3.5 часа
Индивидуальная
Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
Увидеть, как живут и работают местные виноделы, и продегустировать лучшие сорта вин
Начало: На остановке Odysseum
Завтра в 10:00
7 дек в 15:30
от €155 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
Погрузиться в аутентичную жизнь и неизведанную историю города на прогулке по самым ярким его местам
Начало: На площади Комедии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €80 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Погрузиться в утончённую гедонистическую атмосферу солнечного Монпелье на прогулке с архитектором
7 дек в 12:00
8 дек в 10:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна19 октября 2024Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую! Мы посетили 3 винодельни, узнали много интересного про происхождение виноградников Франции и особенности дегустации вин. Попробовали вина,
- ААлександра8 октября 2024Это была шикарная экскурсия! Прошло несколько месяцев, помню ее до сих пор!
- NNatalia6 июля 2024Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась! Спасибо Полине большое за компанию и за рекомендации!
- ввалентина2 мая 2024Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!
- ВВиктория8 марта 2024Спасибо большое Анне за экскурсию! В Монпелье гид обязателен, иначе можно пропустить столько интересных и потайных мест о которых знают только местные:)) Экскурсия прошла интересно и весело!:)))))) Спасибо большое Анне за экскурсию!
- ББорис29 сентября 2023Интересная экскурссия для первого знакомства с городом. Анна интересная личность и общаться было очень приятно в такой дружеской атмосфере. Также Анна подсказала нам интересные рестораны и красивые уголки города. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Монпелье в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Монпелье в декабре 2024
Сейчас в Монпелье в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 155. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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