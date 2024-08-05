Индивидуальные экскурсии в Авиньоне с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Авиньоне на русском языке, цены от €2. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
«Три ключа от Авиньона» - исторический квест
Пешая
14 отзывов
3 часа
Квест
до 3 чел.
«Три ключа от Авиньона» - исторический квест
Посетить знаковые места и раскрыть тайны города на обзорной экскурсии
Начало: у Центрального железнодорожного вокзала в Авиньоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 3 чел.
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Пешая
1 отзыв
2 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия для детей в Авиньоне: погружение в Средневековье
На этой экскурсии дети откроют для себя историю Авиньона через ребусы и загадки. Золотые монеты за правильные ответы можно обменять на подарок
Сегодня в 10:30
6 янв в 10:30
200 за всё до 4 чел.
Тест. Групповая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тест. Групповая: индивидуальная экскурсия по Авиньону
Погрузитесь в атмосферу Авиньона с индивидуальной экскурсией. Узнайте о его богатой истории и архитектуре, наслаждаясь комфортом и вниманием гида
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 августа 2024
    Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
    Великолепная экскурсия! Олеся прекрасный рассказчик и очень увлеченный человек. Громадное спасибо за экскурсию. Структурированно, четко, логически выверенно и супер интересно! PS.
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    В нашей группе не было детей. Программа была откорретирована под взрослую аудиторию, но так хочется стать ребенком и пройти тот же маршрут в формате квеста … 😉

  • М
    Михаил
    1 декабря 2022
    «Три ключа от Авиньона» - исторический квест
    очень интересно организовано, спасибо Наталье! Было очень увлекательно и в игровом формате вся информация запоминается очень хорошо. Единственное, что лично
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    мне хотелось бы предложить поменять - рассказывать какие-нибудь истории, связанные с ключами, при получении каждого ключа, а не ждать их объяснения, когда соберутся все три;)

  • д
    дмитрий
    19 ноября 2022
    «Три ключа от Авиньона» - исторический квест
    прекрасная, интересная экскурсия по Авиньону. Рекомендую!
  • В
    Виктор
    2 сентября 2022
    «Три ключа от Авиньона» - исторический квест
    Огромное спасибо гиду Наталье за увлекательную экскурсию! Три с лишним часа пролетели незаметно. Наталья очень увлекательно, в виде квеста, преподнесла историю Авиньона. Было интересно и молодежи, и взрослым. Узнали много новоых интересных фактов. Настоятельно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Авиньону в категории «Индивидуальные»

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  3. Тест. Групповая
Сколько стоит экскурсия по Авиньону в январе 2025
Сейчас в Авиньоне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 до 200. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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