 2022Огромное спасибо гиду Наталье за увлекательную экскурсию! Три с лишним часа пролетели незаметно. Наталья очень увлекательно, в виде квеста, преподнесла историю Авиньона. Было интересно и молодежи, и взрослым. Узнали много новоых интересных фактов. Настоятельно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Авиньону в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Авиньону в январе 2025
Сейчас в Авиньоне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 до 200. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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