Владимир проводит ещё 3 экскурсии

Посетите знаменитые Канны, где каждый год проходит всемирно известный кинофестиваль.Прогуляйтесь по набережной Круазет, ощутите атмосферу мирового кинематографа, увидите места, которыми восхищались звезды кино.В Антибе вас ждут величественные яхты и уединенные

улочки Старого города, а также истории о форте Карре. Сен-Поль-де-Ванс поразит вас своим средневековым шармом и искусством, которое вдохновляло таких художников, как Пикассо и Шагал. Экскурсия на автомобиле с профессиональным гидом, включает трансфер из Ниццы, исключает посещение музеев, но обещает незабываемые впечатления и фотографии, достойные лучших альбомов

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Канны – мир кино

Около получаса дороги от Ниццы, и вы окажетесь в одном из самых кинематографичных (во всех смыслах) городов мира. Погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актеров и режиссеров. В декорациях Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним российских лауреатов, а по пути заглянем в далекое прошлое города, который родился до нашей эры.

Антиб – порт миллиардеров

Роскошные яхты очень украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдете по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде 4-конечной звезды.

Сен-Поль-де-Ванс – средневековое очарование

В свое время здесь жил Марк Шагал. Вслед за ним вы влюбитесь в романтичный городок-крепость на высоком холме. Узнаете, чем прославилась гостиница «Золотая голубка» и чем так привлекательны местные галереи искусства.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на автомобиле

Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.

Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии

Мы не посещаем музеи

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Трансфер из Ниццы включен в стоимость экскурсии

Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке.

Программа этой экскурсии входит в программу нашего «Большого путешествия по Лазурному берегу» — заказать можно здесь