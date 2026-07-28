Где Петрарка повстречал свою музу? Почему город Авиньон знает каждый француз старше трёх лет? Что стоит попробовать, чтобы почувствовать вкус Прованса? Ответы — на улицах города! С нашим аудиогидом вы увидите крепостные стены и самый старый жилой дом. А ещё пройдёте по древней брусчатке, заглянете на рынок и определите время по средневековой технологии.

Описание аудиогида

Что вас ожидает Вы пройдёте от городских ворот до Папского дворца и увидите: крепостные стены.

старинные церкви и монастыри.

рынок.

Папский дворец и Авиньонский собор.

мост святого Бенезе.

очаровательные узкие улочки с сувенирами и угощениями. Вы узнаете: как получилось, что Авиньон заменил Рим.

какие шокирующие истории случались с понтификами Средневековья.

кто такой антипапа.

что будет, если папой римским станет по-настоящему святой человек. Организационные детали Это самостоятельная экскурсия без гида.

Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i