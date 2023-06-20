Винные экскурсии в Лионе

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Лионе на русском языке, цены от €600. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винные реки, сырные берега
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Винные реки, сырные берега
Однодневные гастрономические туры по прекрасным богатствам региона Рон-Альпы
«Это один из самых ярких образцов шампанизированных вин, выполненных традиционным в этом краю методом, с различимым от всех подобных вин розовым цветом и нежным сладковатым вкусом фруктов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 140 за всё до 3 чел.
Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус
История региона, дегустация марочных вин и знакомство с производством местных масел
«Конечно же, в Божо стоить пробовать вино»
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
750 за всё до 3 чел.
Поездка на ферму по производству сыров
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Поездка на ферму по производству сыров
Прокатиться по региону Божоле Зелёное, открыть фермерский быт и попробовать местные сыры и вино
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лана
    20 июня 2023
    Винные реки, сырные берега
    Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды, кулинарные открытия - это лишь малая часть того, что ждет тех, кто выберет эту экскурсию. Настоятельно рекомендуем!
    Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты видыОгромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты видыОгромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты видыОгромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды
  • У
    Ульянова
    12 января 2020
    Винные реки, сырные берега
    Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия. Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся.
  • Е
    Елена
    19 сентября 2019
    Винные реки, сырные берега
    8 сентября 2019 года мы с друзьями ходили на экскурсию «Винные реки, сырные берега»,нам очень все понравилось. сопровождение и содержание.
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    Гид Светлана молодец. интересный гид и собеседник. еще хотим поблагодарить водителя Эдуарда. поездка очень комфортная. Трипстер хорошо что вы нас всех объединяете.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лионе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Винные реки, сырные берега
  2. Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус
  3. Поездка на ферму по производству сыров
Сколько стоит экскурсия по Лиону в июне 2024
Сейчас в Лионе в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 1 140. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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