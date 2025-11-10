Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу. За 4 часа с нами вы сможете посетить средневековый порт на вершине горы, парфюмерную фабрику и древнюю церковь. В конце маршрута вас ждет Монако, где проводится «Формула 1» и находится самые известные казино в мире.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Экскурсия в Сен Тропе

Сен Тропе — это не просто курорт, а настоящее воплощение европейского шика и стиля. Здесь вас ждут чудесные песчаные пляжи и живописные сосновые рощи, которые создают уникальную атмосферу для отдыха.

Что посетить в Сен Тропе

Музей Моря — погружение в историю и культуру мореплавания.

Мифический порт — отсюда открываются потрясающие виды на море.

Порт Гримо — этот район часто называют французской Венецией благодаря его уникальным каналам и архитектуре.

Природа и архитектура

С панорамных террас открывается завораживающий вид на долину Siagne. Это место подарит вам невероятные эмоции и вдохновение.

Исторические достопримечательности

Не упустите возможность увидеть замок, построенный в 11 веке, и церковь Святого Мишеля в романском стиле. Эти местечки хранит много тайн и историй, которые стоит узнать.

Неповторимая атмосфера

В Сен Тропе вас ждут очаровательные мосты, бутики с изысканными товарами и прелестные жилища, которые будут радовать глаз. Это путешествие станет настоящим наслаждением и поможет вам отвлечься от повседневных забот.