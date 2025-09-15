Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Монпелье на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3.5 часа 6 отзывов Индивидуальная Из Монпелье - на живописную французскую винодельню Посетите очаровательную деревушку недалеко от Монпелье и узнайте секреты органического виноделия. Дегустация редких вин и дружелюбные хозяева ждут вас Начало: На остановке Odysseum от €155 за человека Пешая 2 часа 12 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Монпелье - открыть настоящую Южную Францию Погрузитесь в атмосферу Монпелье, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь местными деликатесами. Откройте тайны Южной Франции Начало: На площади Комедии от €80 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Средневековый шарм и вино французского юга (18+) Откройте для себя Монпелье: город, где средневековая архитектура встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу, полную истории и вкуса €250 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Монпелье

