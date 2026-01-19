Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бонжур, Лион
Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
«Спустившись вниз, средневековыми улочками выйдем к собору Сен-Жан: здесь же вы пройдете по «археологическому саду» с руинами двух церквей 11 века»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион с первого взгляда
Познакомьтесь с Лионом через его знаковые места и скрытые уголки. Откройте для себя город с первого взгляда, наслаждаясь его культурой и гастрономией
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
22 янв в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Постпамять Лиона: между тюрьмой и глянцем новой жизни
Узнать, как город излечивает себя от прошлого - или прячет шрамы под дорогим мрамором
Начало: На Place des archives
«Вы сможете зайти на выставку (если она открыта) или отдохнуть в саду»
22 янв в 18:00
23 янв в 17:30
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на ферму по производству сыров
Прокатиться по региону Божоле Зелёное, открыть фермерский быт и попробовать местные сыры и вино
«По Божолезским горам, по Бургундским долам ходит… нет, не шуба и кафтан, а очень даже милое животное, тоже парнокопытное, но, в отличие от барана и овцы, очень умное и смекалистое»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€600 за всё до 3 чел.
