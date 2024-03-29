Попробовать деликатесы Лиона, изучить вина Божоле и ощутить атмосферу французской провинции
Приглашаем вас убедиться в этом на собственном опыте: будем обедать в традиционных ресторанчиках, пробовать аутентичные блюда, а также много дегустировать.
Вас ждут перужские галеты, вино, французский шоколад, сырные сеты и загадочный ипокрас — подслащённый мёдом и приправленный «королевскими» пряностями аперитив из раннего средневековья.
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Описание
Организационные детали
Это тур-конструктор: программа устроена так, что вы сможете выбрать расширенные версии экскурсий на свой вкус.
Программа тура по дням
Прогулка по Лиону: история, архитектура и дегустации
Встречаемся утром и отправляемся на обзорную экскурсию. Лион был основан более 2000 лет назад древними римлянами — здесь много достопримечательностей, которые стоит посмотреть. Посетим кварталы, внесённые в список наследия Юнеско: Прескиль, Старый Лион и Фурвьер.
Вы увидите территорию римских театров, заглянете на смотровую площадку и увидите собор Нотр-Дам-де-Фурвьер. Любопытно, что кварталы Старого Лиона имеют скрытые внутри домов переходы, позволяющие пересекать улицы, не выходя из дома.
Затем посетим магазин лионских деликатесов с обязательной дегустацией, ателье лионского ткача и шоколадный бутик. На обед зайдём в типичный лионский бушон —недорогой ресторанчик с домашней кухней.
Во второй половине дня можно продлить экскурсию по Лиону, доплата — 160 евро с группы.
Дополнительные расходы: дегустация деликатесов — 15 евро с человека, дегустация шоколада — 12 евро с человека.
Страна золотых камней
Сегодня мы отправимся в путешествие по южному Божоле! Здесь раскинулись деревушки, выстроенные из камня золотисто-жёлтого цвета. Вы увидите замки, часовни, церкви, старинные прачечные-полоскальни — пейзажи провинциальной Франции создают неповторимую атмосферу уютной сказки. Мы заедем в деревушку Уан, где прогуляемся по средневековым улочкам с живописными видами. После дегустации вин — обед в панорамном ресторане.
Дополнительно оплачивается дегустация сыров — 12 евро с человека.
В расширенную версию дня входит посещение замка Шато Баньоль, памятника архитектуры 13 века. Здесь вы увидите интерьеры 15 -16 веков, а также роскошный камин в готическом стиле. Вокруг шато разбит симпатичный регулярный сад во французском стиле. Доплата за экскурсионное обслуживание: 300 евро с группы.
Юрские горы и перужские галеты
Сегодня отправляемся в путешествие к Юрским горам. Это горный хребет на границе Франции и Швейцарии: здесь нет снежных вершин, но есть альпийские луга, на которых пасутся коровы, дающие необходимое для сыра молоко.
Рано утром мы посетим производство твёрдого сыра Конте и продегустируем образцы. Затем переедем к виноделу, прогуляемся и попробуем вина этого региона.
После обеда в панорамном ресторане переместимся в живописную деревню Перуж департамента Эн. Там мы отведаем сладкие перужские галеты и познакомимся со средневековым аперитивом — напитком под названием гипокрас.
Дополнительные расходы: дегустация сыров и вина — 10 евро с человека, дегустация перужских галет и гипокраса — 8 с человека
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Лион, утроЗавершение: Лион, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.