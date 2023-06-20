1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Винные реки, сырные берега
Однодневные гастрономические туры по прекрасным богатствам региона Рон-Альпы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€1 140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус
История региона, дегустация марочных вин и знакомство с производством местных масел
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
€750 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка на ферму по производству сыров
Прокатиться по региону Божоле Зелёное, открыть фермерский быт и попробовать местные сыры и вино
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€600 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛана20 июня 2023Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды, кулинарные открытия - это лишь малая часть того, что ждет тех, кто выберет эту экскурсию. Настоятельно рекомендуем!
- УУльянова12 января 2020Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия. Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся.
- ЕЕлена19 сентября 20198 сентября 2019 года мы с друзьями ходили на экскурсию «Винные реки, сырные берега»,нам очень все понравилось. сопровождение и содержание.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Лиону в июне 2024
Сейчас в Лионе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 1 140. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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