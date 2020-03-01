Выбирайте и другие экскурсии в Монпелье

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  3. Из Монпелье — на живописную французскую винодельню!

Увидеть, как живут и работают местные виноделы, и продегустировать лучшие сорта вин

Полина
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Полина – ваш гид
Мы отправимся в гости к моим друзьям-виноделам в очаровательную деревушку недалеко от Монпелье.

Вы узнаете, как хозяину винодельни удалось создать на ферме уникальную экосистему и чем органическое вино отличается от обычного.

А еще попробуете редкие вина, которые не найти в супермаркете!
€45
43 за человека
скидка5%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на остановке Odysseum
Забронировать экскурсию
Из Монпелье — на живописную французскую винодельню!
Из Монпелье — на живописную французскую винодельню!

Что вас ожидает

Винный привкус Монпелье
Вино — главная ценность провинции Лангедок-Руссильон. Именно здесь живут самые прогрессивные виноделы, идущие в ногу со временем. Я с удовольствием познакомлю вас с ними и расскажу, что такое терруар, апелласьон и кодали. А еще — как из красного сорта мерло делают белое вино, в чем заключается технология выращивания органического винограда и как расшифровать термины «пермакультура» и «агролесомелиорация».

Дегустация по правилам
Вы узнаете, что такое woofing — новая форма сотрудничества путешественников с виноделами. И конечно, попробуете чудесные вина, которые производятся в здании 1895 года. Во время дегустации я расскажу об основных правилах этой занимательной науки. В завершение, по желанию, вы сможете приобрести понравившиеся местные вина, мед и оливковое масло.

Кому подойдет экскурсия

Всем ценителям вина. В том числе, семьям с детьми — для маленьких путешественников на ферме тоже найдутся интересные и познавательные занятия. Ведь на ней живут лошади, куры и даже стадо овец.

Организационные детали

  • Трансфер и дегустация включены в стоимость экскурсии.
  • Время в пути на автомобиле из центра Монпелье до винодельни — около 20 минут.
Из Монпелье — на живописную французскую винодельню!
Из Монпелье — на живописную французскую винодельню!
Из Монпелье — на живописную французскую винодельню!
Из Монпелье — на живописную французскую винодельню!
Из Монпелье — на живописную французскую винодельню!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на остановке Odysseum.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Полина
Полина
Друзья, добро пожаловать в Монпелье! Меня зовут Полина, и я ваш личный винный гид. Я родом из Москвы, но уже 15 лет моя жизнь связана с Францией. Вместе с мужем и двумя детьми мы не устаем путешествовать по миру — в этом году нам даже посчастливилось побывать на Мадагаскаре. У меня высшее филологическое образование и степень магистра в области винного туризма, которую я получила уже здесь, в Монпелье. Жду вас на прогулке под девизом «You can wine!»
Напишите мне

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