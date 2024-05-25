читать дальше очень и время тратим зря! Но на слейдущий день, Лариса так на впечатлила городом! Рассказала удивительные истории про культуру, историю, этой удивительной столицы. У экскурсовода огромные познания вообщем культуры Франции, будет очень интересно. Хотя 2 дня точно мало, решили еще вернуться туда посетить музеи. И конечно побаловать себя едой в этой гастрономической столице

Всем привет кто читает! Приехали с мужем в Лион и в первый день, решили что прям как то совсем не