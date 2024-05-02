Прогулка по узким улочкам и площадям познакомит с историей евреев и протестантов, спасавшихся от гонений. Посетители
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история города
- 🏛️ Архитектурные памятники
- 🍷 Дегустация местных деликатесов
- 📚 Интересные факты о Нострадамусе
- 🎨 Культурные мероприятия и фестивали
Что можно увидеть
- Площадь Комедии
- Здание Оперы
- Палата торговли и промышленности
- Церковь Святого Роха
- Еврейские бани
- Ботанический сад
- Триумфальная Арка
- Собор Святого Петра
- Площадь Пейру
- Акведук Святого Климента
Описание экскурсии
Торговый, духовный и интеллектуальный центр
Гуляя по лабиринту узких прохладных улочек и уютных площадей с характерными особняками прошлых веков, вы узнаете о роли стратегического положения города между Ниццей и Бордо, на перекрестке с Испанией и Италией. Я расскажу о спасавшихся здесь от гонений в Испании евреях, о протестантах и о том, как толерантность помогла стать Монпелье богатым и энергичным. Отдельно поговорим о современной жизни — причинах динамичного развития города, преимуществах перед «распиаренной» Ниццей и многочисленных летних фестивалях музыки, танца, архитектуры и других ярких мероприятиях.
Архитектурная атмосфера Монпелье
Начнем на площади Комедии, одной из самых больших площадей Европы, с ее элегантными домами в парижском стиле и оживлённой атмосферой, многочисленными ресторанами и магазинами, пройдемся мимо здания Оперы и повернем в Старый город — самый большой пешеходный центр Франции. Возле красивого здания Палаты торговли и промышленности вы узнаете о его необычном предназначении. В церкви Святого Роха услышите легенду о покровителе города Монпелье. А также увидите воздушное здание рынка, выполненное по моде 19 века из стекла и железа, в котором, по желанию, сможете приобрести самые свежие местные деликатесы.
Другие грани города
Кроме того, я покажу, где находятся самые древние еврейские бани Франции, а по некоторым данным и всей Европы, первый ботанический сад страны и Триумфальную Арку. У величественного собора Святого Петра вы узнаете, что Монпелье это еще и студенческий городок, именно здесь находится самый старый действующий факультет медицины, на котором учились закадычные друзья Франсуа Рабле и Мишель де Нотр-Дам, известный нам как Нострадамус. Прогулка закончится на самой высокой точке города, площади Пейру, откуда вы взглянете на окрестности Монпелье и акведук Святого Климента с лучшего панорамного ракурса.
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Отзывы и рейтинг
Маршрут был продуман до мелочей - уютные улочки,скрытые дворики, старинные здания и места, мимо которых без гида легко пройти и не
Анна поделилась секретами города со мной и любовь к Монпелье Рекомендую всем