Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Чтобы узнать этот край изнутри, нужно побывать в его сердце и побывать в сельской местности. Именно там провансальская деревня, фермы, удаленные уголки, виноградники и гора всего интересного. Большинство деревушек в Провансе расположились у замков сеньора. От некоторых замков остались руины, как например от замка Лакост, некогда принадлежавшего небезызвестному маркизу-Де Саду, а другие отреставрированы, принимают посетителей и даже становятся местом проведения фестивалей, концертов.

А бывали ли Вы на провансальском рынке? Сыры, оливки, лаванда, мед, скатерти, мыло, вино 🍷, колбасы… чего там только нет! Особая атмосфера, веселые торговцы, которые спешат пообщаться с Вами и расскажут Вам кучу прелюбопытных вещей.

Итак, держим курс на красивейшие 🤩 деревни Франции: Лурмаран и его замок 🏰 эпохи Ренессанс, Бонье, где на вершине холма церковь ⛪ рыцарей Тамплиеров и вековые кедры, Горд с его великолепными пейзажами, которые мы видим в фильме 🎥 по роману Питера Мейла «Хороший год».

--------------------------------------------------------------------------

Вариант для влюбленных — экскурсия ⛳ на кабриолете!