Владимир проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Канны – мир кино

Около получаса дороги от Ниццы, и вы окажетесь в одном из самых кинематографичных (во всех смыслах) городов мира. Погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актеров и режиссеров. В декорациях Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним российских лауреатов, а по пути заглянем в далекое прошлое города, который родился до нашей эры.

Антиб – порт миллиардеров

Роскошные яхты очень украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдете по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде 4-конечной звезды.

Сен-Поль-де-Ванс – средневековое очарование

В свое время здесь жил Марк Шагал. Вслед за ним вы влюбитесь в романтичный городок-крепость на высоком холме. Узнаете, чем прославилась гостиница «Золотая голубка» и чем так привлекательны местные галереи искусства.