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  3. Монпелье — открыть настоящую Южную Францию

Погрузиться в аутентичную жизнь и неизведанную историю города на прогулке по самым ярким его местам

Анна
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Анна – ваш гид
Гуляя по малоизвестному Монпелье, вы узнаете о его богатом торговом, духовном и интеллектуальном прошлом, увидите старейшие еврейские бани, первый ботанический сад страны и факультет, на котором учился Нострадамус, попробуете местные деликатесы и дополните представление об обаятельном Юге Франции.
От 78 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Комедии
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Монпелье — открыть настоящую Южную Францию
Монпелье — открыть настоящую Южную Францию

Что вас ожидает

Торговый, духовный и интеллектуальный центр
Гуляя по лабиринту узких прохладных улочек и уютных площадей с характерными особняками прошлых веков, вы узнаете о роли стратегического положения города между Ниццей и Бордо, на перекрестке с Испанией и Италией. Я расскажу о спасавшихся здесь от гонений в Испании евреях, о протестантах и о том, как толерантность помогла стать Монпелье богатым и энергичным. Отдельно поговорим о современной жизни — причинах динамичного развития города, преимуществах перед «распиаренной» Ниццей и многочисленных летних фестивалях музыки, танца, архитектуры и других ярких мероприятиях.

Архитектурная атмосфера Монпелье
Начнем на площади Комедии, одной из самых больших площадей Европы, с ее элегантными домами в парижском стиле и оживлённой атмосферой, многочисленными ресторанами и магазинами, пройдемся мимо здания Оперы и повернем в Старый город — самый большой пешеходный центр Франции. Возле красивого здания Палаты торговли и промышленности вы узнаете о его необычном предназначении. В церкви Святого Роха услышите легенду о покровителе города Монпелье. А также увидите воздушное здание рынка, выполненное по моде 19 века из стекла и железа, в котором, по желанию, сможете приобрести самые свежие местные деликатесы.

Другие грани города
Кроме того, я покажу, где находятся самые древние еврейские бани Франции, а по некоторым данным и всей Европы, первый ботанический сад страны и Триумфальную Арку. У величественного собора Святого Петра вы узнаете, что Монпелье это еще и студенческий городок, именно здесь находится самый старый действующий факультет медицины, на котором учились закадычные друзья Франсуа Рабле и Мишель де Нотр-Дам, известный нам как Нострадамус. Прогулка закончится на самой высокой точке города, площади Пейру, откуда вы взглянете на окрестности Монпелье и акведук Святого Климента с лучшего панорамного ракурса.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная.
  • Дополнительные расходы по пути не предусмотрены.
Монпелье — открыть настоящую Южную Францию
Монпелье — открыть настоящую Южную Францию
Монпелье — открыть настоящую Южную Францию
Монпелье — открыть настоящую Южную Францию
Монпелье — открыть настоящую Южную Францию
Монпелье — открыть настоящую Южную Францию
Монпелье — открыть настоящую Южную Францию
Монпелье — открыть настоящую Южную Францию
Монпелье — открыть настоящую Южную Францию
Монпелье — открыть настоящую Южную Францию
Монпелье — открыть настоящую Южную Францию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Комедии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
После двадцатилетнего проживания в разных городах стран Европы (Милане, Парме, Венеции, Брюсселе, Барселоне, Мадриде, Берлине, Ницце), а до недавнего времени и Париже, где я тоже проводила экскурсии, я бросила якорь своего «корабля» судьбы в милой гавани Монпелье. Вот уже полгода я не перестаю наслаждаться жизнью в этом чудном городе и с удовольствием открою его и вам!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 сентября 2019
Впервые были в этом городе и нужен был гид на полдня, которыми мы располагали. Анне удалось обеспечить комфортное и познавательное пребывание в этом месте, которое она сама понимает, любит и с удовольствием о нем рассказывает. Спасибо!

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