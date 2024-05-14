читать дальше Гид Светлана молодец. интересный гид и собеседник. еще хотим поблагодарить водителя Эдуарда. поездка очень комфортная. Трипстер хорошо что вы нас всех объединяете.

8 сентября 2019 года мы с друзьями ходили на экскурсию «Винные реки, сырные берега»,нам очень все понравилось. сопровождение и содержание.