Индивидуальная
Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
Посетите очаровательную деревушку недалеко от Монпелье и узнайте секреты органического виноделия. Дегустация редких вин и дружелюбные хозяева ждут вас
Начало: На остановке Odysseum
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €155 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
Погрузитесь в атмосферу Монпелье, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь местными деликатесами. Откройте тайны Южной Франции
Начало: На площади Комедии
17 авг в 10:30
18 авг в 10:30
от €80 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Вкусы и ароматы Монпелье - гастрономический променад
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Монпелье, где вас ждут кофе, круассаны, шоколад и вино. Узнайте, что связывает город с Франсуа Рабле и Маркизом де Садом
Начало: На площади Комеди
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €100 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Откройте для себя Монпелье: город, где средневековая архитектура встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу, полную истории и вкуса
7 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Эг Морт: крепость, месторождение соли и родина розовых фламинго
Исследуйте средневековую крепость Эг Морт, где король Людовик IX начинал крестовые походы. Откройте для себя солончаки и розовых фламинго
Начало: У башни Констанс
7 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от €250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
К
Прекрасная получилась поездка – теплая и душевная. Мы посетили несколько разных по своей концепции виноделен. Полина очень интересно рассказала об
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Побывали на интересной и вкусной экскурсии с Полиной по Монпелье. Дегустировали горячий шоколад и свежайшие круассаны. Маршрут очень понравился. Красивая и приятная прогулка. Экскурсию однозначно рекомендуем.
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Настоятельно рекомендую экскурсии с Полиной! Я провела с ней почти два дня: мы ездили на виноградники и бродили по старому
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Интересный тур, замечательный маршрут по основным достопримечательностям старого города!
Анна поделилась секретами города со мной и любовь к Монпелье Рекомендую всем
Анна поделилась секретами города со мной и любовь к Монпелье Рекомендую всем
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O
Чудесно провели день. Винодельни потрясающие, вина шикарные, рассказы Полины интересные. Эта экскурсия - самый лучший вариант времяпрепровождения в Монпелье на целый день!
+1
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Ю
Прекрасно провели время с Анной на пешеходной экскурсии по Монпелье!
Маршрут был продуман до мелочей - уютные улочки,скрытые дворики, старинные здания
Маршрут был продуман до мелочей - уютные улочки,скрытые дворики, старинные здания
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Знания о регионе, выключенность в организацию экскурсии, сонастройка с моими ожиданиями и предложения дополнительных вариантов знакомства с регионом Мария подготовила
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А
Ездили на экскурсию по винодельням рядом с Монпелье. Когда планировали экскурсию, наслушались мнения знакомых, которые критически относились к региону Лангедок,
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O
Замечательная экскурсия с Анной!
Благодаря Анне мы прекрасно посмотрели Монтпельер!
Очень красивый город!
И Анна - дружелюбная, обаятельная и знающая!
Мы получили большое удовольствие от нашей прогулки с Анной!
Будем всем рекомендовать! 😊
Благодаря Анне мы прекрасно посмотрели Монтпельер!
Очень красивый город!
И Анна - дружелюбная, обаятельная и знающая!
Мы получили большое удовольствие от нашей прогулки с Анной!
Будем всем рекомендовать! 😊
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Нам с дочкой очень понравилась экскурсия. Мы узнали много нового об этом прекрасном городе на юге Франции.
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Всего 25 отзывов в Монпелье
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Ответы на вопросы от путешественников по Монпелье
Самые популярные экскурсии в Монпелье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Сколько стоит экскурсия по Монпелье в августе 2026
Сейчас в Монпелье можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 250. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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