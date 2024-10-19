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в валентина Монпелье - открыть настоящую Южную Францию Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!

В Виктория Монпелье - открыть настоящую Южную Францию Спасибо большое Анне за экскурсию! В Монпелье гид обязателен, иначе можно пропустить столько интересных и потайных мест о которых знают только местные:)) Экскурсия прошла интересно и весело!:)))))) Спасибо большое Анне за экскурсию!