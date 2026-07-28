Где Петрарка повстречал свою музу? Почему город Авиньон знает каждый француз старше трёх лет? Что стоит попробовать, чтобы почувствовать вкус Прованса? Ответы — на улицах города! С нашим аудиогидом вы увидите крепостные стены и самый старый жилой дом. А ещё пройдёте по древней брусчатке, заглянете на рынок и определите время по средневековой технологии.
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы пройдёте от городских ворот до Папского дворца и увидите:
- крепостные стены.
- старинные церкви и монастыри.
- рынок.
- Папский дворец и Авиньонский собор.
- мост святого Бенезе.
- очаровательные узкие улочки с сувенирами и угощениями.
Вы узнаете:
- как получилось, что Авиньон заменил Рим.
- какие шокирующие истории случались с понтификами Средневековья.
- кто такой антипапа.
- что будет, если папой римским станет по-настоящему святой человек.
Организационные детали
Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем! Аудиогид будет доступен в любой день и время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные Прогулка не охватывает все достопримечательности Авиньона Входной билет в Папский дворец не включён в стоимость и приобретается отдельно заранее. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Авиньоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4983 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Входит в следующие категории Авиньона
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