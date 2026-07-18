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Анси и озеро Бурже - из Лиона

Насыщенное путешествие по маршрутам исторической Савойи
Один из самых известных замков Французских Альп. «Маленькая Венеция Савойи». Смотровые площадки с видами на пастбища и фермы. Средневековые улочки и неповторимый колорит Старого города Анси. Всё это и многое другое ждёт вас в путешествии.

На комфортабельном авто мы объедем максимум красивых мест региона, а по пути поговорим о первых экспериментах по радиосвязи, русской эмиграции и европейской аристократии.
Анси и озеро Бурже - из Лиона
Анси и озеро Бурже - из Лиона
Анси и озеро Бурже - из Лиона

Описание экскурсии

7:30 — выезд из Лиона

Уже сама дорога станет одним из главных впечатлений этого дня.

9:00 — панорамная площадка над Роной

Первая остановка с видом на долину Роны. Поговорим о самой своенравной реке Франции и первых экспериментах по радиосвязи через Атлантику.

9:45 — лучший вид на озеро Бурже

Поднимемся на смотровую площадку над крупнейшим естественным озером Франции и увидим Савойю такой, какой её знают немногие путешественники.

10:45 — аббатство Откомб

Посетим усыпальницу савойской династии, расположенную прямо на берегу озера Бурже. Окунёмся в историю Савойского дома и поговорим, как этот регион стал частью Франции.

11:30 — деревня Шана

Небольшая остановка в живописной деревне, которую называют «маленькой Венецией Савойи».

12:30 — Экс-ле-Бен

Прогуляемся по знаменитому термальному курорту, который в 19 веке был одним из любимых мест отдыха европейской аристократии. А затем пообедаем в одном из местных ресторанов.

14:15 — дорога к Альпам

Отправимся в сторону Анси по красивым горным маршрутам.

15:30 — плато Семно (около 1700 м)

Поднимемся на альпийское плато с широкими панорамами, пастбищами и традиционными савойскими фермами. При хорошей погоде отсюда открываются виды сразу на несколько альпийских массивов.

16:30 — Анси

Прогуляемся по Старому городу, пройдём вдоль каналов и мостов, побываем на средневековых улицах. Поговорим об истории Анси, его роли в Савойе и русской эмиграции на берегах одноимённого озера.

18:00 — восточный берег озера Анси

Продолжим путешествие по одной из самых красивых дорог региона с остановками на лучших смотровых площадках.

18:30 — панорама замка Ментон-Сен-Бернар

Увидим один из самых известных замков Французских Альп, возвышающийся над озером.

19:00 — водопад Ангон (по желанию)

Прогуляемся по живописной лесной тропе к одному из самых красивых водопадов Савойи.

20:30 — перевал Форкла

Финальная остановка дня. Со смотровой площадки открывается, пожалуй, лучший вид на озеро Анси и окружающие Альпы — идеальное место, чтобы проводить закат и завершить путешествие.

23:00 — возвращение в Лион

По скоростной автомагистрали комфортно вернёмся обратно.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Renault Megane II или Peugeot 607. Детское кресло по запросу
  • Дополнительно оплачиваются обед в Анси (обычно €30–40 за чел.)
  • Предусмотрены короткие прогулки (2–4 км), в том числе к водопаду

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Laurent Bonnevay
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Лионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я профессиональный организатор автомобильных историко-этнографических путешествий по разным странам мира, журналист и блогер. Не так давно переехал жить во Францию, в город Лион, и первое, чем занялся — разведками новых
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маршрутов вокруг своего города. Спустя год исследований я хотел бы предложить несколько однодневных экскурсий по достопримечательностям, расположенным неподалёку, но куда не возят другие лионские гиды. К тому же, я хочу добавить необычную фишку: при хорошей погоде готовить на гриле в красивых, панорамных местах. В плохую погоду обедать будем в аутентичных загородных ресторанчиках. Я неплохой рассказчик, привык работать с людьми, а формат автомобильных прогулок по максимально красивым местам, как мне кажется, очень перспективен, потому что в окрестностях Лиона 1/3 года идёт дождь, и пеший формат не очень предсказуем.

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