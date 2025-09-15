Индивидуальная
Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
Посетите очаровательную деревушку недалеко от Монпелье и узнайте секреты органического виноделия. Дегустация редких вин и дружелюбные хозяева ждут вас
Начало: На остановке Odysseum
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
от €155 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
Погрузитесь в атмосферу Монпелье, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь местными деликатесами. Откройте тайны Южной Франции
Начало: На площади Комедии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Откройте для себя Монпелье: город, где средневековая архитектура встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу, полную истории и вкуса
17 сен в 10:00
18 сен в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Монпелье в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монпелье
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Монпелье в сентябре 2025
Сейчас в Монпелье в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 250. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Монпелье (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 19 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь