Экскурсии Лиона об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Лионе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Трабули Старого города
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:30
€100 за всё до 7 чел.
Огни вечернего Лиона
Пешая
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€175 за всё до 10 чел.
Культурный андеграунд Лиона: от граффити до заброшенной церкви
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный андеграунд Лиона: от граффити до заброшенной церкви
Понять город по замурованным дверям, царапинам и странным переходам
Начало: Метро Croix Paquet
17 июн в 13:00
18 июн в 13:00
€165 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 июня 2025
    Трабули Старого города
    Ирина, проводила экскурсию для меня «Трабули Старого города». Она буквально влюбила в меня прекрасный Лион, его необыкновенно красивые улицы, старинные
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    дома, удивительной красоты входные двери, рассказала много чудесных историй из жизни этого древнего и в тоже время очень современного и комфортного для жизни города, посоветовала вкусный ресторан и достопримечательности для обязательного посещения🌷😍🌹 Благодарю Ирину за прекрасную экскурсию и рекомендую ее, как профессионала и очень приятную в общении девушку💗

    Ирина, проводила экскурсию для меня «Трабули Старого города». Она буквально влюбила в меня прекрасный Лион, егоИрина, проводила экскурсию для меня «Трабули Старого города». Она буквально влюбила в меня прекрасный Лион, егоИрина, проводила экскурсию для меня «Трабули Старого города». Она буквально влюбила в меня прекрасный Лион, егоИрина, проводила экскурсию для меня «Трабули Старого города». Она буквально влюбила в меня прекрасный Лион, его
  • Е
    Евгения
    2 мая 2025
    Трабули Старого города
    Отличная экскурсия по трабулям Лиона от гида, влюблённого в свой город. Интересный рассказ об истории Лиона, тамплиерах, массонстве. Мы слышали
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    о том, что в Лионе существуют закрытые переходы между домами, но никогда не смогли бы найти их сами. Ирина провела нас через многие из них. Большое спасибо!

    Отличная экскурсия по трабулям Лиона от гида, влюблённого в свой город. Интересный рассказ об истории ЛионаОтличная экскурсия по трабулям Лиона от гида, влюблённого в свой город. Интересный рассказ об истории ЛионаОтличная экскурсия по трабулям Лиона от гида, влюблённого в свой город. Интересный рассказ об истории Лиона
  • Л
    Любовь
    27 апреля 2025
    Трабули Старого города
    Очень здорово, когда обаяние, эрудиция и умение грамотно и увлекательно изложить сочетаются в одном экскурсоводе. Вот с такой Ириной мы
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    провели чудесный день в Лионе. Она знает город, посоветует, где лучше пообедать, познакомит с творческими людьми, обратит внимание на те детали, которые простой турист вряд ли заметит. Большое спасибо!

  • М
    Михаил
    11 апреля 2025
    Огни вечернего Лиона
    Наше огромное спасибо Ирине за экскурсию по Лиону! Особо отметим готовность подстроиться под время (мы немного опаздывали) и скорректировать маршрут с учетом пожеланий. Привет Ирине и всем, у кого знакомство с Лионом еще впереди!
  • И
    Ирина
    11 февраля 2025
    Огни вечернего Лиона
    31 января проездом посетили Лион. Город оставил самые лучшие впечатления. Хочется вернуться туда и больше увидеть, больше услышать. Днём не
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    смогли взять экскурсию, взяли вечернюю экскурсию с гидом Ириной. Очень понравилась экскурсия, Ирина интересный рассказчик. 3 часа душевно и на одном дыхании провели пешую прогулку по вечернему Лиону. Спасибо гиду!

    31 января проездом посетили Лион. Город оставил самые лучшие впечатления. Хочется вернуться туда и больше увидеть31 января проездом посетили Лион. Город оставил самые лучшие впечатления. Хочется вернуться туда и больше увидеть31 января проездом посетили Лион. Город оставил самые лучшие впечатления. Хочется вернуться туда и больше увидеть31 января проездом посетили Лион. Город оставил самые лучшие впечатления. Хочется вернуться туда и больше увидеть
  • Е
    Елена
    27 июня 2024
    Огни вечернего Лиона
    Ирина супер гид: полное владение темой экскурсии и смежными сферами, ответы на любые вопросы туристов, продуманный маршрут. Замечательная экскурсия для всех,
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    кто хочет познакомиться с историей Лиона глубже и больше, чем принято в стандартных материалах. Есть большое желание вернуться в этот чудесный город и уделить ему больше времени в сопровождении столь разносторонннего и позитивного гида, как Ирина. Спасибо!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Лиону в июне 2025
Сейчас в Лионе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 175. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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