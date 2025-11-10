Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу.
За 4 часа с нами вы сможете посетить средневековый порт на вершине горы, парфюмерную фабрику и древнюю церковь. В конце маршрута вас ждет Монако, где проводится «Формула 1» и находится самые известные казино в мире.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные средневековые порты
- 🏖️ Прекрасные пляжи и природа
- 🏰 Исторические замки и церкви
- 🚤 Путешествие по Лазурному берегу
- 🎲 Визит в знаменитое Монако
Что можно увидеть
- Музей Моря
- Порт Гримо
- Церковь Святого Мишеля
- Монако
Описание экскурсии
Экскурсия в Сен Тропе
Сен Тропе — это не просто курорт, а настоящее воплощение европейского шика и стиля. Здесь вас ждут чудесные песчаные пляжи и живописные сосновые рощи, которые создают уникальную атмосферу для отдыха.
Что посетить в Сен Тропе
- Музей Моря — погружение в историю и культуру мореплавания.
- Мифический порт — отсюда открываются потрясающие виды на море.
- Порт Гримо — этот район часто называют французской Венецией благодаря его уникальным каналам и архитектуре.
Природа и архитектура
С панорамных террас открывается завораживающий вид на долину Siagne. Это место подарит вам невероятные эмоции и вдохновение.
Исторические достопримечательности
Не упустите возможность увидеть замок, построенный в 11 веке, и церковь Святого Мишеля в романском стиле. Эти местечки хранит много тайн и историй, которые стоит узнать.
Неповторимая атмосфера
В Сен Тропе вас ждут очаровательные мосты, бутики с изысканными товарами и прелестные жилища, которые будут радовать глаз. Это путешествие станет настоящим наслаждением и поможет вам отвлечься от повседневных забот.
Несколько раз в неделю
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- В одном лице водитель-экскурсовод, транспорт и все расходы связанные с нашим транспортом (паркинг, топливо, платные дороги)
Что не входит в цену
- Посещение музеев и мероприятий, ваши личные расходы и покупки, дополнительное время
Место начала и завершения?
Гостиница или адрес где вы проживаете
Когда и сколько длится?
Когда: Несколько раз в неделю
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
