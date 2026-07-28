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Прогулка по Авиньону с аудиогидом в вашем смартфоне

Погрузиться в атмосферу Средневековья и местных легенд
Где Петрарка повстречал свою музу? Почему город Авиньон знает каждый француз старше трёх лет? Что стоит попробовать, чтобы почувствовать вкус Прованса? Ответы — на улицах города! С нашим аудиогидом вы увидите крепостные стены и самый старый жилой дом. А ещё пройдёте по древней брусчатке, заглянете на рынок и определите время по средневековой технологии.
Прогулка по Авиньону с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Авиньону с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Авиньону с аудиогидом в вашем смартфоне

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы пройдёте от городских ворот до Папского дворца и увидите:

  • крепостные стены.
  • старинные церкви и монастыри.
  • рынок.
  • Папский дворец и Авиньонский собор.
  • мост святого Бенезе.
  • очаровательные узкие улочки с сувенирами и угощениями.

Вы узнаете:

  • как получилось, что Авиньон заменил Рим.
  • какие шокирующие истории случались с понтификами Средневековья.
  • кто такой антипапа.
  • что будет, если папой римским станет по-настоящему святой человек.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Прогулка не охватывает все достопримечательности Авиньона
  • Входной билет в Папский дворец не включён в стоимость и приобретается отдельно заранее. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

    • Выберите удобную дату из расписания

    Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
    Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
    Неоплаченная бронь отменяется в один клик

    Стоимость аудиогида

    ТарифСтоимость
    Базовый билет€12
    Необходима полная оплата. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На улице Республики
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Антон
    Антон — Организатор в Авиньоне
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2023 года
    Провёл экскурсии для 4983 туристов
    Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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    в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

    Входит в следующие категории Авиньона

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