Владимир проводит ещё 3 экскурсии

🎬 Прогулка по красной дорожке Каннского кинофестиваля
🛥️ Вид на роскошные яхты в Антибе
🏰 Посещение форта Карре 16 века
🎨 Вдохновение от искусства в Сен-Поль-де-Ванс
🚗 Удобный трансфер из Ниццы и обратно
Что можно увидеть
Дворец фестивалей
Красная дорожка
Аллея с отпечатками рук
Форт Карре
Гостиница «Золотая голубка»
Описание экскурсии
Канны – мир кино
Около получаса дороги от Ниццы, и вы окажетесь в одном из самых кинематографичных (во всех смыслах) городов мира. Погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актеров и режиссеров. В декорациях Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним российских лауреатов, а по пути заглянем в далекое прошлое города, который родился до нашей эры.
Антиб – порт миллиардеров
Роскошные яхты очень украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдете по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде 4-конечной звезды.
Сен-Поль-де-Ванс – средневековое очарование
В свое время здесь жил Марк Шагал. Вслед за ним вы влюбитесь в романтичный городок-крепость на высоком холме. Узнаете, чем прославилась гостиница «Золотая голубка» и чем так привлекательны местные галереи искусства.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на автомобиле
Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии
Мы не посещаем музеи
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер из Ниццы включен в стоимость экскурсии
Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке.
Программа этой экскурсии входит в программу нашего «Большого путешествия по Лазурному берегу» — заказать можно здесь
ежедневно в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Цена за человека если вы бронируете 3 места
€166
Цена за человека если вы бронируете 4 места
€125
Цена за человека если вы бронируете 5 мест
€140
Цена за человека если вы бронируете 6 мест
€117
Цена за человека если вы бронируете 7-8 мест
€99
Стандартный
€249
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Ницце
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 883 туристов
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
–
3
2
2
–
1
–
С
Светлана
Экскурсия замечательная и познавательная, Канны - супер!!! Экскурсовод Владимир выше всяких похвал!!
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Оксана
Великолепная экскурсия. Гид Анна разносторонне и интересно рассказала о регионе. Организовано все на отлично. Очень приятный и образованный человек. Рекомендую!
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А
Алия
Была на экскурсии в Каннах, посмотрели Антиб и Сан-Поль-де-Ванс. Время пролетело на одном дыхании, спасибо гиду Владимиру за интересную экскурсию.
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С
Светлана
Спасибо гиду Владимиру, я уже была в Каннах, но даже не думала, что тут столько всего интересного, такая история богатая и насыщенная, очень познавательно было, интересно.
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З
Захар
Все понравилось, замечательно. Сан-Поль-де-Ванс очень красивый. Хочется посетить другие экскурсии гида Владимира.
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П
Пётр
Насыщенная экскурсия, за несколько часов так много всего увидели и узнали. Здорово! Машина комфортная, гид Владимир молодец!
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