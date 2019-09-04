Все экскурсии в Монпелье
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Монпелье – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €45. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Монпелье почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€78
за 1-6 чел.
Монпелье — открыть настоящую Южную Францию
Погрузиться в аутентичную жизнь и неизведанную историю города на прогулке по самым ярким его местам
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€45
за 1 чел.
Из Монпелье — на живописную французскую винодельню!
Увидеть, как живут и работают местные виноделы, и продегустировать лучшие сорта вин
Последние отзывы «Экскурсии Монпелье»
- ННаталья4 сентября 2019Впервые были в этом городе и нужен был гид на полдня, которыми мы располагали. Анне удалось обеспечить комфортное и познавательное пребывание в этом месте, которое она сама понимает, любит и с удовольствием о нем рассказывает. Спасибо!