Один из самых известных замков Французских Альп. «Маленькая Венеция Савойи». Смотровые площадки с видами на пастбища и фермы. Средневековые улочки и неповторимый колорит Старого города Анси. Всё это и многое другое ждёт вас в путешествии. На комфортабельном авто мы объедем максимум красивых мест региона, а по пути поговорим о первых экспериментах по радиосвязи, русской эмиграции и европейской аристократии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €490 за экскурсию

Ваш гид в Лионе

Описание экскурсии

7:30 — выезд из Лиона

Уже сама дорога станет одним из главных впечатлений этого дня.

9:00 — панорамная площадка над Роной

Первая остановка с видом на долину Роны. Поговорим о самой своенравной реке Франции и первых экспериментах по радиосвязи через Атлантику.

9:45 — лучший вид на озеро Бурже

Поднимемся на смотровую площадку над крупнейшим естественным озером Франции и увидим Савойю такой, какой её знают немногие путешественники.

10:45 — аббатство Откомб

Посетим усыпальницу савойской династии, расположенную прямо на берегу озера Бурже. Окунёмся в историю Савойского дома и поговорим, как этот регион стал частью Франции.

11:30 — деревня Шана

Небольшая остановка в живописной деревне, которую называют «маленькой Венецией Савойи».

12:30 — Экс-ле-Бен

Прогуляемся по знаменитому термальному курорту, который в 19 веке был одним из любимых мест отдыха европейской аристократии. А затем пообедаем в одном из местных ресторанов.

14:15 — дорога к Альпам

Отправимся в сторону Анси по красивым горным маршрутам.

15:30 — плато Семно (около 1700 м)

Поднимемся на альпийское плато с широкими панорамами, пастбищами и традиционными савойскими фермами. При хорошей погоде отсюда открываются виды сразу на несколько альпийских массивов.

16:30 — Анси

Прогуляемся по Старому городу, пройдём вдоль каналов и мостов, побываем на средневековых улицах. Поговорим об истории Анси, его роли в Савойе и русской эмиграции на берегах одноимённого озера.

18:00 — восточный берег озера Анси

Продолжим путешествие по одной из самых красивых дорог региона с остановками на лучших смотровых площадках.

18:30 — панорама замка Ментон-Сен-Бернар

Увидим один из самых известных замков Французских Альп, возвышающийся над озером.

19:00 — водопад Ангон (по желанию)

Прогуляемся по живописной лесной тропе к одному из самых красивых водопадов Савойи.

20:30 — перевал Форкла

Финальная остановка дня. Со смотровой площадки открывается, пожалуй, лучший вид на озеро Анси и окружающие Альпы — идеальное место, чтобы проводить закат и завершить путешествие.

23:00 — возвращение в Лион

По скоростной автомагистрали комфортно вернёмся обратно.

Организационные детали