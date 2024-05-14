1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Вon appétit, Лион
Попробовать местные деликатесы на рынке Поля Бокюза и услышать кулинарные истории города
Начало: На рынке Поля Бокюза
«Дегустация местных деликатесов»
Завтра в 10:00
11 июня в 08:00
€67 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винные реки, сырные берега
Однодневные гастрономические туры по прекрасным богатствам региона Рон-Альпы
«По желанию дегустация других сыров края с ароматным, подходящим для каждого сыра бокалом вина»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€1 140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус
История региона, дегустация марочных вин и знакомство с производством местных масел
«Поэтому мы отправимся на дегустацию местных марочных вин, и я расскажу об их особенностях»
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
€750 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка на ферму по производству сыров
Прокатиться по региону Божоле Зелёное, открыть фермерский быт и попробовать местные сыры и вино
«дегустация сыров (с вином, конечно»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вкус Лиона
Заглянуть в средневековое здание и оценить французскую гастрономию
«Дегустация продуктов и напитков оплачивается отдельно (от €30 с человека)»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€255 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин14 мая 2024Все очень понравилось! Обязательно вернемся!
- ЕЕкатерина28 марта 2024Нам все очень понравилось. Было вкусно и интересно. Рекомендую
- ННиколай19 декабря 2023Спасибо! Ирина - приятный гид, искренний местный житель, делящийся уникальным опытом жизни во Франции. Легендарный гастрономический рынок - целое приключение!
- ЛЛана20 июня 2023Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды, кулинарные открытия - это лишь малая часть того, что ждет тех, кто выберет эту экскурсию. Настоятельно рекомендуем!
- УУльянова12 января 2020Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия. Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся.
- ЕЕлена19 сентября 20198 сентября 2019 года мы с друзьями ходили на экскурсию «Винные реки, сырные берега»,нам очень все понравилось. сопровождение и содержание.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Дегустационные туры»
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