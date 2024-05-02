Экскурсия по Монпелье предлагает уникальную возможность узнать о его роли как торгового и духовного центра.Прогулка по узким улочкам и площадям познакомит с историей евреев и протестантов, спасавшихся от гонений. Посетители

увидят площадь Комедии, старейшие еврейские бани и первый ботанический сад Франции. Увлекательный рассказ о современном Монпелье, его динамичном развитии и культурных событиях дополнит впечатления. Завершится экскурсия на площади Пейру с панорамным видом на город

Описание экскурсии

Торговый, духовный и интеллектуальный центр

Гуляя по лабиринту узких прохладных улочек и уютных площадей с характерными особняками прошлых веков, вы узнаете о роли стратегического положения города между Ниццей и Бордо, на перекрестке с Испанией и Италией. Я расскажу о спасавшихся здесь от гонений в Испании евреях, о протестантах и о том, как толерантность помогла стать Монпелье богатым и энергичным. Отдельно поговорим о современной жизни — причинах динамичного развития города, преимуществах перед «распиаренной» Ниццей и многочисленных летних фестивалях музыки, танца, архитектуры и других ярких мероприятиях.

Архитектурная атмосфера Монпелье

Начнем на площади Комедии, одной из самых больших площадей Европы, с ее элегантными домами в парижском стиле и оживлённой атмосферой, многочисленными ресторанами и магазинами, пройдемся мимо здания Оперы и повернем в Старый город — самый большой пешеходный центр Франции. Возле красивого здания Палаты торговли и промышленности вы узнаете о его необычном предназначении. В церкви Святого Роха услышите легенду о покровителе города Монпелье. А также увидите воздушное здание рынка, выполненное по моде 19 века из стекла и железа, в котором, по желанию, сможете приобрести самые свежие местные деликатесы.

Другие грани города

Кроме того, я покажу, где находятся самые древние еврейские бани Франции, а по некоторым данным и всей Европы, первый ботанический сад страны и Триумфальную Арку. У величественного собора Святого Петра вы узнаете, что Монпелье это еще и студенческий городок, именно здесь находится самый старый действующий факультет медицины, на котором учились закадычные друзья Франсуа Рабле и Мишель де Нотр-Дам, известный нам как Нострадамус. Прогулка закончится на самой высокой точке города, площади Пейру, откуда вы взглянете на окрестности Монпелье и акведук Святого Климента с лучшего панорамного ракурса.