Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Франция
  2. Экскурсии

Деревушки Прованса

Гид S.
Гид S. – Гид из Авиньона
Деревушки Прованса
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €321 за человека

    Заказать экскурсию
Деревушки Прованса
Деревушки Прованса
Чтобы узнать этот край изнутри, нужно побывать в его сердце и побывать в сельской местности. Именно там провансальская деревня, фермы, удаленные уголки, виноградники и гора всего интересного. Большинство деревушек в Провансе расположились у замков сеньора. От некоторых замков остались руины, как например от замка Лакост, некогда принадлежавшего небезызвестному маркизу-Де Саду, а другие отреставрированы, принимают посетителей и даже становятся местом проведения фестивалей, концертов.
А бывали ли Вы на провансальском рынке? Сыры, оливки, лаванда, мед, скатерти, мыло, вино 🍷, колбасы… чего там только нет! Особая атмосфера, веселые торговцы, которые спешат пообщаться с Вами и расскажут Вам кучу прелюбопытных вещей.
Итак, держим курс на красивейшие 🤩 деревни Франции: Лурмаран и его замок 🏰 эпохи Ренессанс, Бонье, где на вершине холма церковь ⛪ рыцарей Тамплиеров и вековые кедры, Горд с его великолепными пейзажами, которые мы видим в фильме 🎥 по роману Питера Мейла «Хороший год».
--------------------------------------------------------------------------
Вариант для влюбленных — экскурсия ⛳ на кабриолете!
Начало и место завершения
🚩 Avignon
Деревушки Прованса
Деревушки Прованса
Деревушки Прованса
Деревушки Прованса
Деревушки Прованса
Деревушки Прованса
Деревушки Прованса
Деревушки Прованса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Камарг
428
8 часов
Камарг
Ле-Бо-де-Прованс — орлиное гнездо
235
3 часа
Ле-Бо-де-Прованс — орлиное гнездо
Дорога мимозы
353
8 часов
Дорога мимозы
Каньон Вердон и Мустье-Сент-Мари
428
9 часов
Каньон Вердон и Мустье-Сент-Мари
Ле Корбюзье в Марселе
100
1 час
Ле Корбюзье в Марселе

Еще несколько необычных экскурсий в Авиньоне

«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
150
3 часа
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
7 отзывов
Посетить знаковые места и раскрыть тайны города на обзорной экскурсии