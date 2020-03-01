Выбирайте и другие экскурсии в Монпелье

Что вас ожидает

Винный привкус Монпелье

Вино — главная ценность провинции Лангедок-Руссильон. Именно здесь живут самые прогрессивные виноделы, идущие в ногу со временем. Я с удовольствием познакомлю вас с ними и расскажу, что такое терруар, апелласьон и кодали. А еще — как из красного сорта мерло делают белое вино, в чем заключается технология выращивания органического винограда и как расшифровать термины «пермакультура» и «агролесомелиорация».

Дегустация по правилам

Вы узнаете, что такое woofing — новая форма сотрудничества путешественников с виноделами. И конечно, попробуете чудесные вина, которые производятся в здании 1895 года. Во время дегустации я расскажу об основных правилах этой занимательной науки. В завершение, по желанию, вы сможете приобрести понравившиеся местные вина, мед и оливковое масло.

Кому подойдет экскурсия

Всем ценителям вина. В том числе, семьям с детьми — для маленьких путешественников на ферме тоже найдутся интересные и познавательные занятия. Ведь на ней живут лошади, куры и даже стадо овец.