Мои заказы

Экскурсии на 1 день в Лионе

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Лионе на русском языке, цены от €670. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Винные реки, сырные берега
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Винные реки, сырные берега: экскурсия по Лиону и Эн
Откройте для себя гастрономические сокровища региона Рон-Альпы! Вкусные сыры, изысканные вина и живописные пейзажи ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
€1140 за всё до 3 чел.
Бург-ан-Бресс и Перуж: история, вкус и очарование Франции
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бург-ан-Бресс и Перуж: история, вкус и очарование Франции
Из Лиона - за атмосферой средневековых городов, древними легендами и необычными вкусами
17 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
€750 за всё до 4 чел.
Виноградники и виноделы в окрестностях Лиона
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Виноградники и виноделы в окрестностях Лиона
Узнать Францию с её лучшей стороны - винодельческой, в компании сомелье
17 ноя в 09:30
18 ноя в 09:00
€670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 апреля 2025
    Винные реки, сырные берега
    Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это все ждёт Вас в этом путешествии!!! Сердечная благодарность Светлане за этот замечательный день!
    Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - этоРазносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - этоРазносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - этоРазносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - этоРазносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - этоРазносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - этоРазносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - этоРазносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - этоРазносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - этоРазносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это
  • Л
    Лана
    20 июня 2023
    Винные реки, сырные берега
    Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды, кулинарные открытия - это лишь малая часть того, что ждет тех, кто выберет эту экскурсию. Настоятельно рекомендуем!
    Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты видыОгромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты видыОгромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты видыОгромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды
  • У
    Ульянова
    12 января 2020
    Винные реки, сырные берега
    Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия.
    Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся.
  • Е
    Елена
    19 сентября 2019
    Винные реки, сырные берега
    8 сентября 2019 года мы с друзьями ходили на экскурсию «Винные реки, сырные берега»,нам очень все понравилось. сопровождение и содержание.
    читать дальше

    Гид Светлана молодец. интересный гид и собеседник. еще хотим поблагодарить водителя Эдуарда. поездка очень комфортная. Трипстер хорошо что вы нас всех объединяете.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лионе
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Винные реки, сырные берега
  2. Бург-ан-Бресс и Перуж: история, вкус и очарование Франции
  3. Виноградники и виноделы в окрестностях Лиона
Какие места ещё посмотреть в Лионе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Старый Лион
  3. Набережная
  4. Площадь Белькур
Сколько стоит экскурсия по Лиону в ноябре 2025
Сейчас в Лионе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 670 до 1140. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Лион на 1 день, гиды Лиона подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Лион так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке