Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:30
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный андеграунд Лиона: от граффити до заброшенной церкви
Понять город по замурованным дверям, царапинам и странным переходам
Начало: Метро Croix Paquet
17 июн в 13:00
18 июн в 13:00
€165 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 июня 2025Ирина, проводила экскурсию для меня «Трабули Старого города». Она буквально влюбила в меня прекрасный Лион, его необыкновенно красивые улицы, старинные
- ЕЕвгения2 мая 2025Отличная экскурсия по трабулям Лиона от гида, влюблённого в свой город. Интересный рассказ об истории Лиона, тамплиерах, массонстве. Мы слышали
- ЛЛюбовь27 апреля 2025Очень здорово, когда обаяние, эрудиция и умение грамотно и увлекательно изложить сочетаются в одном экскурсоводе. Вот с такой Ириной мы
- ММихаил11 апреля 2025Наше огромное спасибо Ирине за экскурсию по Лиону! Особо отметим готовность подстроиться под время (мы немного опаздывали) и скорректировать маршрут с учетом пожеланий. Привет Ирине и всем, у кого знакомство с Лионом еще впереди!
- ИИрина11 февраля 202531 января проездом посетили Лион. Город оставил самые лучшие впечатления. Хочется вернуться туда и больше увидеть, больше услышать. Днём не
- ЕЕлена27 июня 2024Ирина супер гид: полное владение темой экскурсии и смежными сферами, ответы на любые вопросы туристов, продуманный маршрут. Замечательная экскурсия для всех,
Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Лиону в июне 2025
Сейчас в Лионе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 175. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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