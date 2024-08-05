читать дальше мне хотелось бы предложить поменять - рассказывать какие-нибудь истории, связанные с ключами, при получении каждого ключа, а не ждать их объяснения, когда соберутся все три;)

очень интересно организовано, спасибо Наталье! Было очень увлекательно и в игровом формате вся информация запоминается очень хорошо. Единственное, что лично