Полезная информация о Дижоне
Что нужно знать о Дижоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дижоне
19:4636
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Дижон
|По-английски
|Dijon
|Столица региона
|Дижон является столицей региона
|Население города
|149 782 чел.
|Аэропорт
|Дижон DIJ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|242 м. от уровня моря