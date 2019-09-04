Н Наталья 4

Впервые были в этом городе и нужен был гид на полдня, которыми мы располагали. Анне удалось обеспечить комфортное и познавательное пребывание в этом месте, которое она сама понимает, любит и с удовольствием о нем рассказывает. Спасибо!