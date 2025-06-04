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дома, удивительной красоты входные двери, рассказала много чудесных историй из жизни этого древнего и в тоже время очень современного и комфортного для жизни города, посоветовала вкусный ресторан и достопримечательности для обязательного посещения🌷😍🌹 Благодарю Ирину за прекрасную экскурсию и рекомендую ее, как профессионала и очень приятную в общении девушку💗