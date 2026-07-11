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и места, мимо которых без гида легко пройти и не заметить. Анна рассказывала много интересного об истории города, о людях, творивших его историю, об обычаях и традициях,посоветовала куда зайти и что посмотреть еще. Мы не скучали ни минуты, время пролетело незаметно в тёплой и доброжелательной атмосфере, спасибо Анне!