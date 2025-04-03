Индивидуальная
до 3 чел.
Винные реки, сырные берега: экскурсия по Лиону и Эн
Откройте для себя гастрономические сокровища региона Рон-Альпы! Вкусные сыры, изысканные вина и живописные пейзажи ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
€1140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бург-ан-Бресс и Перуж: история, вкус и очарование Франции
Из Лиона - за атмосферой средневековых городов, древними легендами и необычными вкусами
17 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
€750 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Виноградники и виноделы в окрестностях Лиона
Узнать Францию с её лучшей стороны - винодельческой, в компании сомелье
17 ноя в 09:30
18 ноя в 09:00
€670 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 апреля 2025Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это все ждёт Вас в этом путешествии!!! Сердечная благодарность Светлане за этот замечательный день!
- ЛЛана20 июня 2023Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды, кулинарные открытия - это лишь малая часть того, что ждет тех, кто выберет эту экскурсию. Настоятельно рекомендуем!
- УУльянова12 января 2020Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия.
Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся.
- ЕЕлена19 сентября 20198 сентября 2019 года мы с друзьями ходили на экскурсию «Винные реки, сырные берега»,нам очень все понравилось. сопровождение и содержание.
