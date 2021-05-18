Полезная информация о Дижоне

Что нужно знать о Дижоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дижоне
19:4636
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаДижон
По-английскиDijon
Столица регионаДижон является столицей региона
Население города149 782 чел.
АэропортДижон DIJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота242 м. от уровня моря

Где находится Дижон на карте