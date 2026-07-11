Выбирайте и другие экскурсии в Монпелье

Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
Посетите очаровательную деревушку недалеко от Монпелье и узнайте секреты органического виноделия. Дегустация редких вин и дружелюбные хозяева ждут вас
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность посетить французскую винодельню, где вы узнаете о терруаре и апелласьоне, а также о том, как из красного сорта мерло делают белое вино.
Погрузитесь в атмосферу читать дальшеуменьшить
Лангедок-Руссильона, познакомьтесь с прогрессивными виноделами и попробуйте вина, которые не найти в супермаркете. На ферме вас ждут не только дегустации, но и интересные занятия для детей. В завершение можно приобрести местные вина, мед и оливковое масло
Лучшее время для посещения винодельни - с июня по август, когда погода теплая и солнечная, а виноградники находятся в самом расцвете. В это время вы сможете насладиться не только дегустацией, но и красотой природы. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя погода может быть более переменчивой. В остальное время года, несмотря на возможные дожди и прохладу, посещение остается возможным, но впечатления могут быть менее яркими.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Винодельня
Описание экскурсии
Винный привкус Монпелье
Вино — главная ценность провинции Лангедок-Руссильон. Именно здесь живут самые прогрессивные виноделы, идущие в ногу со временем. Я с удовольствием познакомлю вас с ними и расскажу, что такое терруар, апелласьон и кодали. А еще — как из красного сорта мерло делают белое вино, в чем заключается технология выращивания органического винограда и как расшифровать термины «пермакультура» и «агролесомелиорация».
Дегустация по правилам
Вы узнаете, что такое woofing — новая форма сотрудничества путешественников с виноделами. И конечно, попробуете чудесные вина, которые производятся в здании 1895 года. Во время дегустации я расскажу об основных правилах этой занимательной науки. В завершение, по желанию, вы сможете приобрести понравившиеся местные вина, мед и оливковое масло.
Кому подойдет экскурсия
Всем ценителям вина. В том числе, семьям с детьми — для маленьких путешественников на ферме тоже найдутся интересные и познавательные занятия. Ведь на ней живут лошади, куры и даже стадо овец.
Организационные детали
Трансфер и дегустация напитков включены в стоимость экскурсии
Время в пути на автомобиле из центра Монпелье до винодельни — около 20 минут
Рекомендуем взять с собой перекус. Обед в рамках программы не предусмотрен
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке Odysseum
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Монпелье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 65 туристов
Друзья, добро пожаловать в Монпелье! Меня зовут Полина, и я ваш личный винный гид. Я родом из Москвы, но уже 15 лет моя жизнь связана с Францией. Вместе с мужем читать дальшеуменьшить
и двумя детьми мы не устаем путешествовать по миру — в этом году нам даже посчастливилось побывать на Мадагаскаре. У меня высшее филологическое образование и степень магистра в области винного туризма, которую я получила уже здесь, в Монпелье. Жду вас на прогулке под девизом «You can wine!»
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Карина
Прекрасная получилась поездка – теплая и душевная. Мы посетили несколько разных по своей концепции виноделен. Полина очень интересно рассказала об истории и настоящем. Теперь я знаю про праздники и фестивали, которые устраиваются на винодельнях. Как результат, очень хочется вернуться и окунуться в атмосферу этого праздника. Экскурсия отличная, очень рекомендую. Полине большое спасибо!
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O
Oleg
Чудесно провели день. Винодельни потрясающие, вина шикарные, рассказы Полины интересные. Эта экскурсия - самый лучший вариант времяпрепровождения в Монпелье на целый день!
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Т
Татьяна
Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую! Мы посетили 3 винодельни, узнали много интересного про происхождение виноградников Франции и особенности дегустации вин. Попробовали вина, оливковое масло, варенье, которые производятся на этих прекрасных винодельнях. Прошлись читать дальшеуменьшить
по их территориям, попробовав виноград на оставшихся лозах и насладившись неимоверным воздухом и видами. Полина прекрасный собеседник, знающий все про вино, историю Монпелье, лучшие заведения города и особенности жизни во Франции. Мы замечательно провели время. Огромное спасибо! Монпелье навсегда останется в наших сердцах!
+2
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Natalia
Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась! Спасибо Полине большое за компанию и за рекомендации!
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Евгения
Настоятельно рекомендую экскурсии с Полиной! Я провела с ней почти два дня: мы ездили на виноградники и бродили по старому городу Монпелье. Полина оставила не только приятное впечатление от увиденного, но и от самой себя! Приятно знакомиться с такими эмпатичными, открытыми людьми!
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В
Виктория
Полина эксперт в винах, но при этом не перегружает Вас деталями если Вам они не нужны (а если нужны, то Полина с удовольствием поделится всем что знает, и Вас ждет читать дальшеуменьшить
экскурсия с профессионалом):)))) Экскурсовод быстро подстраивается под все Ваши нужды, и разговор идет легко и непринужденно! С Полиной замечательно, весело, Вы наслаждаетесь красотой Францией и ее лучшими винами, узнаете что-то особенное и новое даже если до этого побывали на множестве других винных экскурсиях:) что же еще можно пожелать:)))) спасибо!!!!
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