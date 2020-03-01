Владимир проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья

Продолжить знакомство с городами Французской ривьеры, пройти по следам актеров и художников

Владимир
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Владимир – экскурсионное агентство
Красная дорожка Каннского кинофестиваля, белоснежные яхты в лазурной воде, средневековые лабиринты улочек – вы познакомитесь с городами западной части Лазурного берега и сделаете сказочные снимки.

Найдете отпечатки рук любимых актеров, увидите форт 16 века, где заключили Наполеона, и поймете, что привлекало Пикассо и Шагала в крошечном Сен-Поль-де-Ванс.
69 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 7 человек
Встреча у вашего отеля в Ницце
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Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья

Что вас ожидает

Канны – мир кино
Около получаса дороги от Ниццы, и вы окажетесь в одном из самых кинематографичных (во всех смыслах) городов мира. Погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актеров и режиссеров. В декорациях Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним российских лауреатов, а по пути заглянем в далекое прошлое города, который родился до нашей эры.

Антиб – порт миллиардеров
Роскошные яхты очень украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдете по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде 4-конечной звезды.

Сен-Поль-де-Ванс – средневековое очарование
В свое время здесь жил Марк Шагал. Вслед за ним вы влюбитесь в романтичный городок-крепость на высоком холме. Узнаете, чем прославилась гостиница «Золотая голубка» и чем так привлекательны местные галереи искусства.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Экскурсия проводится для группы от 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии
  • Мы не посещаем музеи
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Ниццы включен в стоимость экскурсии
  • Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке.

Программа этой экскурсии входит в программу нашего «Большого путешествия по Лазурному берегу» — заказать можно здесь

Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья

Экскурсия проводится ежедневно в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Ницце.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.
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