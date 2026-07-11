Выбирайте и другие экскурсии в Монпелье

Лучшее время для посещения винодельни - с июня по август, когда погода теплая и солнечная, а виноградники находятся в самом расцвете. В это время вы сможете насладиться не только дегустацией, но и красотой природы. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя погода может быть более переменчивой. В остальное время года, несмотря на возможные дожди и прохладу, посещение остается возможным, но впечатления могут быть менее яркими.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность посетить французскую винодельню, где вы узнаете о терруаре и апелласьоне, а также о том, как из красного сорта мерло делают белое вино.Погрузитесь в атмосферу

Лангедок-Руссильона, познакомьтесь с прогрессивными виноделами и попробуйте вина, которые не найти в супермаркете. На ферме вас ждут не только дегустации, но и интересные занятия для детей. В завершение можно приобрести местные вина, мед и оливковое масло

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Винный привкус Монпелье

Вино — главная ценность провинции Лангедок-Руссильон. Именно здесь живут самые прогрессивные виноделы, идущие в ногу со временем. Я с удовольствием познакомлю вас с ними и расскажу, что такое терруар, апелласьон и кодали. А еще — как из красного сорта мерло делают белое вино, в чем заключается технология выращивания органического винограда и как расшифровать термины «пермакультура» и «агролесомелиорация».

Дегустация по правилам

Вы узнаете, что такое woofing — новая форма сотрудничества путешественников с виноделами. И конечно, попробуете чудесные вина, которые производятся в здании 1895 года. Во время дегустации я расскажу об основных правилах этой занимательной науки. В завершение, по желанию, вы сможете приобрести понравившиеся местные вина, мед и оливковое масло.

Кому подойдет экскурсия

Всем ценителям вина. В том числе, семьям с детьми — для маленьких путешественников на ферме тоже найдутся интересные и познавательные занятия. Ведь на ней живут лошади, куры и даже стадо овец.

Организационные детали