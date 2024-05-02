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Монпелье - открыть настоящую Южную Францию

Погрузитесь в атмосферу Монпелье, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь местными деликатесами. Откройте тайны Южной Франции
Экскурсия по Монпелье предлагает уникальную возможность узнать о его роли как торгового и духовного центра.

Прогулка по узким улочкам и площадям познакомит с историей евреев и протестантов, спасавшихся от гонений. Посетители
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увидят площадь Комедии, старейшие еврейские бани и первый ботанический сад Франции.

Увлекательный рассказ о современном Монпелье, его динамичном развитии и культурных событиях дополнит впечатления. Завершится экскурсия на площади Пейру с панорамным видом на город

4.9
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история города
  • 🏛️ Архитектурные памятники
  • 🍷 Дегустация местных деликатесов
  • 📚 Интересные факты о Нострадамусе
  • 🎨 Культурные мероприятия и фестивали
Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
Монпелье - открыть настоящую Южную Францию

Что можно увидеть

  • Площадь Комедии
  • Здание Оперы
  • Палата торговли и промышленности
  • Церковь Святого Роха
  • Еврейские бани
  • Ботанический сад
  • Триумфальная Арка
  • Собор Святого Петра
  • Площадь Пейру
  • Акведук Святого Климента

Описание экскурсии

Торговый, духовный и интеллектуальный центр

Гуляя по лабиринту узких прохладных улочек и уютных площадей с характерными особняками прошлых веков, вы узнаете о роли стратегического положения города между Ниццей и Бордо, на перекрестке с Испанией и Италией. Я расскажу о спасавшихся здесь от гонений в Испании евреях, о протестантах и о том, как толерантность помогла стать Монпелье богатым и энергичным. Отдельно поговорим о современной жизни — причинах динамичного развития города, преимуществах перед «распиаренной» Ниццей и многочисленных летних фестивалях музыки, танца, архитектуры и других ярких мероприятиях.

Архитектурная атмосфера Монпелье

Начнем на площади Комедии, одной из самых больших площадей Европы, с ее элегантными домами в парижском стиле и оживлённой атмосферой, многочисленными ресторанами и магазинами, пройдемся мимо здания Оперы и повернем в Старый город — самый большой пешеходный центр Франции. Возле красивого здания Палаты торговли и промышленности вы узнаете о его необычном предназначении. В церкви Святого Роха услышите легенду о покровителе города Монпелье. А также увидите воздушное здание рынка, выполненное по моде 19 века из стекла и железа, в котором, по желанию, сможете приобрести самые свежие местные деликатесы.

Другие грани города

Кроме того, я покажу, где находятся самые древние еврейские бани Франции, а по некоторым данным и всей Европы, первый ботанический сад страны и Триумфальную Арку. У величественного собора Святого Петра вы узнаете, что Монпелье это еще и студенческий городок, именно здесь находится самый старый действующий факультет медицины, на котором учились закадычные друзья Франсуа Рабле и Мишель де Нотр-Дам, известный нам как Нострадамус. Прогулка закончится на самой высокой точке города, площади Пейру, откуда вы взглянете на окрестности Монпелье и акведук Святого Климента с лучшего панорамного ракурса.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Комедии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Монпелье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 109 туристов
После двадцатилетнего проживания в разных городах стран Европы (Милане, Парме, Венеции, Брюсселе, Барселоне, Мадриде, Берлине, Ницце), а до недавнего времени и Париже, где я тоже проводила экскурсии, я бросила якорь своего «корабля» судьбы в милой гавани Монпелье. Вот уже полгода я не перестаю наслаждаться жизнью в этом чудном городе и с удовольствием открою его и вам!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
2
3
2
1
валентина
Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!
Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!
Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!
Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!
Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!
Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!
Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!
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Olga
Экскурсия понравилась, рекомендуем! Прошлись по центру, многое успели посмотреть
Экскурсия понравилась, рекомендуем! Прошлись по центру, многое успели посмотреть
Экскурсия понравилась, рекомендуем! Прошлись по центру, многое успели посмотреть
Экскурсия понравилась, рекомендуем! Прошлись по центру, многое успели посмотреть
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Ю
Прекрасно провели время с Анной на пешеходной экскурсии по Монпелье!
Маршрут был продуман до мелочей - уютные улочки,скрытые дворики, старинные здания и места, мимо которых без гида легко пройти и не
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заметить. Анна рассказывала много интересного об истории города, о людях, творивших его историю, об обычаях и традициях,посоветовала куда зайти и что посмотреть еще. Мы не скучали ни минуты, время пролетело незаметно в тёплой и доброжелательной атмосфере, спасибо Анне!

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Людмила
Интересный тур, замечательный маршрут по основным достопримечательностям старого города!
Анна поделилась секретами города со мной и любовь к Монпелье Рекомендую всем
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Е
В целом, экскурсия неплохая. Однако ожидали, что она будет более наполненная, учитывая стоимость за 2 часа - 156 евро (2 взрослых, 2 детей 11 и 12 лет). Мне не хватило
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рассказов о Монпелье. Встречали таких экскурсоводов, которые знают столько, что говорят, говорят, говорят. В данном случае было совсем не так. Очень удивило то, что не дошли до некоторых заявленных достопримечательностей маршрута и Анна объявила, что экскурсия закончена, т к 2 часа прошло. Обычно экскурсоводы очень переживают о том, чтобы все успеть и поторапливают туристов. И ключевым моментом, особенно у частных экскурсоводов, является как раз таки маршрут и дать максимум инфо. У Анны ключевым моментом является время. Потому не отвлекайтесь на приятные разговоры и вопросы, иначе не успеете.
Хочу отметить, что Анна - девушка воспитанная и интеллигентная. Ответила на много наших вопросов, показала вкусные места.

Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв, Евгения! Мне тоже жаль, что вы не все успели посмотреть, но, как вы помните, вы
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пришли чуть позже на экскурсию (минут на 10-15), и мы ее закончили тоже минут на 10-15 позже. Время на экскурсию указано примерно, и бывает, что заканчиваем по-раньше. Я всегда стремлюсь показать путешественникам все, и когда у меня есть возможность, задерживаюсь, но, к сожалению, в тот день я никак не могла остаться еще на большое время. Евгения, пожалуйста, не переживайте, вы посмотрели основные достопримечательности Монпелье, а про оставшиеся я вам все-таки немного рассказала. Во время экскурсии я стараюсь сделать так, чтобы можно было прочувствовать типичную атмосферу юга Франции, ведь этот маршрут можно пробежать и за час и быстрее, отметиться у всех точек, но вот впечатление у вас останется совсем другое… Мне тоже было очень приятно с вами гулять, и я с удовольствием "отвлекалась на приятные разговоры и вопросы", ведь для меня, давно проживающей в Европе, эти экскурсии не просто передача информации, а еще и общение со "своими"! Вы очень классные, все 6 (даже ваши 2 собачки), приезжайте еще, удачи!

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О
Очень интересная экскурсия по старому центру Монпелье. Мы посмотрели разные любопытные места Монпелье, послушали их истории, узнали про местных святых. Экскурсия длилась 2 часа и этого времени достаточно для осмотра основных достопримечательностей. Спасибо большое Анне за наше знакомство с Монпелье.
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