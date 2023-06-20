Найдено 3 экскурсии в категории « Винные туры » в Лионе на русском языке, цены от €600. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Винные реки, сырные берега Однодневные гастрономические туры по прекрасным богатствам региона Рон-Альпы «Это один из самых ярких образцов шампанизированных вин, выполненных традиционным в этом краю методом, с различимым от всех подобных вин розовым цветом и нежным сладковатым вкусом фруктов» € 1 140 за всё до 3 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус История региона, дегустация марочных вин и знакомство с производством местных масел «Конечно же, в Божо стоить пробовать вино» € 750 за всё до 3 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Поездка на ферму по производству сыров Прокатиться по региону Божоле Зелёное, открыть фермерский быт и попробовать местные сыры и вино € 600 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Лиона Последние отзывы на экскурсии Л Лана Винные реки, сырные берега Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды, кулинарные открытия - это лишь малая часть того, что ждет тех, кто выберет эту экскурсию. Настоятельно рекомендуем!

У Ульянова Винные реки, сырные берега Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия. Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся.

Е Елена Винные реки, сырные берега читать дальше Гид Светлана молодец. интересный гид и собеседник. еще хотим поблагодарить водителя Эдуарда. поездка очень комфортная. Трипстер хорошо что вы нас всех объединяете. 8 сентября 2019 года мы с друзьями ходили на экскурсию «Винные реки, сырные берега»,нам очень все понравилось. сопровождение и содержание.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лионе Винные реки, сырные берега Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус Поездка на ферму по производству сыров В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Лиону в июне 2024 Сейчас в Лионе в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 1 140. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5

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