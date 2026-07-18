На комфортабельном авто мы объедем максимум красивых мест региона, а по пути поговорим о первых экспериментах по радиосвязи, русской эмиграции и европейской аристократии.
Описание экскурсии
7:30 — выезд из Лиона
Уже сама дорога станет одним из главных впечатлений этого дня.
9:00 — панорамная площадка над Роной
Первая остановка с видом на долину Роны. Поговорим о самой своенравной реке Франции и первых экспериментах по радиосвязи через Атлантику.
9:45 — лучший вид на озеро Бурже
Поднимемся на смотровую площадку над крупнейшим естественным озером Франции и увидим Савойю такой, какой её знают немногие путешественники.
10:45 — аббатство Откомб
Посетим усыпальницу савойской династии, расположенную прямо на берегу озера Бурже. Окунёмся в историю Савойского дома и поговорим, как этот регион стал частью Франции.
11:30 — деревня Шана
Небольшая остановка в живописной деревне, которую называют «маленькой Венецией Савойи».
12:30 — Экс-ле-Бен
Прогуляемся по знаменитому термальному курорту, который в 19 веке был одним из любимых мест отдыха европейской аристократии. А затем пообедаем в одном из местных ресторанов.
14:15 — дорога к Альпам
Отправимся в сторону Анси по красивым горным маршрутам.
15:30 — плато Семно (около 1700 м)
Поднимемся на альпийское плато с широкими панорамами, пастбищами и традиционными савойскими фермами. При хорошей погоде отсюда открываются виды сразу на несколько альпийских массивов.
16:30 — Анси
Прогуляемся по Старому городу, пройдём вдоль каналов и мостов, побываем на средневековых улицах. Поговорим об истории Анси, его роли в Савойе и русской эмиграции на берегах одноимённого озера.
18:00 — восточный берег озера Анси
Продолжим путешествие по одной из самых красивых дорог региона с остановками на лучших смотровых площадках.
18:30 — панорама замка Ментон-Сен-Бернар
Увидим один из самых известных замков Французских Альп, возвышающийся над озером.
19:00 — водопад Ангон (по желанию)
Прогуляемся по живописной лесной тропе к одному из самых красивых водопадов Савойи.
20:30 — перевал Форкла
Финальная остановка дня. Со смотровой площадки открывается, пожалуй, лучший вид на озеро Анси и окружающие Альпы — идеальное место, чтобы проводить закат и завершить путешествие.
23:00 — возвращение в Лион
По скоростной автомагистрали комфортно вернёмся обратно.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Renault Megane II или Peugeot 607. Детское кресло по запросу
- Дополнительно оплачиваются обед в Анси (обычно €30–40 за чел.)
- Предусмотрены короткие прогулки (2–4 км), в том числе к водопаду