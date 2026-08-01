Владимир проводит ещё 3 экскурсии

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Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья (из Ниццы)

Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Посетите знаменитые Канны, где каждый год проходит всемирно известный кинофестиваль.

Прогуляйтесь по набережной Круазет, ощутите атмосферу мирового кинематографа, увидите места, которыми восхищались звезды кино.

В Антибе вас ждут величественные яхты и уединенные
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улочки Старого города, а также истории о форте Карре.

Сен-Поль-де-Ванс поразит вас своим средневековым шармом и искусством, которое вдохновляло таких художников, как Пикассо и Шагал.

Экскурсия на автомобиле с профессиональным гидом, включает трансфер из Ниццы, исключает посещение музеев, но обещает незабываемые впечатления и фотографии, достойные лучших альбомов

5
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Прогулка по красной дорожке Каннского кинофестиваля
  • 🛥️ Вид на роскошные яхты в Антибе
  • 🏰 Посещение форта Карре 16 века
  • 🎨 Вдохновение от искусства в Сен-Поль-де-Ванс
  • 🚗 Удобный трансфер из Ниццы и обратно
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья (из Ниццы)
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья (из Ниццы)
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья (из Ниццы)

Что можно увидеть

  • Дворец фестивалей
  • Красная дорожка
  • Аллея с отпечатками рук
  • Форт Карре
  • Гостиница «Золотая голубка»

Описание экскурсии

Канны – мир кино

Около получаса дороги от Ниццы, и вы окажетесь в одном из самых кинематографичных (во всех смыслах) городов мира. Погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актеров и режиссеров. В декорациях Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним российских лауреатов, а по пути заглянем в далекое прошлое города, который родился до нашей эры.

Антиб – порт миллиардеров

Роскошные яхты очень украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдете по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде 4-конечной звезды.

Сен-Поль-де-Ванс – средневековое очарование

В свое время здесь жил Марк Шагал. Вслед за ним вы влюбитесь в романтичный городок-крепость на высоком холме. Узнаете, чем прославилась гостиница «Золотая голубка» и чем так привлекательны местные галереи искусства.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии
  • Мы не посещаем музеи
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Ниццы включен в стоимость экскурсии
  • Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке.

Программа этой экскурсии входит в программу нашего «Большого путешествия по Лазурному берегу» — заказать можно здесь

ежедневно в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Цена за человека если вы бронируете 3 места€166
Цена за человека если вы бронируете 4 места€125
Цена за человека если вы бронируете 5 мест€140
Цена за человека если вы бронируете 6 мест€117
Цена за человека если вы бронируете 7-8 мест€99
Стандартный€249
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Ницце
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 883 туристов
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
2
2
1
С
Экскурсия замечательная и познавательная, Канны - супер!!! Экскурсовод Владимир выше всяких похвал!!
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Оксана
Великолепная экскурсия. Гид Анна разносторонне и интересно рассказала о регионе. Организовано все на отлично. Очень приятный и образованный человек. Рекомендую!
Великолепная экскурсия. Гид Анна разносторонне и интересно рассказала о регионе. Организовано все на отлично. Очень приятный
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А
Была на экскурсии в Каннах, посмотрели Антиб и Сан-Поль-де-Ванс. Время пролетело на одном дыхании, спасибо гиду Владимиру за интересную экскурсию.
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С
Спасибо гиду Владимиру, я уже была в Каннах, но даже не думала, что тут столько всего интересного, такая история богатая и насыщенная, очень познавательно было, интересно.
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З
Все понравилось, замечательно. Сан-Поль-де-Ванс очень красивый. Хочется посетить другие экскурсии гида Владимира.
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П
Насыщенная экскурсия, за несколько часов так много всего увидели и узнали. Здорово! Машина комфортная, гид Владимир молодец!
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