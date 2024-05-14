Гастрономические экскурсии Лиона

Найдено 5 экскурсий в категории «Гастрономические» в Лионе на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вon appétit, Лион
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Вon appétit, Лион
Попробовать местные деликатесы на рынке Поля Бокюза и услышать кулинарные истории города
Начало: На рынке Поля Бокюза
«Погружение в ресторанный мир Лиона стоит начать с гастрономического рынка Поля Бокюза — сюда мы и отправимся»
Завтра в 10:00
11 июня в 08:00
67 за всё до 10 чел.
Винные реки, сырные берега
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Винные реки, сырные берега
Однодневные гастрономические туры по прекрасным богатствам региона Рон-Альпы
«Гастрономия это края также особая»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 140 за всё до 3 чел.
Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус
История региона, дегустация марочных вин и знакомство с производством местных масел
«Поэтому мы отправимся на дегустацию местных марочных вин, и я расскажу об их особенностях»
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
750 за всё до 3 чел.
Поездка на ферму по производству сыров
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Поездка на ферму по производству сыров
Прокатиться по региону Божоле Зелёное, открыть фермерский быт и попробовать местные сыры и вино
«Мы познакомимся с бытом настоящей деревенской фермы и поговорим о разных гастрономических тонкостях»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
600 за всё до 3 чел.
Вкус Лиона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Вкус Лиона
Заглянуть в средневековое здание и оценить французскую гастрономию
«Да потому что это гастрономическая столица Франции»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
255 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    14 мая 2024
    Вon appétit, Лион
    Все очень понравилось! Обязательно вернемся!
  • Е
    Екатерина
    28 марта 2024
    Вon appétit, Лион
    Нам все очень понравилось. Было вкусно и интересно. Рекомендую
  • Н
    Николай
    19 декабря 2023
    Вon appétit, Лион
    Спасибо! Ирина - приятный гид, искренний местный житель, делящийся уникальным опытом жизни во Франции. Легендарный гастрономический рынок - целое приключение!
  • Л
    Лана
    20 июня 2023
    Винные реки, сырные берега
    Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды, кулинарные открытия - это лишь малая часть того, что ждет тех, кто выберет эту экскурсию. Настоятельно рекомендуем!
    Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты видыОгромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты видыОгромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты видыОгромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды
  • У
    Ульянова
    12 января 2020
    Винные реки, сырные берега
    Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия. Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся.
  • Е
    Елена
    19 сентября 2019
    Винные реки, сырные берега
    8 сентября 2019 года мы с друзьями ходили на экскурсию «Винные реки, сырные берега»,нам очень все понравилось. сопровождение и содержание.
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    Гид Светлана молодец. интересный гид и собеседник. еще хотим поблагодарить водителя Эдуарда. поездка очень комфортная. Трипстер хорошо что вы нас всех объединяете.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Вon appétit, Лион
  2. Винные реки, сырные берега
  3. Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус
  4. Поездка на ферму по производству сыров
  5. Вкус Лиона
Сколько стоит экскурсия по Лиону в июне 2024
Сейчас в Лионе в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 67 до 1 140. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Лиона, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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